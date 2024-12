[오늘의 QT] 2025.1.1

태초에 하나님이 천지를 창조하시니라.(창 1:1)In the beginning God created the heavens and the earth.(Genesis 1:1)오늘 떠오르는 해를 보셨습니까. 새해 첫날에 보는 해는 달라 보입니다. 사람들은 높은 산과 동쪽의 바다를 찾아 첫날에 떠오르는 태양을 먼저 보려고 합니다. 장엄하게 솟아오르는 태양을 바라보며 마음 깊은 곳에 담아 둔 새해의 바람을 기원합니다. 이스라엘의 주변 나라들, 고대 근동의 나라들은 대부분 태양을 신으로 제사했고 왕은 태양의 아들로 자처했습니다.하지만 성경은 태양을 하나님의 피조물로 선언합니다. 고대 근동의 나라들이 신으로 떠받들었던 해와 달과 별은 넷째 날에 지으신 피조물입니다. 다윗은 밤하늘의 달과 별을 보며 온 세상에 가득하신 하나님의 전능하심을 찬양합니다. 그리고 믿음의 고백인 사도신조는 “전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며”라고 창조신앙을 맨 처음으로 고백합니다. 주술과 무속이 세상을 어지럽히는 이때, 새해 첫날을 알리는 해를 바라보며 세상을 지으시고 주관하시는 주님을 고백합시다. 주님을 찬양합시다.백용석 목사(강남교회)=△한신대학교 신학과 △한신대 신대원(M Div) △미국 매코믹신학교(MTS) △시카고신학교(D Min) △강남교회 담임목사GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지