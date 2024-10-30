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[인사] 중소벤처기업부 外

입력:2024-10-30 21:04
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◆중소벤처기업부◎전보[과장급]△전략총괄과장 이형철

◆국립중앙박물관△유물관리부장 장은정△교육과장 허형욱

◆신세계그룹◎승진[대표이사 내정]△이마트24 송만준△신세계푸드 강승협△신세계인터내셔날 패션부문·백화점부문 디지털&글로벌 총괄 윌리엄김△신세계인터내셔날 뷰티&라이프부문·신세계까사 김홍극△조선호텔앤리조트·레저사업본부장 전상진△신세계L&B·영업담당 마기환△신세계야구단 김재섭◇이마트[사장]△대표이사 한채양[전무]△컴플라이언스담당 손천식[상무]△HomeMeal담당 이형순△MSV담당 이재범[상무보]SO기획담당 유근종△농산담당 곽대환△에브리데이사업부 상품담당 김상범◇쓱닷컴[상무보]△영업전략담당 홍준표◇더블유컨셉코리아[전무]△대표이사 이주철◇SCK컴퍼니[상무]△COMPANY 인사담당 장수아◇신세계프라퍼티[상무보]△PM담당 한남희△자산운영담당 이창승◇신세계건설[상무보]△건축공사담당 송희동△스타필드청라담당 전윤석◇신세계[전무]△센텀시티점장 박순민[상무]△해외패션담당 이상헌△식품담당 최원준[상무보]△라이프스타일담당·코스메틱잡화담당 이은영△브랜드디자인담당·백화점부문 비주얼전략TF 백지원◇신세계인터내셔날[부사장]△지원본부장 류제희[상무]△Label1 총괄 정승원△국내패션담당 송재원◇신세계센트럴시티[부사장]△신세계센트럴시티 개발본부장 이정철[전무]△F&B담당 김정운[상무]△지원담당 이승준◇신세계까사[상무]△디자인담당 박계환◇신세계라이브쇼핑[상무보]△상품1담당 박진응◇백화점부문[상무]△홍보담당 황종순◇전략지원본부△[상무]△홍보1담당 김윤섭◇경영전략실[전무]△총무팀장·신세계 Global Biz담당 장재훈△운영팀장·신세계 신세계남산 원장 박한경[상무]△관리팀장 박종훈◎임원 업무위촉 변경◇이마트△영업본부장 최택원△에브리데이사업부장·에브리데이사업부 판매담당 박승학[상무]△전략마케팅본부장 정양오△MD혁신담당 최진일△판매2담당 이호준△판매3담당 강정모△NB사업부장·NB상품담당 노병간△브랜드담당 김정민◇이마트24△영업지원담당 강인석△영업1담당 소진성◇쓱닷컴△패션&뷰티담당 김일선◇신세계아이앤씨△AX센터장 김은경◇신세계푸드△R&D담당 공병천△베이커리담당·F&B담당 원정훈◇신세계프라퍼티△CSR담당 이임용△개발본부장·개발담당·화성사업담당 서재옥◇조선호텔리조트△서울호텔 총지배인 이희종◇신세계건설△QS담당 윤석희◇신세계△지원본부장 홍승오△Art&Space총괄·신세계인터내셔날 JAJU본부장 김경은△개발담당 이승우△시코르담당 이한승△타임스퀘어점장 곽영민△의정부점장 이용환◇신세계인터내셔날△Label2 총괄·신세계인터내셔날 수입브랜드담당·신세계 시코르총괄 김묘순△이커머스총괄·신세계 베뉴디렉팅총괄·백화점부문 디지털이노베이션본부장 이보영△Brand Export담당 조규권△전략기획담당 만성원△JAJU디자인담당·신세계인터내셔날 패션디렉팅담당 최경원△Label3 총괄·백화점부문 뷰티전략TF·퍼셀 대표이사 서민성△JAJU마케팅담당 김하리◇신세계사이먼△점포운영담당 박지윤△개발/지원담당 윤홍립◇신세계센트럴시티△개발기획담당 권상근


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