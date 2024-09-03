¡®¼Ë´Ù¿î À§±â¡¯ ÀÀ±Þ½Ç¡¦ Á¤ºÎ-ÀÇ·á°è ¿øÀÎ ºÐ¼®µµ Á¦°¢°¢

Àü±¹ ÀÀ±Þ½Ç °÷°÷¿¡¼ ÀÇ·áÁø ºÎÁ·À¸·Î ¿î¿µ¿¡ Â÷ÁúÀ» ºúÀÚ Á¤ºÎ°¡ ÀÏÀÏ ºê¸®ÇÎÀ» ÅëÇØ ÀÀ±ÞÀÇ·á »óÈ²À» ¾È³»ÇÏ±â·Î Çß´Ù. Á¤ºÎ´Â ÀÀ±Þ½Ç »óÈ²ÀÌ ¿ì·ÁÇÒ Á¤µµ°¡ ¾Æ´Ï¸ç, Áõ¿øÀ» ÅëÇØ ÀÇ»ç ÀÎ·Â ¼ö±Þ ±ÕÇüÀ» ¸ÂÃç¾ß ÀÀ±Þ½Ç Áø·á ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í °Á¶Çß´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÇ·á°è´Â ¿©ÀüÈ÷ ÀÇ´ë Áõ¿øÀ» Áß´ÜÇÏ´Â °ÍÀÌ »çÅÂ ÁøÁ¤ÀÇ À¯ÀÏÇÑ ÇØ¹ýÀÌ¶ó´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù. ÀÇ»ç´ÜÃ¼´Â ¡°(ÀÇ»ç) È¸¿ø ½º½º·ÎÀÇ °Ç°°ú °¡Á¤ÀÇ ¾È³çÀ» ¸ÕÀú ÁöÅ°¶ó¡±¸é¼ »ç½Ç»ó Ãß¼® ¸íÀý ±â°£ ºñ»ó±Ù¹«¸¦ ÇÏÁö ¸» °ÍÀ» ±ÇÀ¯ÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.
¹Ú¹Î¼ö º¸°Çº¹ÁöºÎ 2Â÷°üÀº 2ÀÏ Á¤ºÎ¼¼Á¾Ã»»ç¿¡¼ ¡®ºñ»óÁø·á ´ëÀÀ ºê¸®ÇÎ¡¯À» ¿°í ¡°Àü¹ÝÀûÀÎ ÀÀ±ÞÀÇ·á ¿ª·®À» º¼ ¶§ ÀÏºÎ ¾î·Á¿òÀº ÀÖÁö¸¸ ÀÏ°¢¿¡¼ Á¦±âÇÏ´Â °ÍÃ³·³ ºØ±«¸¦ ¿ì·ÁÇÒ »óÈ²Àº ¾Æ´Ï´Ù¡±¸ç ¡°ÀÀ±Þ½Ç ¿î¿µÀÌ ÀÏºÎ Á¦ÇÑµÈ ÀÇ·á±â°ü¿¡ 15¸íÀÇ ±ºÀÇ°üÀ» ¿À´Â 4ÀÏÀÚ·Î ¹èÄ¡ÇÏ°í, 9ÀÏºÎÅÍ 8Â÷ ÆÄ°ßµÉ ¾à 235¸íÀÇ ±ºÀÇ°ü°ú °øÁßº¸°ÇÀÇ»ç¸¦ À§Çè±â°ü Áß½ÉÀ¸·Î ÁýÁß ¹èÄ¡ÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
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ÇÏÁö¸¸ Á¤ºÎ¿Í ´Þ¸® ÀÇ·á°è´Â ÀÇ·áÁø ºÎÁ· ¹®Á¦°¡ ´©ÀûµÅ Ãß¼® ÀÌÈÄ ÀÀ±Þ½Ç ¿î¿µÀÌ °íºñ¸¦ ¸ÂÀ» °ÍÀÌ¶ó°í ¿ì·ÁÇÑ´Ù. ±×·¯¸é¼ ÀÇ´ë Áõ¿ø ¹éÁöÈ¸¦ °Åµì ¿ä±¸Çß´Ù. Àü±¹ÀÇ°ú´ëÇÐ±³¼ö ºñ»ó´ëÃ¥À§¿øÈ¸´Â ¡°Ãß¼®À» ±âÁ¡À¸·Î ÀÀ±ÞÁø·á°¡ ¾È µÇ´Â ÁúÈ¯ÀÌ ´õ¿í Áõ°¡ÇÏ°í, ÀÀ±Þ½ÇÀ» ´Ý´Â ´ëÇÐÀÌ ´Ã¾î³¯ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÀÌ·± »óÈ²ÀÌ ºñ»óÁø·á Ã¼°è°¡ Àß µ¹¾Æ°¡´Â »óÈ²ÀÎ°¡¡±¶ó°í ¹Ý¹®Çß´Ù. ÀÌ¾î ¡°´ë¹ý¿øÀº ÆÇ°áÀ» ÅëÇØ ±¹¹ÎÀÇ °Ç°°ú ÇÑ±¹ ÀÇ·á ºØ±«¸¦ ¸·±â À§ÇØ ÀÇ´ë ÀÔÇÐÁ¤¿ø 2000¸í Ã³ºÐÀÇ È¿·Â Á¤Áö °áÁ¤À» ³»·Á¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ÃË±¸Çß´Ù.
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ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¹Ú Â÷°üÀº ¡°ÀÓÇöÅÃ ÀÇÇù È¸Àå °³ÀÎÀÇ »ý°¢ÀÌ ¾Æ´Ñ°¡ ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°´ëºÎºÐ ÀÇ»ç´Â È¯ÀÚ¸¦ ÃÖ¿ì¼±À¸·Î »ý°¢ÇÑ´Ù°í ¹Ï´Â´Ù¡±¸ç È¯ÀÚ °çÀ» ÁöÄÑ ´Þ¶ó°í ´çºÎÇß´Ù. Á¤ºÎ´Â ¶Ç ÀÌ °°Àº »óÈ²ÀÌ ¿ÀÈ÷·Á ÀÇ·á°³ÇõÀ» ÇØ¾ß ÇÏ´Â ÀÌÀ¯¶ó´Â Á¡µµ °Á¶Çß´Ù. ¹Ú Â÷°üÀº ¡°ÇöÀç ÀÀ±ÞÀÇ·áÀÇ ¹®Á¦´Â ÀÇ·á ÀÎ·Â ºÎÁ· µî ¿À·£ ±â°£ ÀÇ·á°³ÇõÀÌ ÁöÃ¼µÇ¸é¼ ´©ÀûµÈ ±¸Á¶Àû ¹®Á¦¡±¶ó¸ç ¡°ÀÇ·á°³Çõ ¿Ï¼ö¿¡ ¼Óµµ¸¦ ³»°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
±èÀ¯³ª ±âÀÚ spring@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö