[오늘의 QT] 선을 행하되 포기하지 않을 수 있는 이유

우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이르매 거두리라.(갈 6:9)Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.(Galatians 6:9)하나님의 창조법칙은 ‘심은 대로 거두는 것’입니다. 콩 심은 곳에서 콩을 얻는다는 얘기입니다. 그런데 우리가 사는 세상은 하나님의 법칙을 거슬러 가려는 경우가 있습니다. 심은 대로 거두는 것이 아니라 자신이 심지 않은 것까지 모조리 거두어 가려고 하기도 합니다. 부당한 방법으로 다른 사람의 이익을 가로채거나 약점을 이용해 자신의 이익을 추구합니다. 과정 없이 결과만 바라는 대표적인 사탄의 방법입니다. 이런 일을 경험할 때 그리스도인은 낙심하게 됩니다.그러나 성경은 선을 행하며 낙심하지 말라고 합니다. 그 이유는 지금 겪는 고난이 헛된 것이 아니고 후에 찾아올 영광에 비하면 일시적이며 가벼운 것이기 때문입니다. 선을 행하며 겪는 버거운 고통은 심판의 때에 하나님이 보답해 주실 은혜에 비하면 아무것도 아니란 것입니다. 지금은 마치 악을 심는 자가 형통한 것 같이 보이고 선을 행하는 자가 크게 손해 보는 것 같지만 예수님께서 오시는 때엔 하나도 숨김없이 드러나게 될 것입니다. 진정한 수확기를 바라보며 선을 행하되 낙심하지 않고 포기하지 않기를 소망합니다.황성재 목사(주신교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지