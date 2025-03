[오늘의 QT] 하나님의 도움을 구하는 법

군대가 나를 대적하여 진 칠지라도 내 마음이 두렵지 아니하며 전쟁이 일어나 나를 치려 할지라도 나는 여전히 태연하리로다 내가 여호와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라.(시 27:3~4)Though an army besiege me, my heart will not fear; though war break out against me, even then will I be confident. One thing I ask of the LORD, this is what I seek: that I may dwell in the house of the LORD all the days of my life, to gaze upon the beauty of the LORD and to seek him in his temple.(Psalms 27:3~4)다윗을 향한 군대의 공격은 크게 느껴집니다. 전쟁과도 같습니다. 여기서 다윗이 해야 하는 일은 방어입니다. 그런데 그는 자신의 방비가 아닌 마음의 상태에 집중했습니다. 다윗은 위기 속에서 한 가지 일만을 구하겠다고 고백합니다. 여호와의 집에 거하는 것. 여호와의 아름다움을 바라보며 성전에서 사모하는 일입니다.하나님의 도움을 구하는 최고의 방법은 오직 하나님만 의지하는 것입니다. 예레미야는 이렇게 고백합니다. “여호와를 의지하며 여호와를 의뢰하는 그 사람은 복을 받을 것이라.”(렘 17:7)김동주 목사(한소망청년교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지