[오늘의 QT] 고통과 공감

그러므로 우리는 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라.(히 4:16)Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.(Hebrews 4:16)고통받는 사람에게 고통 자체가 사라질 수 있다면 회복이 임할 것입니다. 하지만 오랜 시간 인내하며 견뎌야 할 고통을 겪고 있다면 고통을 이겨낼 지속적인 내적 힘을 얻는 것이 회복일 것입니다.예수님께서는 완전한 인간의 모습으로 이 땅에 오셔서 우리와 똑같은 시험을 당하셨습니다. 그렇기에 우리의 연약함을 아시고 공감해 주실 수 있는 분입니다. 이러한 예수님 덕분에 우리는 고통 받을 때마다 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가 때를 따라 돕는 은혜를 경험할 수 있습니다.고통스러우면 예수님께 나아가면 됩니다. 말씀을 통해 응답을 받으면 됩니다. 기도를 통해 염려를 주께 맡기면 됩니다. 찬양을 통해 하나님이 하나님 되심을 기억하면 됩니다. 공감해 주시는 예수님을 만나는 능력을 회복할 때, 끊임없이 찾아오는 고통을 이겨 낼 수 있는 내적 힘을 얻게 될 것입니다. 지속적인 고통에 노출돼 있더라도 회복을 경험할 수 있기를 바랍니다.황성재 목사(주신교회)