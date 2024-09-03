[±â°í] AI ±º»çÀû ÀÌ¿ë, ¹«¾ùÀ» ÁØºñÇÒ±î

±º»çºÐ¾ß¿¡¼ ÀÎ°øÁö´É(AI) ÀÌ¿ëÀÌ º»°ÝÈµÇ°í ÀÖ´Ù. ¿ìÅ©¶óÀÌ³ª ÀüÀï¿¡¼ ¸íÈ®È÷ µå·¯³ °ÍÃ³·³ AI´Â µå·Ð °ø°Ý, ÀÚÀ²¹«±âÃ¼°è, Á¤º¸°¨½ÃÁ¤Âû µî ±º»ç¿µ¿ª Àü¹Ý¿¡¼ Ä¿´Ù¶õ ¿µÇâÀ» ³¢Ä¡°í ÀÖ´Ù. ¶Ç »çÀÌ¹ö¡¤»ýÈÇÐ¡¤´ë·®»ì»ó ¹«±â ¹× ÇÙ¹«±â¿Í °áÇÕÇØ ÆÄ±Þ·Â°ú À§ÇùÀ» ¹«ÇÑÈ÷ È®ÀåÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. AI´Â ºñ´ëÄªÀü·ÂÀÇ ÇÙ½É±â¼úÀÌ¸ç ³ª¾Æ°¡ ¹Ì·¡ÀüÀÇ °ÔÀÓÃ¼ÀÎÀú·Î ¹ßÀüÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù.
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GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö