½Ã»ç > ÀüÃ¼±â»ç

[ÀÎ»ç] È¯°æºÎ èâ

ÀÔ·Â : 2024-09-02 21:03
¡ßÈ¯°æºÎ¡â³«µ¿°­À¯¿ªÈ¯°æÃ» À¯¿ª°ü¸®±¹Àå ±èÈñÃ¢¡â¿Â½Ç°¡½ºÁ¾ÇÕÁ¤º¸¼¾ÅÍ ±âÈ¹ÃÑ°ýÆÀÀå ±èÁö¼ö¡â±âÈÄº¯È­Á¤Ã¥°ü½Ç ±âÈÄÀûÀÀ°úÀå ¿øÁö¿µ¡âÀÌÂ÷ÀüÁö¼øÈ¯ÀÌ¿ëÁö¿ø´Ü ºÎ´ÜÀå ¹èÁ¤ÇÑ

¡ß¿©¼º°¡Á·ºÎ¡ÝÀüº¸[°úÀå±Þ]¡â±¹Á¦Çù·Â´ã´ç°ü ÀÌÁ¤¾Ö¡â¾Æµ¿Ã»¼Ò³â¼ºº¸È£°ú Á¤È¸Áø

¡ß»ê¸²Ã»¡â»ê¸²º¹Áö±¹Àå ÀÌ±¤È£

¡ßÇÑ±¹È¯°æ°ø´Ü¡â±âÈÄ´ë±âÀÌ»ç À±¿ëÈñ

¡ßÇÑ±¹°úÇÐ±â¼ú¿¬±¸¿ø¡Ý½ÅÀÓ¡âÃ»Á¤¼ö¼ÒÀ¶ÇÕ¿¬±¸¼ÒÀå ³²¼®¿ì¡Ý½ÂÁø¡â°­¸ªºÐ¿ø Ãµ¿¬¹°½Å¾à»ç¾÷´ÜÀå(¼ÒÀå±Þ) Á¤»óÈÆ¡â¹°ÀÚ¿ø¼øÈ¯¿¬±¸´ÜÀå ÀÌ½ÂÇÐ¡â³úÀ¶ÇÕ±â¼ú¿¬±¸¼¾ÅÍÀå ÀÌ¼öÇö¡âÁö´É¡¤ÀÎÅÍ·º¼Ç¿¬±¸¼¾ÅÍÀå À¯º´Çö¡ÝÀüº¸¡âÃµ¿¬¹°½Ã½ºÅÛ»ý¹°¿¬±¸¼¾ÅÍÀå ±ÇÇÐÃ¶¡â±âÈÄÅº¼Ò¼øÈ¯¿¬±¸´ÜÀå ±èº´Âù¡â³úÁúÈ¯±Øº¹¿¬±¸¼¾ÅÍÀå ¹Ú±â´ö¡â³ú±â´É¿¬±¸¼¾ÅÍÀå ÀÓÇýÀÎ

¡ß°úÇÐ±â¼ú»ç¾÷È­ÁøÈï¿ø¡ÝÀüº¸[º»ºÎÀå±Þ]¡â°æ¿µ±âÈ¹º»ºÎÀå Á÷¹«´ëÇà ±èÁø±Ô[ÆÀÀå±Þ]¡â°æ¿µÁö¿øÆÀÀå ±èÇöÃ¶¡â¿¬±¸ÀåºñÀç·áÆÀÀå ÀÌÃ¢½Ä

¡ßKBS¡âÀüÁÖ¹æ¼ÛÃÑ±¹ ¹æ¼Û¹®È­»ç¾÷±¹Àå ¹ÚÇü±Ô

¡ßEBS¡âÀç¹«È¸°èºÎÀå ±è¹Î±Ô

¡ßTVÁ¶¼±¡âÅ½»çº¸µµºÎÀå Á¤µ¿±Ç

¡ßÈ«ÀÍ´ë¡â»ê¾÷¹Ì¼ú´ëÇÐ¿øÀå ±¸»ó¡â°ø°ú´ëÇÐÀå ÀÓÁ¾ÅÂ¡â¹ý°ú´ëÇÐÀå ¹ÚÇö¼®¡â¹Ì¼ú´ëÇÐÀå ±èÁÖ¿¬¡âÁß¾Óµµ¼­°üÀå ÀÌÁØ¿ë¡â±¹Á¦¾ð¾î±³À°¿øÀå ±èÁØ³â¡âÀÎ±Ç¼¾ÅÍ ¼ÒÀå Á¶Èñ°æ¡â±âÈ¹Ã³ ºÎÃ³Àå ¾öÅÂ½Ä¡â»êÇÐÇù·Â´Ü(¼­¿ï) ºÎ´ÜÀå ±èÀÌÁß¡âÁ¤º¸Àü»ê¿ø ºÎÀå ¹ÚÀç¿µ¡â´ëÇÐ¿ø ±³ÇÐºÎÀå ±èÇü±Ô¡â±¹Á¦Çù·Âº»ºÎ(¼­¿ï) ±¹Á¦ÇÐ»ýÁö¿ø½Ç ½ÇÀå Yoon-Na Cho¡â°ÔÀÓÇÐºÎÀå ±è¿¹Áø¡â±âÈ¹°ü¸®Ã³Àå ±èº´¼­¡â¹®Á¤µµ¼­°üÀå °­³»Ã¶¡âÃë¾÷Áø·ÎÁö¿ø¼¾ÅÍ(¼¼Á¾) ¼ÒÀå ±è¼öÀÌ¡âIPPÇü ÀÏÇÐ½Àº´ÇàÁ¦ »ç¾÷ºÎ´ÜÀå ÀÌÁø±Õ¡â°øµ¿±â±â¼¾ÅÍ(¼¼Á¾) ºÎ¼¾ÅÍÀå ÀÌÁ¾º¹

¡ßµ¿ÀÇ´ë¡â±³ÇÐºÎÃÑÀå Àü°æ¶õ

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö

±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶
´ç½ÅÀÌ ÁÁ¾ÆÇÒ ¸¸ÇÑ ±â»ç
X ÆäÀÌ½ººÏ Ä«Ä«¿ÀÅå