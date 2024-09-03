Áö³´Þ 29ÀÏ ¼¿ï ¼´ë¹®±¸ ¿¬Èñµ¿ µµ·Î¿¡¼ ½ÌÅ©È¦(¶¥ ²¨Áü)ÀÌ ¹ß»ýÇÑ µ¥ ÀÌ¾î Á¾·Î±¸, °³²±¸ °÷°÷¿¡¼ °°Àº Çö»óÀÌ ³ªÅ¸³ª ½Ã¹Î ºÒ¾ÈÀÌ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù. ¿¬Èñµ¿ »ç°íÀÇ °æ¿ì ½ÌÅ©È¦¿¡ ºüÁø Â÷·®ÀÇ ¸ð½ÀÀÌ »ý»ýÈ÷ µ¿¿µ»ó¿¡ ÀâÇô °øÆ÷½ÉÀ» ¹è°¡½ÃÄ×´Ù. ½ÌÅ©È¦Àº Åë»ó ÁöÇÏ°ø°£ °³¹ß, ³°Àº »óÇÏ¼öµµ°ü ¹®Á¦·Î ¹°¸ÔÀº Áö¹ÝÀÌ ¾àÇØÁö¸é¼ ¹ß»ýÇÑ´Ù. µµ½Ã ÁýÁß Çö»óÀÌ °ÇØÁö°í Ã¶µµ ÁöÇÏÈ µî ÁöÇÏ °³¹ßÀÌ °¥¼ö·Ï ¸¹¾ÆÁö´Â Ãß¼¼¸¦ °í·ÁÇÏ¸é µµ½É ½ÌÅ©È¦ÀÌ Ä¿´Ù¶õ Àç³À¸·Î ¹ßÀüÇÒ °³¿¬¼ºµµ ¹èÁ¦ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù. ¶¥¼Ó ¾ÈÀü°ú °ü·ÃÇØ Á¤ºÎ, Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼, Àü¹®°¡µéÀÌ ÇÔ²² ´ëÃ¥ ¸¶·Ã¿¡ ³ª¼¾ß ÇÑ´Ù.
2ÀÏ ±¹Åä±³ÅëºÎ¿¡ µû¸£¸é, Áö³ 5³â°£ ¹ß»ýÇÑ ½ÌÅ©È¦ »ç°í´Â 957°ÇÀÌ´Ù. ÇÑÇØ Æò±Õ 191°ÇÀ¸·Î ÀÌÆ²¿¡ ÇÑ ¹ø²ÃÀÌ´Ù. ½ÌÅ©È¦ ¿øÀÎ Áß ÇÏ¼ö°ü ¼Õ»óÀÌ 45%·Î °¡Àå ¸¹¾Ò´Âµ¥ 2022³â ±âÁØ Àü±¹ »ó¡¤ÇÏ¼ö°ü 40¸¸9625§° Áß 20³â ÀÌ»óÀÌ °æ°úÇØ ¼Õ»óÀÌ ¿ì·ÁµÈ ³ëÈÄÈ ±¸°£Àº 16¸¸1457§°(39.4%)¿¡ ´ÞÇß´Ù. ´õ±¸³ª ¿ì¸®³ª¶ó ÀÎ±¸ÀÇ ¾à 92%°¡ µµ½Ã¿¡ °ÅÁÖ ÁßÀÌ´Ù. ÀÎ±¸¹Ðµµ°¡ ³ôÀº µµ½É ÇÑº¹ÆÇ¿¡¼ ¶¥ÀÌ µ¹¿¬ ²¨Áö´Â ÀÏÀÌ ¹Ýº¹µÇ¸é ¾î¶»°Ô µÉÁö »ó»ó¸¸ ÇØµµ ²ûÂïÇÏ´Ù. ½ÌÅ©È¦Àº ¿ì¸® ÀÏ»ó¿¡ ¼ºÅ ´Ù°¡¿Â À§ÇùÀ¸·Î ºÁ¾ß ÇÑ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ´ëÀÀÀº ºÎ½ÇÇÏ´Ù. ¹ß»ý ÁöÁ¡¸¸ ¸Þ¿ì´Â ¶«Áú½Ä Ã³¹æ¿¡ ±Þ±ÞÇÏ´Ù´Â ÀÎ»óÀÌ´Ù. ¿¹¹æ Â÷¿ø¿¡¼ µµ½ÉÀÇ Áö¹Ý Å½»ç¸¦ ´Ã¸®°í, ÁöÇÏ °ø»ç °ü¸®°¡ Áß¿äÇÑµ¥ ÀÌ¸¦ ´Ù·ç´Â ÁöÇ¥Åõ°ú·¹ÀÌ´õ(GPR) µî Àåºñ¿¡ ÇÑ°è°¡ ¸¹´Ù. ´ÜÀûÀ¸·Î ¼¿ï½Ã°¡ 10³â Àü µµÀÔÇÑ GPRÀº ÁöÇ¥¸é¿¡¼ 3~4m ¾Æ·¡±îÁö¸¸ °¨ÁöÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¿¬Èñµ¿ »ç°íÃ³·³ ÁöÇÏ 5m ÀÌ»ó ±íÀº °÷¿¡¼ ¹ß»ýÇÑ ½ÌÅ©È¦¿¡´Â ¹«¿ëÁö¹°ÀÎ ¼ÀÀÌ´Ù. ½ÌÅ©È¦ÀÌ ÇÑ ¹ø ÀÏ¾î³ª¸é ¾öÃ»³ ¼ÕÇØ¸¦ ³¢Ä¥ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡¼ ÀÎ·Â Ãæ¿ø°ú Àåºñ ±¸ÃàÀ» ¼µÑ·¯¾ß ÇÑ´Ù. ½Ã³» ³ëÈÄ »óÇÏ¼ö°ü ±³Ã¼¿¡ ¿¹»êÀ» ¿ì¼± ¹èÁ¤ÇÏ´Â µîÀÇ Á¶Ä¡µµ ÀÖ¾î¾ß ÇÏ°Ú´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö