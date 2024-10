[오늘의 QT] 하나님 나라(10)-충만한 영광

그 영화로운 이름을 영원히 찬송할지어다 온 땅에 그의 영광이 충만할지어다 아멘 아멘.(시 72:19)Praise be to his glorious name forever; may the whole earth be filled with his glory. Amen and Amen.(Psalms 72:19)하나님 나라는 하나님이 주시는 복으로 가득합니다. 때때로 하나님의 백성들이 복을 받지 못하는 것처럼 보이는 기간도 있지만, 그것은 축복을 위한 훈련과 연단의 시간입니다. 만약 큰 어려움을 당할지라도 하나님께서 다시 은혜를 주시면 고생한 것은 표시도 나지 않습니다.그래서 하나님 나라는 ‘달이 다할 때까지’ 오래도록 그 나라가 안정되고 평강이 넘치게 됩니다. 그뿐만 아니라 그 영향력은 ‘바다에서 바다까지’ 진리로 전혀 교육받지 못한 거친 ‘광야에 거하는 자들’에게까지 미치게 될 것입니다. 그 나라에서 성령의 역사가 나타나는 것을 본 이방 나라들이 기쁜 마음으로 선물을 가지고 올 정도로 큰 축복을 받게 됩니다.하나님 나라 백성들의 가장 중요한 사명은 진리를 지키고 붙드는 일입니다. 왜냐하면 진리가 변질되면 하나님 나라의 영광은 힘을 잃어버리기 때문입니다. 진리를 붙들면 어려운 사람이 눈에 들어오고 그들을 돕는 일을 즐겨합니다. 결국 하나님의 말씀에 순종하게 되면 그 백성들은 태양처럼 그 이름이 영구할 것이고 그들을 사용하셔서 온 땅을 축복하시는 하나님께 모든 영광을 돌리게 될 것입니다.장덕봉 목사(요나3일영성원)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지