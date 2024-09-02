¹ÝµµÃ¼Æ¯¼ºÈ­´ëÇÐ ¼±Á¤¡¦ Ãë¾÷ ÇÁ·Î±×·¥ Á¦°ø

È£¼´ë(ÃÑÀå °ÀÏ±¸)´Â 2025ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ ¸ðÁýÁ¤¿øÀÇ 89.1%ÀÎ 2565¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù. ÀüÇüÀº Å©°Ô ÇÐ»ýºÎ±³°úÀüÇü, ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü, ½Ç±âÀüÇüÀ¸·Î ±¸ºÐµÇ¸ç ¸ðµç ÀüÇü¿¡¼ ´ëÇÐ¼ö´É´É·Â½ÃÇè(¼ö´É) ÃÖÀúÇÐ·Â ±âÁØÀ» Àû¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù.
¡®ÇÐ»ýºÎ±³°ú ÇÐ»ýºÎÀüÇü¡¯¿¡¼´Â 1231¸íÀ» ¼±¹ßÇÏ¸ç, ÇÐ»ýºÎ ¼ºÀûÀº ¼®Â÷µî±Þ »óÀ§ 12°³ °ú¸ñ°ú Áø·Î¼±ÅÃ »óÀ§ 3°³ °ú¸ñÀ¸·Î ÃÑ 15°³ °ú¸ñÀ» ¹Ý¿µÇÑ´Ù. ¹Ý¿µ°ú¸ñÀº ±¹¾î¡¤¿µ¾î¡¤¼öÇÐ¡¤»çÈ¸¡¤°úÇÐ¡¤ÇÑ±¹»ç´Ù. Áø·Î¼±ÅÃ °ú¸ñÀÌ 3°³ ¹Ì¸¸ÀÌ¸é ¹Ý¿µ°ú¸ñ Áß ¼®Â÷µî±Þ »óÀ§ 15°³¸¦ ÀÚµ¿ ¼±Á¤ÇÑ´Ù. Æ¯È÷ Ç×°ø¼ºñ½ºÇÐ°ú´Â ¿ÃÇØ ½Å¼³µÈ ¡®ÇÐ»ýºÎ±³°ú ¸éÁ¢ÀüÇü¡¯À¸·Î 47¸íÀ» ¼±¹ßÇÏ¸ç ¼ºÀû°ú ¸éÁ¢ ºñÀ²Àº °¢°¢ 60%¿Í 40%´Ù.
¡®È£¼ÀÎÀçÀüÇü¡¯Àº È£¼´ëÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ ¡®ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü¡¯ÀÌ¸ç 577¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù. 1´Ü°è¿¡¼ 5¹è¼ö¸¦ ¼±¹ßÇÏ°í 2´Ü°è¿¡¼ 1´Ü°è ¼ºÀû 60%¿Í ¸éÁ¢ ¼ºÀû 40%¸¦ ¹Ý¿µÇØ ÃÖÁ¾ ¼±¹ßÇÑ´Ù. ¡®½Ç±âÀüÇü¡¯¿¡¼´Â 263¸íÀ» »Ì´Â´Ù. µðÀÚÀÎ¡¤Ã¼À° °è¿Àº ½Ç±â 80%¿Í ÇÐ»ýºÎ±³°ú¼ºÀû 20%, °ø¿¬¿¹¼úÇÐºÎ´Â ½Ç±â 90%¿Í ÇÐ»ýºÎ±³°ú¼ºÀû 10%¸¦ ¹Ý¿µÇÑ´Ù. ¡®µðÀÚÀÎ½ºÄð¡¯ ¿î¿µÀ¸·Î µðÀÚÀÎ °è¿ ÇÐ°ú´Â ÅëÇÕÇØ ¼±¹ßÇÑ´Ù.
ÀÌ¹ø¿¡ ½Å¼³µÈ ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ´Â ÇÐ»ýºÎ±³°ú ÇÐ»ýºÎÀüÇüÀ¸·Î 15¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ¿¡ ÀÔÇÐÇÏ´Â ÇÐ»ýÀº 2ÇÐ³â ¶§ º»ÀÎÀÌ Èñ¸ÁÇÏ´Â Àü°ø¡¤ÇÐ°ú¸¦ ¼±ÅÃÇÑ´Ù. ´Ü º¸°ÇÀÇ·á¡¤»ç¹ü°è¿ µî ÀÏºÎ ÇÐ°ú´Â ºÒ°¡ÇÏ´Ù.
È£¼´ë´Â ´ëÀü¡¤¼¼Á¾¡¤ÃæÃ»Áö¿ª »ç¸³´ëÇÐ °¡¿îµ¥ ÀçÇÐ»ý ±Ô¸ð°¡ °¡Àå Å« ´ëÇÐÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ ÀåÇÐÁ¦µµ¿Í ¸ÂÃãÇü Ãë¾÷ Áöµµ ÇÁ·Î±×·¥À» Á¦°øÇÏ°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ Áö³ÇØ Áö¹æ »ç¸³´ë Áß À¯ÀÏÇÑ ¡®¹ÝµµÃ¼Æ¯¼ºÈ´ëÇÐ¡¯À¸·Î ¼±Á¤µÆÀ¸¸ç, 2022³â¿¡´Â ±Ç¿ª À¯ÀÏÀÇ ¡®Ã¢¾÷ Áß½É´ëÇÐ¡¯À¸·Î ¼±Á¤µÈ ÀÌ·¡ Ã¢¾÷»ýÅÂ°è¸¦ ÁÖµµÇÏ´Â µî Ã·´Ü»ê¾÷ ÀÎÀç ¾ç¼º°ú ½Å ¼ºÀåµ¿·Â ¹ß±¼¿¡ ¾ÕÀå¼°í ÀÖ´Ù.
ÃÖÀÎÈ£ ÀÔÇÐÃ³ÀåÀº ¡°º¥Ã³ ÆÛ½ºÆ®(Venture 1st)¸¦ ½ÅÁ¶·Î ÇÏ´Â È£¼´ë´Â Ã¢Á¶ Á¤½Å°ú µµÀüÁ¤½ÅÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÀÚ½ÅÀÇ ²ÞÀ» ½ÇÇöÇÏ°íÀÚ ³ë·ÂÇÏ´Â ÇÐ»ýµéÀ» À§ÇÑ ÃÖ»óÀÇ ±³À°È¯°æÀ» °®Ãá ´ëÇÐ¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°»ì¾Æ ÀÖ´Â µµÀüÁ¤½ÅÀ» °¡Áø ¸¹Àº ÇÐ»ýÀÇ Áö¿øÀ» ±â´ëÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö