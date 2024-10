[오늘의 QT] 축복(2)-은혜와 평강

여호와는 그의 얼굴을 네게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 네게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 할지니라 하라.(민 6:25~26)The LORD make his face shine upon you and be gracious to you; the LORD make his face shine upon you and be peace to you.(Numbers 6:25~26)하나님께서 타락한 인간에게 관심을 가지시는 궁극적인 이유는 하나님의 ‘은혜’를 베푸시기 위함입니다. 하나님의 ‘은혜’란 죄와 허물로 말미암아 죽었던 인간에게 조건 없이 베푸시는 하나님의 한량없는 사랑과 긍휼과 자비라 할 수 있습니다. 그래서 하나님의 은혜는 우리를 구원하시는 능력이 됩니다.하나님께서는 특별히 귀중한 대상에게 ‘지속적인 관심과 사랑을 베푸실 때’ 얼굴을 내게로 향해 드십니다. 하나님의 특별한 관심 대상이 되기만 하면 하나님의 돌보심으로 말미암아 어지러운 세상 속에서 참 기쁨과 평안을 누리게 되는 것입니다. 하나님이 주시는 ‘평강’은 고난의 현장에서도 샘솟는 기쁨으로 충만해집니다.하나님께서는 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 죄와 불의를 멸하시고 그를 믿는 모든 이들에게 성령 안에서 참 평강을 누리게 하십니다. 따라서 우리는 악에서부터 보호함을 받고 그리스도의 피 흘리심으로 죄 사함의 은혜를 얻으며 완전한 평강의 축복이 흘러넘치게 해야 할 것입니다.장덕봉 목사(요나3일영성원)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지