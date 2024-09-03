[»ç¼³] Ãß¼® ¿¬ÈÞ ÀÀ±Þ½Ç ºÒ¾È Ä¿ÁöÁö ¾Êµµ·Ï ½ÇÈ¿ ´ëÃ¥ ¼¼¿ö¾ß

ÀÀ±Þ½Ç ´ë¶õ ¿ì·Á°¡ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù. ÀÀ±Þ½ÇÀ» Á¦¶§ Ã£Áö ¸øÇØ 60´ë ¿©¼º ¿Â¿È¯ÀÚ°¡ º´¿ø¿¡ µµÂøÇÑ µÚ 1½Ã°£ ¸¸¿¡ ¼ûÁö°í, »ê¸ð°¡ ±¸±ÞÂ÷¿¡¼ Ãâ»êÇÏ´Â ÀÏÀÌ »ý°å´Ù. ÀÀ±ÞÈ¯ÀÚµéÀ» ½Ç¾î³ª¸£´Â 119±¸±Þ´ë¿øµéÁ¶Â÷ ÀÎ·Â°ú º´»ó ºÎÁ·À» ÀÌÀ¯·Î Áø·á¸¦ °ÅºÎÇÏ´Â ÀÀ±Þ½Ç¿¡ ºÐÅëÀ» ÅÍ¶ß¸®°í ÀÖ´Ù. º¸°Çº¹ÁöºÎ°¡ ¾îÁ¦ºÎÅÍ Àü±¹ ÀÀ±Þ½Ç »óÈ²¿¡ ´ëÇÑ ÀÏÀÏ ºê¸®ÇÎÀ» ½ÃÀÛÇßÁö¸¸ ¿µ ¸¶À½ÀÌ ³õÀÌÁö ¾Ê´Â´Ù. ÀÌ·¯´Ù°¡ Ãß¼® ¿¬ÈÞ¿¡ ÀÀ±Þ½Ç ´ë¶õÀÌ ¹ú¾îÁú±î °ÆÁ¤ÇÏ´Â ±¹¹ÎµéÀÌ ¸¹´Ù. Á¤ºÎ´Â ºñ»óÀÀ±ÞÀÇ·áÃ¼°è°¡ Á¤»ó °¡µ¿µÇ°í ÀÖ´Ù°í ÁÖÀåÇÏÁö¸¸ ÇöÀå ½ÇÅÂ¸¦ Á¤È®ÇÏ°Ô ÆÄ¾ÇÇÏ°í ½ÇÁúÀûÀÎ ´ëÃ¥À» ¼¼¿ö¾ß ÇÑ´Ù.
Àü±¹ ÀÀ±Þ½ÇÀÇ 99%(406°³¼Ò)°¡ 24½Ã°£ ¿î¿µÀ» ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç Àü¹®ÀÇ ÀÎ·Â(1587¸í)Àº Áö³ÇØ 12¿ùº¸´Ù 5% Áõ°¡Çß´Ù´Â º¹ÁöºÎ ¼öÄ¡¸¸ º¸¸é ÀÀ±ÞÀÇ·áÃ¼°è¿¡ º° ¹®Á¦°¡ ¾ø´Â °Í °°´Ù. ±×·¯³ª Àü°øÀÇµéÀÇ ÀÌÅ»·Î ÀÀ±Þ½Ç¿¡ ±Ù¹«ÇÏ°í ÀÖ´Â ÀÇ»ç ¼ö´Â ¿¹³âÀÇ 74% ¼öÁØÀ¸·Î ÁÙ¾ú´Ù. ÀÏºÎ Áö¿ª ÀÀ±Þ½ÇÀº ÆÄÇà ¿î¿µµÇ°í ÀÖ´Ù. °Ç±¹´ë ÃæÁÖº´¿ø ÀÀ±Þ½ÇÀº ÀÇ»ç 7¸í Áß 5¸íÀÌ »çÁ÷Çß´Ù. ¼¼Á¾Ãæ³²´ëº´¿ø°ú °¿ø´ëº´¿øÀÇ ÀÀ±Þ½ÇÀº ¾ß°£¿¡ ¹®À» ´Ý´Â´Ù.
Á¤ºÎ´Â °æÁõÈ¯ÀÚ°¡ ÀÀ±Þ½ÇÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¸é Áø·áºñÀÇ 90%¸¦ ºÎ´ãÇÏµµ·Ï ÇßÁö¸¸ ±Ùº»ÀûÀÎ ´ëÃ¥ÀÌ µÉ ¼ö´Â ¾ø´Ù. º´¿øÀÌ Á¤»ó Áø·á¸¦ ÇÏÁö ¾Ê´Â Ãß¼® ¿¬ÈÞ¿¡ ¾ÆÇÁ¸é Ã£¾Æ°¥ °÷ÀÌ ÀÀ±Þ½Ç¹Û¿¡ ¾ø´Ù. Áö³ÇØÀÇ °æ¿ì Ãß¼® ¿¬ÈÞ ÀÀ±Þ½Ç ÀÌ¿ë È¯ÀÚ´Â Á÷Àü ÁÖ°£ ´ëºñ 72% ´Ã¾ú´Ù. °æÁõÈ¯ÀÚ ºñÀ²µµ Ãß¼® Àü 50%¿¡¼ Ãß¼® ¿¬ÈÞ 60%·Î Áõ°¡Çß´Ù. ÀÀ±Þ½Ç¿¡ ÅõÀÔµÇ´Â ±ºÀÇ°üÀÌ 15¸í, À§Çè±â°üÀ¸·Î ºÐ·ùµÈ ÀÇ·á½Ã¼³¿¡ ±ºÀÇ°ü¡¤°øÁßº¸°ÇÀÇ 235¸íÀÌ ¹èÄ¡µÇÁö¸¸ ¿ªºÎÁ·ÀÏ °ÍÀÌ´Ù.
ÀÀ±Þ½Ç »±»±ÀÌ »ç°í°¡ ¸¸¼ºÀûÀÎ ÀÇ·á ÀÎ·Â ºÎÁ·À» ºÎ°¢½ÃÄÑ ÀÇ´ë Áõ¿øÀÇ ÃË¸ÅÁ¦ ¿ªÇÒÀ» ÇßÁö¸¸ Àü°øÀÇµéÀÇ ÀÌÅ»·Î ÀÀ±Þ½Ç À§±â´Â ¿ÀÈ÷·Á ¾ÇÈµÇ°í ÀÖ´Ù. ÀüÀï Áß¿¡´Â Àû±º ºÎ»óÀÚ¶óµµ Ä¡·áÇØ¾ß ÇÒ ÀÇ»çµéÀÌ Æò»ó½Ã »ý¸íÀ» À§Çù¹Þ´Â ±¹¹ÎµéÀÌ ´Ã°í ÀÖ´Â µ¥ ÇöÀåº¹±Í¸¦ °ÅºÎÇÏ°í ÀÖÀ¸´Ï °³Åº½º·´´Ù. ÀÇ·á°è´Â ºÎµð ÀÌ¼º°ú »ó½ÄÀ» È¸º¹ÇÏ±â ¹Ù¶õ´Ù. Á¤ºÎµµ ÀÇ·á°è ¼³µæÀ» À§ÇØ Á»´õ ³ë·ÂÇØ¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö