◆법무부[4급]△법무부 치료처우과장 조연호△부산소년원 분류보호과장 배영준△광주소년원장 이승원△대전소년원장 성봉호△안양소년원장 배성희△부산소년원 부산청소년비행예방센터장 김양곤△서울보호관찰소 관찰과장 권은아△서울남부보호관찰소장 민덕희△의정부보호관찰소 고양지소장 김남중△대전보호관찰소 천안지소장 강영욱△대구보호관찰소 서부지소장 김원진△부산보호관찰소 행정지원과장 이재화△〃동부지소장 최종철
◆방송통신위원회[국장급]◎전보△국립외교원(파견) 이헌[과장급]△서울대학교(파견) 심아미
◆인사혁신처◎승진[수석전문관]△인재채용국 공개채용과 강충남
◆농촌진흥청◎전보[고위공무원]△국립축산과학원 축산자원개발부장 김진형[과장급]△연구정책국 연구관리과장 신성휴◎승진[과장급]△연구정책국 민관협업전략팀장 정강호△국립원예특작과학원 기술지원과장 이남수△국립식량과학원 기술지원과장 황택상
◆통계청◎전보[과장급]△경인지방통계청 조사지원과장 원정연△〃 지역통계과장 김태근△〃 수원사무소장 김상진△호남지방통계청 제주사무소장 박인천
◆산림청◎전보[서기관]△산림휴양치유과장 최서희△중앙산림재난상황실장 조덕제
◆새만금개발청◎전보[과장급]△대변인 이상필△운영지원과장 이범△정보민원담당관 오욱연△신산업전략과장 김현주△기반시설과장 노유진△관광진흥과장 홍두진
◆국민권익위원회[국장급]◎파견△민원상담심의관 김정훈
◆원자력안전위원회[과장급]◎전보△혁신행정데이터팀장 김석준△생활방사선안전과장 김태윤△방사성폐기물안전과장 채희연△원자력통제과장 주호성△고리원전지역사무소장 김성길
◆한국문화정보원△디지털정책본부장 김범환△지능정보사업본부장 양경모△기획혁신팀장 김신의△경영관리팀장 홍선희△AI정책팀장 김유리△정책지원팀장 최재혁△사이버안전팀장 박기배△문화포털팀장 강지용△문화빅데이터팀장 이권수△공공저작물팀장 김동운△문화진흥팀장 김동훈△IDC팀장 정인훈
◆한국지식재산보호원[팀장급]◎승진△분쟁대응기획팀장 권도완◎전보△해외협력총괄팀장 임재철
◆한국중소벤처기업유통원◎전보[부서장]△안전운영지원실장 윤성순△홈쇼핑사업단장 김영삼△소상공인혁신실장 허성만△재정사업혁신실장 이성복△감사실장 이승국△기획조정실장 엄동기△마케팅지원실장 권오희△공공구매지원센터장 이종훈△소상공인진출실장 서민석[팀장]△미래혁신팀 박성한△판로정보팀 김은영△기획조정팀 이어짐△브랜드개발팀 김문기△매장운영팀 김희수△판로개척팀 도진동△라이브커머스팀 이병록△감사팀 민경남△온라인판로지원팀 차재호△정책매장운영팀 이성춘△TOPS지원팀 김현석△소비촉진기획팀 신성원△디지털역량지원팀 곽영주
◆한진그룹◇대한항공◎승진[부회장]△우기홍[부사장]△엄재동 박희돈[전무]△고광호 임진규 정찬우[상무]△김우희 이승혁 송기원 박봉희 마성렬 김경남 김희준 최영호 은희건 권호석 최희정 김명준◇아시아나항공◎선임[부사장]△송보영 조성배 강두석[전무]△서준원 조영 서상훈 박종만 김진[상무]△박효정 전영도 강기택 서종우 정환수 박준하 조용순◇한진칼◎승진[부회장]△류경표◇진에어◎선임[상무]△이혁
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[인사] 법무부 外
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