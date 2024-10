[오늘의 QT] 축복(6)-순종의 삶

노아가 그와 같이 하여 하나님이 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라.(창 6:22)Noah did everything just as God commanded him.(Genesis 6:22)하나님께서는 노아에게만 홍수 심판과 구원 계획을 구체적으로 알려주셨습니다. 이 악한 세상을 물로 멸망시킬 자신의 계획을 노아에게 알리신 것은 그가 ‘여호와께 은혜를 입은’ 가장 큰 증거입니다. “주 여호와께서는 자기의 비밀을 그 종 선지자들에게 보이지 아니하시고는 결코 행하심이 없으시리라”는 아모스 3장 7절의 말씀대로 하나님의 일은 시대마다 중단없이 진행됩니다.그러므로 하나님의 자녀 된 성도들은 성령 안에서 지혜와 믿음으로 여호와의 비밀을 깨닫는 축복을 받은 만큼 감격과 감사의 기도로 반응해야 합니다. 하나님께서 방주를 짓도록 세밀하게 지시하심에 따라 노아는 그대로 순종했습니다. 거대한 방주는 다른 배와 달리 물이 줄어들기를 기다리면서 물 위에 떠돌아다니기에는 안성맞춤입니다.우리는 하나님 없이 구원을 이룰 수 없고 하나님은 우리 없이 그 일을 하시지 않을 것입니다. 하나님께서는 노아에게 그와 그의 가족이 방주 안에서 목숨이 보존될 것을 약속해 주셨습니다. 그 세대 사람들에게 구원의 복음을 전파했던 노아는 장차 오실 메시아의 탁월한 예표입니다. 그러므로 우리는 구원의 방주를 예비하는 삶을 살아가며 복음을 전하는 신실한 그리스도인이 돼야 합니다.장덕봉 목사(요나3일영성원)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지