[ºÎ°í] ÃÖº´È£¾¾ º°¼¼ èâ

¡ã·ù¿¬Á¾(ÇÑÇÐÀÚ)¾¾ º°¼¼, ·ù°æÈ ·ù¿µÀÚ ·ù½Â³² ·ù¼º(ÀÌµ¥ÀÏ¸® ±¹Àå)¾¾ ºÎÄ£»ó, ±èÀçµ¿ ¼ÕÁÖ½Å ±èÁ¾Çö(°è¿ø¿¹¼ú´ë ±³¼ö)¾¾ ºùºÎ»ó, ÇÑÁÖÇö¾¾ ½ÃºÎ»ó=2ÀÏ ÀüºÏ »õ°íÃ¢Àå·Ê½ÄÀå, ¹ßÀÎ 4ÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã(063-561-2904)
¡ã¹ÚÀç±Ô¾¾ º°¼¼, ÀÌÈñ¼ö(ÇÑ¾ç´ë ±³¼ö) ÀÌÈñÀç(¿ì¼º¾ÆÀÌºñ ´ëÇ¥ÀÌ»ç) ÀÌÈñ¿Á(¼º±Õ°ü´ë ±³¼ö) ÀÌ¹ÎÈñ(¹®ÈÇØ¼³»ç)¾¾ ¸ðÄ£»ó=1ÀÏ »ï¼º¼¿ïº´¿ø, ¹ßÀÎ 4ÀÏ ¿ÀÀü 6½Ã(02-3410-6901)
¡ãÁ¤¿øÅÃ(Àü ¿øÁÖ½Ã º¸°Ç¼ÒÀå)¾¾ º°¼¼, Á¤ÂùÇö(ÇÑ¶óºñ¹ßµð 2Â÷ ¾ÆÆÄÆ® °ü¸®¼ÒÀå) Á¤Çý¿í(¿ì¸®º´¿ø ¹°¸®Ä¡·á½ÇÀå) Á¤ÅÂ¿í(°¿øµµ¹ÎÀÏº¸ ¿øÁÖº»»ç ÃëÀç±¹ ºÎ±¹Àå)¾¾ ºÎÄ£»ó, ÀÌÇõÁ¦(¿øÁÖ½ÃÃ» Å¬¶ó¿ìµåTFÆÀÀå)¾¾ ºùºÎ»ó, ±èÁöÈñ(¿øÁÖ±³À°Áö¿øÃ» ÀåÇÐ»ç)¾¾ ½ÃºÎ»ó=1ÀÏ °¿øµµ ¿øÁÖÀÇ·á¿ø, ¹ßÀÎ 4ÀÏ ¿ÀÀü 6½Ã(033-760-4644)
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö