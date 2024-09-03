[ÇÑ¸¶´ç] º¸Ä¡¾Æ

¿À´Â 9ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£)±îÁö ÁøÇàµÇ´Â ÆÄ¸® ÆÐ·²¸²ÇÈ¿¡´Â ¿Ã¸²ÇÈ Á¤½ÄÁ¾¸ñ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾ÊÀº °æ±â°¡ 2°³ ÀÖ´Ù. ´Ù¸¥ °æ±âµéÀº ¿ì¸®°¡ ÈçÈ÷ ¾Æ´Â ±âÁ¸ Á¾¸ñ¿¡ Àå¾ÖÀÎ ¼±¼öµéÀÌ Âü°¡ÇÏ´Â °ÍÀÌÁö¸¸ ¡®°ñº¼¡¯°ú ¡®º¸Ä¡¾Æ¡¯´Â Ã³À½ºÎÅÍ Àå¾ÖÀÎÀ» À§ÇØ °í¾ÈµÈ ½ºÆ÷Ã÷´Ù.
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GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö