ºÒÈ®½Ç¼º Å« ¿ÃÇØ ÀÔ½Ã¡¦ ¡®¶¡ÀÇ ±âÀû¡¯À» ¹ÏÀ¸¼¼¿ä

2025ÇÐ³âµµ ´ëÇÐ ÀÔ½Ã ¼ö½Ã¸ðÁý ¿ø¼Á¢¼ö°¡ 9¡13ÀÏ ÁøÇàµÈ´Ù. ¿ø¼Á¢¼ö ±â°£Àº ´ëÇÐº°·Î Á¶±Ý¾¿ Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ¿ø¼Á¢¼ö ±â°£ Áß 3ÀÏ ÀÌ»ó ÀÌ·ïÁø´Ù.
2ÀÏ ÇÑ±¹´ëÇÐ±³À°ÇùÀÇÈ¸(´ë±³Çù)¿¡ µû¸£¸é 2025ÇÐ³âµµ Àü±¹ 4³âÁ¦ ´ëÇÐ ½ÅÀÔ»ý ¸ðÁýÀÎ¿øÀº 34¸¸6584¸íÀÌ´Ù. ÀÌ °¡¿îµ¥ ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ 79.5%(27¸¸5837¸í)¸¦ »Ì´Â´Ù. ¼ö½Ã¸ðÁý ºñÀ²Àº Àü³â(78.8%)º¸´Ù 0.7% Æ÷ÀÎÆ® ´Ã¾ú´Ù. ¼ö½Ã¸ðÁý ÀÎ¿øµµ 5001¸í Áõ°¡Çß´Ù.
¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ °¡Àå Å« ºñÁßÀº °í±³ ³»½Å ¼ºÀûÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ¼±¹ßÇÏ´Â ÇÐ»ýºÎ±³°úÀüÇüÀÌ´Ù. Àü±¹ÀûÀ¸·Î 15¸¸6763¸í(56.8%)À» »Ì´Â´Ù. °í±³»ýÈ° Àü¹ÝÀ» ÅëÇØ ¼ºÀå ÀáÀç·Â µîÀ» Æò°¡ÇÏ´Â ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇüÀÌ 8¸¸342¸í(29.1%)À¸·Î ±×´ÙÀ½À¸·Î ¸¹´Ù. ±× ¹Û¿¡ ½Ç±â¡¤½ÇÀûÀ§ÁÖÀüÇü 2¸¸1846¸í(7.9%), ³í¼úÀ§ÁÖÀüÇü 1¸¸2210¸í(4.4%), ±âÅ¸ 4676¸í(1.7%) ¼øÀÌ´Ù.
¿ÃÇØ ÀÔ½Ã¿¡¼ °¡Àå ÁÖ¸ñÇÒ ºÎºÐÀº ÀÇ´ë ¸ðÁýÀÎ¿ø Áõ°¡´Ù. ÀÇ´ë ¸ðÁýÀÎ¿øÀÌ 3058¸í¿¡¼ 4695¸íÀ¸·Î ´Ã¾ú´Ù. ÀÇÇÐÀü¹®´ëÇÐ¿øÀÎ Â÷ÀÇ°ú´ë¸¦ Á¦¿ÜÇÑ 39°³ ÀÇ´ëÀÇ ¸ðÁýÀÎ¿øÀº 4610¸íÀÌ´Ù. ÀÌ Áß 3118¸í(67.6%)À» ¼ö½Ã¿¡¼ ¼±¹ßÇÑ´Ù.
Àü°øÀÚÀ²¼±ÅÃÁ¦(¹«Àü°ø ¼±¹ß) Áõ°¡µµ Å« º¯È´Ù. ¹«Àü°ø ¼±¹ßÀº ÇÐ°ú¡¤Àü°ø ±¸ºÐ ¾øÀÌ ´ëÇÐ¿¡ ÀÔÇÐÇØ Áø·Î¸¦ Å½»öÇÑ µÚ 2ÇÐ³âÀÌ µÉ ¶§ Àü°øÀ» Á¤ÇÏ°Ô µÈ´Ù. Å©°Ô µÎ °¡Áö À¯ÇüÀ¸·Î ³ª´¶´Ù. Ã¹Â°´Â Àü°øÀ» Á¤ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÔÇÐ ÈÄ ÀçÇÐ Áß ´ëÇÐ ³» ¸ðµç Àü°ø(º¸°ÇÀÇ·á, »ç¹ü´ëÇÐ µî Á¦¿Ü)À» ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¼±ÅÃÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÌ´Ù. µÎ ¹øÂ°´Â °è¿ ¶Ç´Â ´Ü°ú´ë ´ÜÀ§ ¸ðÁýÀÌ´Ù. °è¿¡¤´Ü°ú´ë·Î µé¾î°¡ 2ÇÐ³â ¶§ ±¸Ã¼ÀûÀÎ Àü°øÀ» Á¤ÇÑ´Ù.
2025ÇÐ³âµµ¿¡´Â ÃÑ 73°³ ´ëÇÐ¿¡¼ Àü³â ´ëºñ 2¸¸8011¸í Áõ°¡ÇÑ 3¸¸7935¸íÀ» ¹«Àü°øÀ¸·Î »Ì´Â´Ù. ¼öµµ±Ç´ë 51°³±³¿Í ±¹¸³´ë 22°³±³¿¡¼ ¹«Àü°ø ¼±¹ßÀ» È®´ëÇÏ°Å³ª µµÀÔÇß´Ù. ÀÌµé ´ëÇÐ ÀüÃ¼ ¸ðÁýÀÎ¿øÀÇ 28.6%·Î, Àü³âº¸´Ù 3.8¹è ´Ã¾î³ ±Ô¸ð´Ù.
ÀÔ½Ã Àü¹®°¡µéÀº ¿ÃÇØ ´ëÀÔÀº ÀÇ´ë Áõ¿ø ¿©ÆÄ·Î ¾î´À ÇØº¸´Ù ºÒÈ®½Ç¼ºÀÌ Å©´Ù°í ÀÔÀ» ¸ðÀº´Ù. µû¶ó¼ 6¹øÀÇ ¼ö½Ã Áö¿ø ±âÈ¸¸¦ ½ÅÁßÇÏ°Ô È°¿ëÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ¸»ÇÑ´Ù. ÀÇ´ë Áõ¿øÀ¸·Î ½Ç·Â ÀÖ´Â n¼ö»ýÀÌ ´ë°Å À¯ÀÔµÉ °¡´É¼ºÀÌ Å©´Ù. »óÀ§±Ç ÀÔ½Ã °á°ú¿¡¼ ºÒÈ®½Ç¼ºÀÌ Ä¿Áö´Â °ÍÀÌ´Ù. »óÀ§±Ç ÀÔ½Ã °á°ú´Â Áß»óÀ§±Ç ÀÌÇÏ·Î ¿¬¼âÀûÀ¸·Î ¿µÇâÀ» ³¢Ä£´Ù.
¼öÇè»ýµéÀº 4ÀÏ Ä¡·¯Áö´Â ÇÑ±¹±³À°°úÁ¤Æò°¡¿ø ÁÖ°ü 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ °á°ú¸¦ Àß ºÐ¼®ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ´Ù¸¸ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡´Â ¼ºÀûÇ¥°¡ ³ª¿À±â Àü¿¡ ¼ö½Ã ¿ø¼Á¢¼ö°¡ ¸¶¹«¸®µÈ´Ù. µû¶ó¼ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ °¡Ã¤Á¡ °á°ú¸¦ Àß ºÐ¼®ÇØº¼ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ¼ö½Ã ÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØ ÃæÁ· ¿©ºÎ¿Í Á¤½Ã ÇÕ°Ý °¡´É ´ëÇÐÀ» ³ÃÁ¤ÇÏ°Ô µé¿©´Ù ºÁ¾ß ÇÑ´Ù. ¼ö½Ã¿¡ ÇÑ °÷ÀÌ¶óµµ ÇÕ°ÝÇÏ¸é Á¤½Ã Áö¿ø ÀÚ°ÝÀÌ ¹ÚÅ»µÇ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
¼ö½Ã ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥´Â 12¿ù 13ÀÏ±îÁö, ÇÕ°ÝÀÚ µî·ÏÀº 12¿ù 16¡18ÀÏÀÌ´Ù.
ÀÌµµ°æ ±³À°Àü¹®±âÀÚ yido@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö