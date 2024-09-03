ÇåÀç ¡°¿åÁöµµ ÇØ»óÇ³·Â¹ßÀü´ÜÁö °üÇÒÀº Åë¿µ ¾Æ´Ñ ³²ÇØ¡±

°æ³² Åë¿µ½Ã¿Í ³²ÇØ±ºÀÌ ºÐÀïÀ» ºú¾î¿Ô´ø ¿åÁöµµ ÀÎ±Ù ÇØ»óÇ³·Â´ÜÁö »ç¾÷ÁöÀÇ ÇØ¿ªÀÌ ³²ÇØ±º °üÇÒÀÌ¶ó´Â Çå¹ýÀçÆÇ¼Ò ÆÇ´ÜÀÌ ³ª¿Ô´Ù.
2ÀÏ ¹ýÁ¶°è¿¡ µû¸£¸é ÇåÀç´Â Áö³´Þ 29ÀÏ ³²ÇØ±ºÀÌ Åë¿µ½Ã¸¦ »ó´ë·Î ³½ ±ÇÇÑÀïÀÇ½ÉÆÇ »ç°Ç¿¡ ´ëÇØ ÀçÆÇ°ü 5´ë 4 ÀÇ°ßÀ¸·Î ÀÎ¿ë °áÁ¤Çß´Ù.
ÇåÀç´Â ³²ÇØ±º ¹«ÀÎµµÀÎ ¡®±¸µ¹¼¡¯(¸éÀû 0.005§´)¿Í ¿åÁöµµ µî Åë¿µ½Ã °üÇÒ À¯ÀÎµµµéÀÇ Áß°£ÁöÁ¡À» ÀÌÀº ¼±À¸·Î Á¤ÇÑ ÇØ»ó°æ°è¼±ÀÇ ¼ÂÊÀº ³²ÇØ±º, µ¿ÂÊÀº Åë¿µ½Ã¿¡ °üÇÒ±ÇÀÌ ÀÖ´Ù°í °áÁ¤Çß´Ù.
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ÀÌ¿¡ µû¶ó ¹Î°£¹ßÀü»ç´Â ±¸µ¹¼ ¼ÂÊ ±¸¿ªÀ» Á¦¿ÜÇÑ ³ª¸ÓÁö ÇØ¿ª¿¡ ´ëÇØ °øÀ¯¼ö¸é Á¡¿ë¡¤»ç¿ë Çã°¡¸¦ Åë¿µ½Ã¿¡ ½ÅÃ»Çß°í, Åë¿µ½Ã´Â ÀÌ¸¦ Çã°¡Çß´Ù. ±×·¯ÀÚ ³²ÇØ±ºÀº ¾î¾÷ÀÎµéÀÇ È°µ¿ º¸ÀåÀ» À§ÇØ Åë¿µ½Ã¿¡ Çã°¡ Ãë¼Ò¸¦ ¿ä±¸ÇßÀ¸³ª °ÅºÎ´çÇÏÀÚ 2022³â 3¿ù ÇåÀç¿¡ ±ÇÇÑÀïÀÇ½ÉÆÇÀ» Ã»±¸Çß´Ù.
ÀïÁ¡Àº ¾ç ÁöÀÚÃ¼ »çÀÌÀÇ ºÒ¹®¹ý»ó ÇØ»ó°æ°è¼± Á¸Àç ¿©ºÎ¿´´Ù.
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ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ÇåÀç´Â °øÀ¯¼ö¸é °üÇÒ±¸¿ª °æ°è¿¡ ´ëÇÑ ¹ý·É»ó ±ÔÁ¤ÀÌ ¾ø°í, ±¸µ¹¼ µ¿ÂÊ¿¡ ºÒ¹®¹ý»ó ÇØ»ó°æ°èµµ ¾øÀ¸¹Ç·Î ¡®ÇüÆòÀÇ ¿øÄ¢¡¯¿¡ µû¶ó °æ°è¸¦ È¹Á¤ÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ÆÇ´ÜÇß´Ù. ÇåÀç´Â ¡°±¸µ¹¼´Â ÁÖ¹ÎµéÀÇ »î°ú »ýÈ°¿¡¼ ºÒ°¡°áÇÑ ±â¹ÝÀÌ µÇ´Â ¼¶À» ÀÇ¹ÌÇÏ´Â ¡®Áß¿ä ¹«ÀÎµµ¡¯¿¡ ÇØ´çÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°ÇØ»ó °æ°è´Â Åë¿µ½ÃÀÇ À¯ÀÎµµÀÎ µÎ¹Ìµµ¡¤¿åÁöµµ µî°ú ±¸µ¹¼ÀÇ ÇØ¾È¼±À» ±âÁ¡À¸·Î ÇÑ µî°Å¸® Áß°£¼±À¸·Î È¹Á¤ÇÔÀÌ Å¸´çÇÏ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
Ã¢¿ø=°¹ÎÇÑ ±âÀÚ kmh0105@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö