[°æÁ¦½ÃÆò] ÁöÃâ ±¸Á¶Á¶Á¤ ´õ¿í Á¤±³ÇØ¾ß

Á¤ºÎ°¡ Áö³´Þ 27ÀÏ ¹ßÇ¥ÇÑ 2025³âµµ ¿¹»ê¾È¿¡¼ ÃÑÁöÃâÀ» ¿ÃÇØº¸´Ù 3.2% ´Ã¸° 677Á¶4000¾ï¿øÀ¸·Î Æí¼ºÇß´Ù. ÃÑ¼öÀÔ Áõ°¡À² 6.5%¿Í Á¤ºÎÀÇ ³»³â °æ»ó¼ºÀå·ü Àü¸ÁÄ¡ÀÎ 4.5%º¸´Ù ³·Àº ±äÃà ÀçÁ¤ÀÌ´Ù. Á¤ºÎ´Â ±äÃà ÀçÁ¤À» ÅëÇØ 2028³â±îÁö ÀçÁ¤ÀûÀÚ¸¦ Á¡ÁøÀûÀ¸·Î ÁÙ¿© ±¹³»ÃÑ»ý»ê(GDP) ´ëºñ ±¹°¡Ã¤¹« ºñÀ²À» 50% ¼öÁØÀ¸·Î °ü¸®ÇÏ°Ú´Ù´Â °èÈ¹À» ¹ßÇ¥Çß´Ù. ÀÌÃ³·³ Çã¸®¶ì¸¦ Á¹¶ó¸Å´Â ÀÌÀ¯´Â ±¹°¡Ã¤¹«¿Í ºñ¿µ¸® °ø°ø±â°ü ºÎÃ¤¸¦ ÇÕÄ£ ÀÏ¹Ý Á¤ºÎºÎÃ¤ Áõ°¡ ¼Óµµ°¡ ¸Å¿ì ºü¸£±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
±¹Á¦ÅëÈ±â±Ý(IMF)ÀÌ Áö³ 4¿ù ¹ßÇ¥ÇÑ ¡®ÀçÁ¤Á¡°Ë º¸°í¼¡¯¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ÇÊÀÚ°¡ °è»êÇÑ °á°ú¿¡ µû¸£¸é 2015³âºÎÅÍ 2029³â±îÁö ¿ì¸®³ª¶ó GDP ´ëºñ ÀÏ¹Ý Á¤ºÎºÎÃ¤ ºñÀ²ÀÇ ¿¬Æò±Õ Áõ°¡À²Àº 2.7%·Î ÁÖ¿ä 7°³±¹(G7)º¸´Ù ³ô´Ù. À¯·Ê¾øÀÌ ºü¸¥ ÀúÃâ»ý°ú °í·ÉÈ·Î ¼¼¼ö´Â ÁÙ°í Á¤ºÎÁöÃâÀº ´Ã±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ±×·¯¹Ç·Î Á¤ºÎ´Â ³»³â ¿¹»ê¾ÈÀ» Æí¼ºÇÒ ¶§ ÀçÁ¤ÀÇ Áö¼Ó °¡´É¼ºÀ» È®º¸ÇØ ¹Ì·¡¼¼´ëÀÇ ºÎ´ãÀ» ÁÙÀÌ°íÀÚ ÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. È¤ÀÚ´Â Çö Á¤ºÎ°¡ ¼¼±ÝÀ» ÀÎ»óÇØ ÃÑ¼öÀÔÀ» ´Ã¸± ¹æ¾ÈÀº Ã£Áö ¾Ê°í ÃÑÁöÃâ¸¸ ÁÙÀÌ°í ÀÖ´Ù¸ç ºñÆÇÇÑ´Ù. ÀçÁ¤ÀûÀÚ´Â ÃÑÁöÃâÀ» ÁÙÀÌ´Â °Í»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Áõ¼¼¸¦ ÅëÇØ ÃÑ¼öÀÔÀ» ´Ã¸²À¸·Î½á ÁÙÀÏ ¼öµµ ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. °í ¾Ëº£¸£Åä ¾Ë·¹½Ã³ª ÇÏ¹öµå´ë ±³¼ö¿Í µ¿·á °æÁ¦ÇÐÀÚµéÀÌ 2019³â ¹ßÇ¥ÇÑ ³í¹®ÀÌ ÀÌ·± ºñÆÇ¿¡ ´ëÇÑ ´äÀ» Á¦½ÃÇÑ´Ù. ÀÌ ¿¬±¸´Â 1978³âºÎÅÍ 2014³â±îÁö 16°³ ¼±Áø±¹¿¡¼ ÀÖ¾ú´ø 200¿©°³ ±äÃà ÀçÁ¤ »ç·Ê¸¦ ºÐ¼®Çß´Ù. ±× °á°ú¿¡ µû¸£¸é GDP ´ëºñ ÀçÁ¤ÀûÀÚ ºñÀ² 1%¸¦ ÁÙÀÌ±â À§ÇØ Á¤ºÎÁöÃâÀ» ÁÙÀÌ´Â Á¤Ã¥ÀÌ ¼¼±ÝÀ» ÀÎ»óÇÏ´Â Á¤Ã¥º¸´Ù 1ÀÎ´ç GDP¸¦ Àû°Ô °¨¼Ò½ÃÄ×´Ù. ÀÌ´Â ¼¼±ÝÀ» ÀÎ»óÇÏ¸é Á¤ºÎÁöÃâÀ» ÁÙÀÏ ¶§º¸´Ù ¹Î°£ ÅõÀÚ°¡ ´õ Å« ÆøÀ¸·Î °¨¼ÒÇÏ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ±×·¯¹Ç·Î ÀçÁ¤ÀûÀÚ¸¦ ÁÙÀÌ±â À§ÇØ ¼¼±Ý ÀÎ»ó ´ë½Å ÁöÃâÀ» ÁÙÀÌ´Â Á¤ºÎÀÇ Á¤Ã¥ ±âÁ¶´Â ¹Ù¶÷Á÷ÇÑ Ã³¹æÀÌ´Ù.
ÃÑÁöÃâ Áõ°¡À²À» ÀÏÁ¤ ¼öÁØ ÀÌ³»·Î °ü¸®ÇÏ´Â °Íµµ Áß¿äÇÏÁö¸¸ ´õ Áß¿äÇÑ °ÍÀº ¿¹»êÀ» ¾î¶»°Ô ¹èºÐÇÏ´ÂÁö´Ù. ÃÑÁöÃâÀ» ÁÙÀÌ´À¶ó ²À ÇÊ¿äÇÑ °÷¿¡ ¿¹»êÀ» ¹èºÐÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù¸é °ÇÀüÀçÁ¤ÀÇ ÀÇ¹Ìµµ Åð»öÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù. ±×·± ÀÇ¹Ì¿¡¼ Á¤ºÎ°¡ ÁöÃâ ±¸Á¶Á¶Á¤À» ÅëÇØ 24Á¶¿øÀ» Àý°¨ÇÏ°í, ÀÌ¸¦ º¸´Ù È¿À²ÀûÀ¸·Î ¹èºÐÇÑ °ÍÀº ³ô°Ô Æò°¡ÇÒ ¸¸ÇÏ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÁöÃâ ±¸Á¶Á¶Á¤ÀÌ Á¦´ë·Î ÀÛµ¿ÇÏ±â À§ÇØ¼´Â ¿©·¯ ÀçÁ¤»ç¾÷ÀÇ Å¸´ç¼º°ú È¿°ú¸¦ Á¤È®ÇÏ°Ô Æò°¡ÇÏ´Â ½Ã½ºÅÛÀÌ ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù. Á¤ºÎ´Â Ã¼°èÀûÀÎ ÀçÁ¤»ç¾÷ Æò°¡ ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇØ ½ÇÁõÀûÀÎ ±Ù°Å¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¿¹»êÀ» È¿À²ÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇØ¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù. Á¤ºÎ ¿¹»ê¾ÈÀº ¿ì¸® °æÁ¦°¡ Á÷¸éÇÑ ¹®Á¦Á¡À» ÇØ°áÇÒ ´ëÃ¥À» Æ÷ÇÔÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÎ°øÁö´É(AI), ¹ÙÀÌ¿À µî ¼¼°è °æÁ¦¼ºÀåÀ» ÁÖµµÇÒ ±â¼ú °³¹ß¿¡ ´ëÇÑ Áö¿øÀº ¹Ì·¡ ¸Ô°Å¸® È®º¸¸¦ À§ÇØ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. ÇÑ°è ¼Ò»ó°øÀÎÀº Æó¾÷ ÈÄ Ãë¾÷À» À¯µµÇÏ°í, À¯¸Á ¼Ò»ó°øÀÎÀº ¼Ò±â¾÷À¸·Î ¼ºÀåÇÏµµ·Ï Áö¿øÇÏ´Â Á¤Ã¥µµ °æÁ¦ ³» ¼Ò»ó°øÀÎÀÇ ºñÁßÀ» ÁÙ¿© ÃâÇ÷ °æÀïÀ» ¸·´Â Ã³¹æÀÌ´Ù. Ã»³âÀÇ ÀÏ °æÇè ±âÈ¸¸¦ È®´ëÇÏ°í, Àú¸® ´ëÃâÀ» ÅëÇØ ÁÖÅÃ º¸À¯¸¦ Áö¿øÇÏ´Â Á¤Ã¥Àº Ãâ»êÀ²À» Áõ°¡½ÃÅ³ ¼ö ÀÖ´Ù. Ã»³âµéÀÌ ÀÏÀÚ¸®¿Í ÁÖÅÃÀ» ¸¶·ÃÇØ¾ß °áÈ¥°ú Ãâ»êÀ» ²Þ²Ü ¼ö ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí Á¤ºÎ°¡ ¹ßÇ¥ÇÑ Áß±â ÀçÁ¤ÁöÃâ °èÈ¹Àº ¹ý·ü¿¡ µû¶ó ÁöÃâ ÀÇ¹«°¡ ¹ß»ýÇÏ´Â ÀÇ¹«ÁöÃâ ±¸Á¶Á¶Á¤ÀÇ ÇÊ¿ä¼ºÀ» º¸¿©ÁØ´Ù. ÇâÈÄ 4³â°£ ÀÇ¹«ÁöÃâÀº ¿¬Æò±Õ 5.7% ±ÞÁõÇØ 2028³â¿¡´Â ÃÑÁöÃâÀÇ 57.3%¸¦ Â÷ÁöÇÑ´Ù. ÀúÃâ»ý°ú °í·ÉÈ·Î º¹Áö ºÐ¾ß ÁöÃâÀÌ Áõ°¡ÇÏ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÀÌ´Â Á¤ºÎ°¡ ÀçÁ¤Á¤Ã¥À» È°¿ëÇØ °æ±âº¯µ¿¿¡ ´ëÀÀÇÒ ¿©Áö°¡ °¨¼ÒÇÔÀ» ¶æÇÑ´Ù. ±×·¯¹Ç·Î Á¤ºÎ´Â ±¹È¸¿Í ÇùÁ¶ÇØ ÀÇ¹«ÁöÃâ Áß ÇÐ·ÉÀÎ±¸ °¨¼Ò·Î ¸Å³â ³²¾Æµµ´Â Áö¹æ±³À°ÀçÁ¤±³ºÎ±ÝÀ» È°¿ëÇÒ ¹æ¾ÈÀ» Ã£¾Æ¾ß ÇÑ´Ù.
¼®º´ÈÆ ÀÌÈ¿©´ë °æÁ¦ÇÐ°ú ±³¼ö
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö