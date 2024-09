“아임 유어 파더” 다스 베이더 목소리 제임스 얼 존스 별세

스타워즈 속 다스 베이더()의 목소리를 맡았던 배우 제임스 얼 존스()가 향년 93세로 별세했다. AP통신에 따르면 존스는 9일(현지시간) 미국 뉴욕 자택에서 가족들이 지켜보는 가운데 숨을 거뒀다.그는 목소리 연기로 인상적인 캐릭터를 많이 남겼다. 대표적인 것이 다스 베이더다. 존스는 특유의 저음과 거친 숨소리를 활용해 이 캐릭터를 세계에서 가장 유명한 악역으로 만들었다. 특히 ‘제국의 역습’(1980년)에서 다스 베이더가 주인공 루크 스카이워커에게 “내가 너의 아버지다(I am your father)”라고 밝히는 장면은 영화사에서 가장 충격적인 장면 중 하나로 꼽힌다.CNN 방송에서 나오는 안내 음성 “디스 이즈 시엔엔(This is CNN)”도 그의 목소리다.1931년 미시시피주 시골 마을 판잣집에서 태어난 존스는 어린 시절 불우한 환경 속에 언어 장애를 겪었지만, 고교 시절 영어 선생님의 도움으로 이를 극복했다. 1960년대 연극 무대에 서기 시작해 브로드웨이와 TV, 할리우드를 오가며 많은 작품에 출연했다.김이현 기자 2hyun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지