¡°ÀÌ µ· ¹ú¸é¼­ ÀÌ °í»ý?¡±¡¦ MZ °æÂû°ü¡¤¼Ò¹æ°ü Åð»ç ±ÞÁõ

2022³â ¼ø°æÀ¸·Î ÀÓ°üÇÑ ÃÖ¸ð(26)¾¾´Â Áö³´Þ 1ÀÏºÎ·Î °æÂû Á¦º¹À» ¹þ¾ú´Ù. ÃÖ¾¾´Â ¡°°ø¹«¿øÀ» ¡®Ã¶¹äÅë¡¯ÀÌ¶ó°í ÇÏ´Âµ¥, ÀûÀº ±Þ¿© µîÀ¸·Î µüÈ÷ ¸Þ¸®Æ®¸¦ ¸ø ´À²¼´Ù¡±¸ç ¡°Åð»ç¸¦ °í¹ÎÇÏ´Â ÁÖº¯ µ¿·áµéÀÌ ¸¹´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÃÖ±Ù °Ý¹«¿¡ ºñÇØ Ã³¿ì°¡ ³·´Ù¸ç Åð»ç¸¦ °á½ÉÇÏ´Â Àú¿¬Â÷ °æÂû°ü¡¤¼Ò¹æ°üÀÌ ´Ã°í ÀÖ´Ù. 2ÀÏ ±¹È¸ ÇàÁ¤¾ÈÀüÀ§¿øÈ¸ ¼Ò¼Ó ½ÅÁ¤ÈÆ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ °æÂûÃ»À¸·ÎºÎÅÍ Á¦Ãâ¹ÞÀº ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é 2022³â 155¸íÀÌ¾ú´ø 10³â Â÷ ÀÌÇÏ °æÂû°ü ÀÇ¿ø¸éÁ÷ÀÚ ¼ö´Â Áö³ÇØ 301¸íÀ¸·Î ¹è °¡±îÀÌ ´Ã¾ú´Ù.
¼Ò¹æ°üµµ »óÈ²Àº ºñ½ÁÇß´Ù. 2022³â 98¸íÀÌ¾ú´ø 10³â Â÷ ÀÌÇÏ ¼Ò¹æ°ü ÀÇ¿ø¸éÁ÷ÀÚ ¼ö´Â Áö³ÇØ 125¸íÀ¸·Î ´Ã¾ú´Ù. ¿ÃÇØ »ó¹Ý±â 10³â Â÷ ÀÌÇÏ ÀÇ¿ø¸éÁ÷ÀÚ ¼ö´Â °æÂû 162¸í°ú ¼Ò¹æ 60¸íÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù.
ÀüÃ¼ ÀÇ¿ø¸éÁ÷ÀÚ Áß 10³â Â÷ ÀÌÇÏ°¡ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÀ²µµ ´Ã°í ÀÖ´Ù. 2022³â 63.0%¿´´ø 10³â Â÷ ÀÌÇÏ °æÂû°ü ÀÇ¿ø¸éÁ÷ ºñÀ²Àº Áö³ÇØ 72.7%·Î ¶Ú µ¥ ÀÌ¾î ¿ÃÇØ »ó¹Ý±â 77.1%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. 2022³â 62.8%¿´´ø 10³â Â÷ ÀÌÇÏ ¼Ò¹æ°ü ÀÇ¿ø¸éÁ÷ ºñÀ²Àº Áö³ÇØ 72.2%, ¿ÃÇØ »ó¹Ý±â 75.0%¸¦ ³ªÅ¸³Â´Ù.
°æÂû¡¤¼Ò¹æ°ø¹«¿ø ±âÇÇ Çö»óÀº ÀúÁ¶ÇÑ °øÃ¤ °æÀï·ü¿¡¼µµ È®ÀÎµÈ´Ù. ¿ÃÇØ »ó¹Ý±â ¼ø°æ °øÃ¤ °æÀï·üÀº ³²¼º 9.9´ë 1, ¿©¼º 24.6´ë 1À» ±â·ÏÇß´Ù. ³²¼º °æÀï·üÀÌ ÇÑ ÀÚ¸´¼ö¿¡ ¸Ó¹® °ÍÀº 20³â ¸¸ÀÌ¾ú´Ù. ¼Ò¹æ°ø¹«¿ø °æÀï·üµµ 11.5´ë 1·Î Áö³ÇØ(13.8´ë 1)º¸´Ù ³·¾ÆÁ³´Ù.
°æÂû°ü¡¤¼Ò¹æ°ü¿¡ ´ëÇÑ ÀþÀº ¼¼´ëÀÇ ¼±È£µµ°¡ ³·¾ÆÁø µ¥´Â Àü¹ÝÀûÀÎ °ø¹«¿ø ±âÇÇ Çö»óÀÌ ¿µÇâÀ» ¹ÌÃÆ´Ù´Â ºÐ¼®ÀÌ´Ù. ¿ÃÇØ ±¹°¡°ø¹«¿ø 9±Þ °øÃ¤½ÃÇè °æÀï·üÀº 21.8´ë 1·Î 1992³â ÀÌÈÄ 32³â ¸¸¿¡ ¿ª´ë ÃÖÀúÄ¡¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
º¯ÈµÈ Á÷¾÷°üµµ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ£ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. ÇÑ °æÂû °ü°èÀÚ´Â ¡°ÀþÀº °æÂûµéÀÌ ÀûÀº ºÀ±Þ¿¡ ºñÇØ °Ý¹«¿¡ ½Ã´Þ¸®´Â °ÍÀ» ÀÌÇØÇÏÁö ¸øÇÏ´Â ºÐÀ§±â¡±¶ó¸ç ¡°ÀþÀº ÈÄ¹èµéÀÇ Åð»ç°¡ ±Þ°ÝÈ÷ ´Ã¸é¼ °íÀ§ °£ºÎµéÀÌ °ñ¸Ó¸®¸¦ ¾Î°í ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Àú¿¬Â÷ Åð»ç ¡®·¯½Ã¡¯°¡ Ä¡¾È ¹× ¾ÈÀü ºÎÀç·Î ÀÌ¾îÁú ¼ö ÀÖ´Ù°í ¿ì·ÁÇÑ´Ù. ÀÓÁØÅÂ µ¿±¹´ë °æÂûÇàÁ¤ÇÐ°ú ±³¼ö´Â ¡°ÇÑ±¹°ú ´Þ¸® ¹Ì±¹ ¿µ±¹ Ä³³ª´Ù µî ¿µ¹Ì±Ç ±¹°¡¿¡¼ Á¦º¹ °ø¹«¿ø¿¡ ´ëÇÑ Ã³¿ì´Â À¢¸¸ÇÑ Á÷Á¾º¸´Ù ÁÁ´Ù¡±¸ç ¡°½Ã¹ÎÀ» À§ÇØ ¸ñ¼ûÀ» ³»³õ°í ÀÏÇÏ´Â ÀÌµé¿¡°Ô Á¤´çÇÑ º¸»óÀÌ µû¸¥´Ù¸é ¼±È£µµ°¡ ³ô¾ÆÁú °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÃÖ¿øÁØ ±âÀÚ 1jun@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö