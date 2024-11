[오늘의 QT] 아무 말도 내지 말라

여호수아가 백성에게 명령하여 이르되 너희는 외치지 말며 너희 음성을 들리게 하지 말며 너희 입에서 아무 말도 내지 말라 그리하다가 내가 너희에게 명령하여 외치라 하는 날에 외칠지니라 하고.(수 6:10)But Joshua had commanded the people “Do not give a war cry, do not raise your voices, do not say a word until the day I tell you to shout. Then shout!” (Joshua 6:10)그리스도인은 매일 삶 속에서 말씀과 기도를 통해 하나님의 뜻을 알기 위해 노력합니다. 그리고 주께서 원하시는 것을 깨달았을 때 그것을 이루기 위해 최선을 다합니다.그러나 주님의 뜻에 따라 말씀 따라 시작한 일임에도 불구하고 때로는 실패를 경험하기도 합니다. 왜 그럴까요. 이스라엘 백성이 요단강을 건너 여리고성 앞에 섰을 때 하나님은 그들에게 “너희 입에서 아무 말도 내지 말라 내가 외치라 하는 날에 외쳐라”고 말씀하셨습니다. 그렇습니다. 주를 위해 시작했지만 내 경험과 생각이 더해지면서 점차 하나님의 뜻에서 멀어질 때 우리는 실패하게 됩니다. 중간에 내 생각이나 의견이 들어가면 안 됩니다. 시작만 하나님의 뜻을 따르는 것이 아니라, 과정을 거쳐 완전함을 이룰 때까지 내 경험과 생각을 내려놓고 순종할 때 비로소 놀라운 일을 경험하게 됩니다. 오늘도 처음부터 끝까지 주의 말씀과 함께합시다.홍석영 목사(안디옥성결교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지