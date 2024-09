[오늘의 QT] 하나님 나라 (1) 미약한 시작

야곱의 허리에서 나온 사람이 모두 칠십이요 요셉은 애굽에 있었더라.(출 1:5)The descendants of Jacob numbered seventy in all; Joseph was already in Egypt.(Exodus 1:5)성경은 ‘하나님 나라’를 중심 메시지로 삼고 있습니다. 그리고 하나님의 계획은 이 세상에서 자신의 형상을 드러내는 하나님 나라를 실현하는 데 목적을 둡니다. 모든 존재의 주인이신 하나님께서 특별히 한 민족을 택하셨고, 구체적인 하나님의 다스리심을 받는 한 나라에서 출발합니다.하지만 이 땅에서 보여진 하나님 나라는 눈에 보기에도 거창하지 않고 너무나 미약할 정도입니다. 야곱과 함께 애굽에 내려간 이스라엘 자손의 숫자는 애굽에 있던 요셉까지 70명에 불과했습니다. 그런데 그들의 숫자가 폭발적으로 증가했던 것은 하나님의 계획을 성취하는 하나의 과정입니다.여기서 성경은 수적인 증가 그것 자체가 목적이 아니라 하나님의 나라가 목적인 것을 분명하게 드러냅니다. 처음에는 형체도 없을 정도로 아주 작게 시작되지만, 하나님의 말씀은 불가능한 그 일을 만들어 내고야 맙니다. 이처럼 하나님의 계시된 말씀과 그 능력을 믿고 사는 것이 바로 신앙의 세계입니다.장덕봉 목사 (요나3일영성원)△수도침례신학교·침례신학대학교 목회신학대학원 졸업 △미국 사우스웨스턴침례신학교 목회학 박사 △요나3일영성원 원목·홀사모선교회 협동목사 겸임GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지