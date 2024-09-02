ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ ÃßÃµ¡¤¼­·ù¡¤¸éÁ¢Çü Áßº¹ Áö¿ø ºÒ°¡

ÇÑ¾ç´ë´Â 2025ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¿¡¼ Á¤¿ø ³» 1655¸í, Á¤¿ø ¿Ü 186¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù. ¿ÃÇØ 333¸íÀ» ¼±¹ßÇÏ´Â ÇÐ»ýºÎ±³°ú(ÃßÃµÇü)´Â 2024³â 2¿ù ÀÌÈÄ(2024³â 2¿ù Á¹¾÷ÀÚ Æ÷ÇÔ) ±¹³» Á¤±Ô °íµîÇÐ±³ Á¹¾÷(¿¹Á¤)ÀÚ·Î¼ 5°³ ÇÐ±â ÀÌ»ó ±¹³» °í±³ ¼ºÀû Ãëµæ ¹× Ãâ½Å °í±³ÀåÀÇ ÃßÃµÀ» ¹ÞÀ¸¸é Áö¿øÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. 3ÇÐ³â 1ÇÐ±â±îÁö ÇÐ»ýºÎ ±³°ú ¼ºÀû Á¤·®Æò°¡ 90%¿Í ÇÐ»ýºÎ ±³°ú Á¤¼ºÆò°¡ 10%¸¦ ÇÕ»êÇØ ¹Ý¿µÇÏ¸ç, ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀ» ÃæÁ·ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀº ±¹¾î¡¤¼öÇÐ¡¤¿µ¾î¡¤»çÅ½ ¶Ç´Â °úÅ½(1°ú¸ñ) Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 7µî±Þ ÀÌ³»¿©¾ß ÇÑ´Ù.
ÇÐ»ý»ýÈ°±â·ÏºÎ ´ÜÀÏ ¿ä¼Ò·Î¸¸ Æò°¡ÇÏ´ø ÇÑ¾ç´ë ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇüÀº ¿ÃÇØ ¼ö½Ã¸ðÁýºÎÅÍ 3°¡Áö À¯Çü ÀüÇüÀ¸·Î °³ÆíµÈ´Ù. ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀ» Àû¿ëÇÏ´Â ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(ÃßÃµÇü), ±âÁ¸ ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(ÀÏ¹Ý) Æò°¡¹æ½Ä°ú µ¿ÀÏÇÑ ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÆò°¡ 100%ÀÇ ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(¼·ùÇü), ´Ü°èº° ÀüÇüÀ¸·Î 1´Ü°è 5¹è¼ö ¼±¹ß ÈÄ 2´Ü°è ¸éÁ¢ 20%¸¦ ¹Ý¿µÇÏ´Â ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(¸éÁ¢Çü)À¸·Î ³ª´² ¼±¹ßÇÑ´Ù. ÃßÃµÇü, ¼·ùÇü, ¸éÁ¢ÇüÀº Áßº¹ Áö¿øÀÌ ºÒ°¡ÇÏ´Ù.
ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(ÃßÃµÇü)Àº 3ÇÐ³â ÀçÀûÀÎ¿øÀÇ 11% ÀÎ¿ø¸¸Å °í±³º° ÃßÃµÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. ´Ü ÇÐ±³»ýÈ°±â·ÏºÎ ±âÀç »çÇ× Áß ÇÐ±³ Æø·Â °ü·Ã ³»¿ëÀÌ ÀÖ´Â ÀÚ´Â ÇÐ±³Àå ÃßÃµÀÌ ºÒ°¡ÇÏ´Ù. ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÆò°¡ 100%°¡ Àû¿ëµÇ¸ç ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀÌ Àû¿ëµÈ´Ù. ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(¼·ùÇü)µµ ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÆò°¡ 100%°¡ Àû¿ëµÇÁö¸¸, ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀÌ ¾ø´Ù. ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(¸éÁ¢Çü)Àº 1´Ü°è ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÆò°¡·Î 5¹è¼ö¸¦ ¼±¹ßÇÏ°í, 2´Ü°è ¸éÁ¢À» ÇÑ´Ù. ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀº Àû¿ëµÇÁö ¾Ê´Â´Ù.
³í¼ú ÀüÇüÀº ³í¼ú°í»ç 90%, ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÆò°¡ 10%·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù. ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÆò°¡´Â Ãâ°á, ºÀ»çÈ°µ¿, ÇÐ±³Æø·Â °ü·Ã »çÇ× µîÀ» Âü°íÇØ Æò°¡ÇÑ´Ù.
ÇÑ¾ç´ë´Â ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(ÃßÃµÇü, ¼·ùÇü, ¸éÁ¢Çü) ÃÖÃÊÇÕ°ÝÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î 100% ÀåÇÐ±ÝÀ» Á¦°øÇÏ´Â ´ÙÀÌ¾Æ¸óµå ÇÃ·¯½º ÀåÇÐÁ¦µµ¸¦ ¿î¿µÇÑ´Ù. SKÇÏÀÌ´Ð½º¿Í ¿¬°èÇØ 2023³â °³¼³ÇÑ ¹ÝµµÃ¼°øÇÐ°ú´Â ´ëÇÐ ÇÐºñ Àü¾×¿¡ ÇÐ¾÷ Àå·Á±ÝÀ» Áö±ÞÇÑ´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö