[오늘의 QT] 속담거리가 되지 않도록

내가 너희에게 준 땅에서 그 뿌리를 뽑아내고 내 이름을 위하여 거룩하게 한 이 성전을 내 앞에서 버려 모든 민족 중에 속담거리와 이야깃거리가 되게 하리니.(대하 7:20)Then I will uproot Israel from my land, which I have given them, and will reject this temple I have consecrated for my Name. I will make it a byword and an object of ridicule among all peoples.(2Chronicles 7:20)예배당은 예배를 드리는 곳이며 그리스도인의 신앙생활 중심이 됩니다. 교회는 구원받은 하나님의 백성들 모임이고 예배당은 그런 백성의 교회를 담는 그릇입니다.구약의 성도는 성전 중심의 공동체였습니다. 지방에 사는 성도는 절기 때 예루살렘 성전으로 순례길을 떠났습니다. 이들은 성전에 올라가며 찬양을 불렀는데 '성전에 올라가는 노래'라는 표제로 시편에 있습니다.성전을 완공한 솔로몬이 하나님께 성전을 바치며 기도를 드립니다. 하나님께서는 이곳에서 하는 기도에 귀를 기울이겠다고 약속하십니다.그러면서 동시에 한 가지 경고를 하십니다. 만약 이 백성이 다른 신을 섬기면 모든 민족 중에 속담거리가 되게 하겠다는 경고입니다. 우리도 주님만 섬겨야 합니다.백용석 목사(강남교회)