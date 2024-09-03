¼­¿ï½Ã, Ãß¼® ¿¬ÈÞ ÀÀ±ÞÀÇ·áÃ¼°è ¡®Ç®°¡µ¿¡¯

¼¿ï½Ã°¡ Ãß¼® ¿¬ÈÞ ±â°£ ¹®À» ¿©´Â º´¡¤ÀÇ¿ø ±Ô¸ð¸¦ ¿ÃÇØ ¼³ ¿¬ÈÞ¿Í ºñ±³ÇØ 1.5¹è·Î ´Ã¸°´Ù. ¶Ç ÀÇ·á´ëÀÀ ¿©·ÂÀ» È®º¸ÇÏ±â À§ÇØ ÀÀ±ÞÀÇ·á¼¾ÅÍ¿¡ 71¾ï¿øÀ» ±ä±Þ Áö¿øÇÑ´Ù. ¿¬ÈÞ¿Í ÀÇ·á °ø¹éÀÌ ¸Â¹°·Á È¯ÀÚ Ä¡·á¿¡ ¾î·Á¿òÀÌ ¿¹»óµÊ¿¡ µû¶ó ºñ»ó ´ëÃ¥À» °¡µ¿ÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
¿À¼¼ÈÆ ¼¿ï½ÃÀåÀº 2ÀÏ ¼ººÏ±¸ °í´ë¾È¾Ïº´¿ø ÀÀ±ÞÀÇ·á¼¾ÅÍ¸¦ ¹æ¹®ÇØ ¡°Ãß¼® ¿¬ÈÞ ÀÀ±ÞÀÇ·á Áö¿øÀ» À§ÇØ ¼¿ï½Ã Àç¿ø 71¾ï¿øÀ» ÅõÀÔÇÏ°í Á¤ºÎ¿Íµµ Àç³°ü¸®±â±ÝÀ» È°¿ëÇÑ ±ä±Þ »óÈ² ´ëÀÀ ¹æ¾ÈÀ» ¸¶·Ã Áß¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ¾î ¡°ÀÀ±Þ½Ç ÀÇ·áÁøµéÀÇ ÇÇ·Î ´©ÀûÀÌ ½É°¢ÇÑ »óÈ²À¸·Î °æÁõ È¯ÀÚ ºÐ»ê, µ¿³× º´¡¤ÀÇ¿ø Á¤»ó¿î¿µ µî ¿©·¯ °¡Áö ´ëÃ¥ ¸¶·Ã¿¡ ÃÑ·ÂÀ» ´ÙÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
½Ã´Â ºñ»óÁø·á´ëÃ¥¿¡ µû¶ó ¿¬ÈÞÀÎ 14~18ÀÏ º´¡¤ÀÇ¿ø 500°³¼Ò, ¾à±¹ 1300¿©°³¼Ò µî Æò±Õ 1800¿©°÷À» ÁöÁ¤ ¿î¿µÇÑ´Ù. ÀÀ±Þ½Ç °úºÎÇÏ¸¦ ÇØ¼ÒÇÏ±â À§ÇÑ Á¶Ä¡·Î, ¿ÃÇØ ¼³ ¿¬ÈÞ ´ç½Ã¿Í ºñ±³ÇØ 1.5¹è ´Ã¾î³ ±Ô¸ð´Ù.
25°³ º¸°Ç¼Ò¿Í 7°³ ½Ã¸³º´¿øÀº °æÁõÈ¯ÀÚ¸¦ À§ÇÑ ÀÀ±ÞÁø·á¹ÝÀ» ±¸¼ºÇÑ´Ù. °¢ º¸°Ç¼Ò´Â ¿¬ÈÞ Áß 3ÀÏ ÀÌ»ó ³»°ú¿Í °¡Á¤ÀÇÇÐ°ú Áø·á¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù. Æ¯È÷ 25°³ º¸°Ç¼Ò ¸ðµÎ Ãß¼® ´çÀÏ Á¤»ó Áø·á ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. 7°³ ½Ã¸³º´¿øÀº 16~18ÀÏ °¢±â ´Ù¸¥ °ú¸ñÀ¸·Î ¿Ü·¡ Áø·á¸¦ ÇÑ´Ù.
½Ã´Â ¶Ç 7°³ ±Ç¿ªÀÀ±ÞÀÇ·á¼¾ÅÍ¿¡ 11¾ï2000¸¸¿ø, 24°³ Áö¿ªÀÀ±ÞÀÇ·á¼¾ÅÍ¿¡ 28¾ï8000¸¸¿ø, ÀÀ±Þ½Ç ¹èÈÄ Áø·á ¿î¿µºñ¿¡ 31¾ï¿ø µî ¸ðµÎ ÇÕÃÄ 71¾ï¿øÀ» ±ä±Þ Áö¿øÇÑ´Ù. Áö¿ø±ÝÀº ÀÀ±Þ½Ç Àü´ã ÀÇ»ç ¼ö´ç, ÁßÈ¯ÀÚ½Ç ¿î¿µ µî¿¡ ¾²ÀÎ´Ù. ½Ã³» ÀÀ±ÞÀÇ·á±â°ü°ú Á¾ÇÕº´¿ø ÀÀ±Þ½ÇÀº ¿¬ÈÞ¿¡µµ 24½Ã°£ ¿î¿µµÈ´Ù.
±è¿ëÇå ±âÀÚ yong@kmib.co.kr
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