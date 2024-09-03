[´Üµ¶] ¼­¿ï ÃÊÁß°í µöÆäÀÌÅ© ¼º¹üÁË ½Å°í °Ç¼ö ¸Å³â 2¹è ÀÌ»ó ´Ã¾ú´Ù

¼¿ï½Ã³» ÃÊ¡¤Áß¡¤°í±³¿¡¼ µöÆäÀÌÅ© ¼º¹üÁË °ü·Ã ÇÐ±³Æø·Â ½Å°í °Ç¼ö°¡ 2020³âºÎÅÍ ¸Å³â ¹è ÀÌ»ó¾¿ ±ÞÁõÇÑ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù. ÇÐ±³ ÇöÀå¿¡¼ ´ëÃ¥ÀÌ Á¦¶§ ¸¶·ÃµÇÁö ¾Ê¾Æ ÇÇÇØ¸¦ Å°¿ü´Ù´Â ÁöÀûÀÌ ³ª¿Â´Ù.
2ÀÏ ¹®Á¤º¹ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿ø½ÇÀÌ ¼¿ï½Ã±³À°Ã»À¸·ÎºÎÅÍ ¹ÞÀº ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é 2020³âºÎÅÍ Áö³´Þ 24ÀÏ±îÁö ¼¿ï½Ã ±³À°Áö¿øÃ» ÇÐ±³Æø·Â´ëÃ¥½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸¿¡ Á¢¼öµÈ µöÆäÀÌÅ© ¼º¹üÁË ½Å°í´Â ÃÑ 80°ÇÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù. 2020³â 1°Ç¿¡¼ 2021³â 2°ÇÀ¸·Î ´Ã¾ú°í, 2022³â¿¡´Â 10°ÇÀ¸·Î 5¹è ´Ã¾ú´Ù. ÀÌÈÄ 2023³â¿¡´Â 22°Ç, 2024³â 8¿ù±îÁö 45°ÇÀ¸·Î Áõ°¡Çß´Ù.
ÇÐ±³±Þ ´ÜÀ§·Î º¸¸é ½Å°í °Ç¼ö´Â °íµîÇÐ±³¿¡¼ 38°ÇÀ¸·Î °¡Àå ¸¹¾Ò´Ù. ÀÌ¾î ÁßÇÐ±³ 36°Ç, ÃÊµîÇÐ±³ 6°Ç ¼øÀÌ¾ú´Ù. ÇÐÆø½ÉÀÇÀ§¿¡¼ Áö³ÇØ±îÁö Á¢¼öµÈ ½Å°í °ü·Ã °¡ÇØÀÚ´Â ¸ðµÎ Ã³¹úµÆ°í, ¿ÃÇØ´Â Á¶»ç ÁßÀÎ »ç°ÇÀ» Á¦¿ÜÇÏ°í ÃÑ 18°ÇÀÌ Ã³¹úµÈ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
ÇÐÆø½ÉÀÇÀ§¿¡ Á¢¼öµÈ »ç°ÇÀº °¡ÇØÀÚ°¡ ÇÐ»ýÀ¸·Î Æ¯Á¤µÆ´Ù´Â ÀÇ¹Ì´Ù. º¸Åë ÇÇÇØÀÚµéÀº °æÂû ¼ö»ç·Î °¡ÇØÀÚ°¡ Æ¯Á¤µÈ µÚ ±³À°Áö¿øÃ»¿¡ ÇÇÇØ ½Å°í¸¦ Á¢¼öÇÑ´Ù. ÇÐ±³Æø·Â Àü´ã Á¶»ç°üÀÎ ¹Ú¸ð¾¾´Â ¡°ÇöÀç ÇÐÆøÀ§ Á¶Ä¡´Â 1È£ºÎÅÍ 9È£±îÁö ±¸ºÐµÅ ÀÖÀ¸¸ç, ¼º¹üÁËÀÇ °æ¿ì 6È£(Ãâ¼®Á¤Áö)ºÎÅÍ 9È£(ÅðÇÐÁ¶Ä¡)±îÁö ³ôÀº ¼öÀ§ÀÇ Ã³¹úÀ» ¹Þ´Â´Ù¡±¸ç ¡°´Ù¸¸ ÃÊµîÇÐ±³³ª ÁßÇÐ±³ÀÇ °æ¿ì ÀüÇÐÀÌ ÃÖ´ë Â¡°è¿©¼ ÃË¹ý¼Ò³âÀº Á¦´ë·Î µÈ Ã³¹úÀ» ÇÏ±â ¾î·Á¿ï ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÃË¹ý¼Ò³âÀº Çü¹ý¿¡ ¾î±ß³ª´Â ÇàÀ§¸¦ ÇÑ 10¼¼ ÀÌ»ó 14¼¼ ¹Ì¸¸ ¼Ò³âÀ» ¸»ÇÑ´Ù. ÀÌµéÀº Çü»çÃ¥ÀÓ ´É·ÂÀÌ ¾ø±â ¶§¹®¿¡ ¹üÁË ÇàÀ§¸¦ ÇØµµ Ã³¹ú¹ÞÁö ¾Ê°í º¸È£Ã³ºÐ ´ë»óÀÌ µÈ´Ù. ±³À°ºÎ´Â Áö³´Þ 28ÀÏ ¡®ÇÐ±³ µöÆäÀÌÅ© ´ëÀÀ ºê¸®ÇÎ¡¯¿¡¼ µöÆäÀÌÅ© °¡ÇØÀÚ ÀÏºÎ°¡ ÃË¹ý¼Ò³âÀÌ¾î¼ Á¦´ë·Î µÈ Ã³¹úÀÌ ¾î·Á¿ï ¼ö ÀÖ´Ù´Â ÁöÀû¿¡ ¡°ÀÌ¹ø ±âÈ¸·Î ±× ºÎºÐ(ÃË¹ý¼Ò³â ¿¬·É ÇÏÇÑ)±îÁö ³íÀÇµÉ ¼ö ÀÖ´Â °è±â°¡ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
¼¿ï½Ã±³À°Ã»À» ºñ·ÔÇØ ±³À° ´ç±¹ÀÌ µÞºÏ ´ëÃ¥À» ³»³ù´Ù´Â ºñÆÇÀÌ ³ª¿Â´Ù. ½Ã±³À°Ã»Àº 2022³âºÎÅÍ ¸Å³â ½ÃÇàÇÏ´Â ¼º±³À° ¿µ»ó ÀÚ·á¿¡ »çÀÌ¹ö¼ºÆø·Â°ú µöÆäÀÌÅ© »ç·Ê¸¦ 1~3ºÐ Á¤µµ ¾È³»ÇßÁö¸¸ ¹üÇàÀÇ ½É°¢¼ºÀÌ³ª ÀÌ¸¦ ¸·±â À§ÇÑ ±¸Ã¼ÀûÀÎ ´ëÃ¥ ¸¶·Ã¿¡ ¼ÒÈ¦Çß´Ù´Â Æò°¡¸¦ ¹Þ´Â´Ù.
¼¿ï½Ã±³À°Ã» °ü°èÀÚ´Â ¡°Áö³´Þ ¸» ±ä±Þ½ºÄðº§ ¹ß·É°ú ÇÔ²² µöÆäÀÌÅ© ¹üÁË ´ëÀÀ ¸Å´º¾óÀ» Ã³À½À¸·Î ÇÐ±³¿¡ ¹èÆ÷Çß´Ù¡±¸ç ¡°±×µ¿¾È °ü·Ã ¿¹¹æ±³À°ÀÌ³ª ÁöÄ§À» ¸¶·ÃÇÏÁö ¸øÇß´ø °Ç »ç½ÇÀÌ³ª ÀÌ¹ø »ç°ÇÀ» °è±â·Î ±¸Ã¼ÀûÀÎ ±³À° ¸¶·Ã ¹æ¾ÈÀ» ÇÐ±³Àå µî¿¡ ¿äÃ»ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
À±¿¹¼Ö ±âÀÚ pinetree23@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö