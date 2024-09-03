µ¿±Þ»ý Ç¥Àû µöÆäÀÌÅ© ¹üÁË¡¦ ¡°Àå³­? ¾öÇÑ Ã³¹ú ¹Þ´Â´Ù¡±

2021³â ´ç½Ã 14¼¼¿´´ø A±ºÀº °°Àº ÇÐ¿ø¿¡ ´Ù´Ï´ø µ¿±Þ»ý B¾çÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÀÌ¸¥¹Ù ¡®µöÆäÀÌÅ© ÇãÀ§ ¿µ»ó¹°¡¯À» ¸¸µé¾î ¹èÆ÷Çß´Ù. ÀÌµéÀº ÇÐ¿øÀ» ¿À°¡¸ç ¾ó±¼¸¸ ¾Æ´Â »çÀÌ¿´´Ù. A±ºÀº ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡¼ B¾ç °èÁ¤À» Ã£¾Æ ½Å»óÁ¤º¸¿Í ¾ó±¼ »çÁøÀ» ¾ò¾î ÇãÀ§ ¿µ»ó¹° Á¦ÀÛÀ» ÀÇ·ÚÇÑ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù. ÃáÃµÁö¹ý ¿øÁÖÁö¿ø Çü»ç1ºÎ(ÀçÆÇÀå ½Å±³½Ä)´Â Áö³ÇØ 1¿ù A±º¿¡ ´ëÇØ ¾Æµ¿Ã»¼Ò³âº¸È£¹ý»ó ¼ºÂøÃë¹° Á¦ÀÛ ¹× ¹èÆ÷ µî ÇøÀÇ·Î Â¡¿ª Àå±â 2³â, ´Ü±â 1³â8°³¿ùÀ» ¼±°íÇß´Ù. 19¼¼ ¹Ì¸¸ ¼Ò³â¹üÀÇ Â¡¿ª 2³â ÀÌ»ó ¹üÁË¿¡ ¼±°íµÇ´Â ºÎÁ¤±âÇüÀº ´Ü±âÇüÀ» Ã¤¿î µÚ º¹¿ª ÅÂµµ¿¡ µû¶ó ÃÖÁ¾ Çü·®ÀÌ Á¤ÇØÁø´Ù.
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