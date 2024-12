[오늘의 QT] 족함이 없는 공동체

믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠 주며.(행 2:44~45)All the believers were together and had everything in common. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need.(Acts 2:44~45)사람들은 흔히 천국을 금은보화가 가득한 곳으로, 그래서 물질적으로 부족하지 않은 곳으로 생각하는 경향이 있습니다. 그러나 천국은 지금 우리가 사는 물질세계와 분명히 다른 곳입니다. 그곳에 부족한 것이 없는 이유는 단순히 공급이 넘쳐서가 아니라 자신의 몫을 내세우거나 남의 것을 탐하지 않는 곳이기 때문입니다. 천국은 오히려 모든 피조물이 화목해 서로가 모든 것을 공유하고 나누는 모습으로 묘사됩니다.(사 11:6~8)이러한 천국을 미리 보여주고 또 이미 경험한 공동체가 바로 교회입니다. 특별히 초대교회는 모든 물건을 함께 쓰고 조금 더 가진 사람이 자신의 것을 부족한 사람에게 기꺼이 나누었습니다. 그뿐만 아니라 “날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미”했다고 합니다.(행 2:46) 그 결과 어떤 일이 일어났는지 성경은 이렇게 말하고 있습니다. “온 백성에서 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라.”(행 2:47)이용호 목사(은계나눔교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지