¸ðµç ÀüÇü¼­ ÇÐ»ýºÎ 60% ¸éÁ¢°í»ç 40% Æò°¡

¾Æ½Å´ëÇÐ±³(±¸ ¾Æ¼¼¾Æ¿¬ÇÕ½ÅÇÐ´ëÇÐ±³¡¤ÃÑÀå Á¤È«¿)´Â 2025³â ¼ö½ÃÀüÇü¿¡¼ ÃÑ 74¸í(Á¤¿ø ³» 65¸í, Á¤¿ø ¿Ü 9¸í)À» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ½ÅÇÐ°ú´Â ±âµ¶±³ ¼¼·Ê±³ÀÎÀÌ Áö¿øÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âµ¶ÇÐ»ýÀüÇüÀ¸·Î 20¸íÀ» »Ì´Â´Ù. ¾Æ½Å´ë ½ÅÇÐ°ú´Â ±³È¸ ¿¬ÇÕÀû, ¼±±³ ÁöÇâÀû, º¹À½ÁÖÀÇÀû ÇÐÇ³°ú ÀüÅëÀ» Ãß±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±âµ¶±³±³À°°ú ¹Ìµð¾îÇÐ°ú¿Í ±âµ¶±³»ó´ãÇÐ°ú, »çÈ¸º¹Áö¼±±³ÇÐ°ú´Â ÀÏ¹ÝÀüÇüÀ¸·Î ¼±¹ßÇÏ´Âµ¥, ±âµ¶±³ Ãâ¼®±³ÀÎÀÌ¶ó¸é Áö¿øÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¼¼ Àü°øÀº °¢ 15¸í¾¿ ¼±¹ßÇÑ´Ù. Á¤¿ø ¿Ü ¼±¹ßÀº ±âÈ¸±Õµî¼±¹ß 7¸í, Àç¿Ü±¹¹Î°ú ¿Ü±¹ÀÎ 2¸í ÃÑ 9¸íÀ» »Ì´Â´Ù.
±âµ¶±³±³À°°ú, ¹Ìµð¾îÇÐ°ú´Â ±âµ¶±³¼¼°è°ü¿¡ ÀÔ°¢ÇØ ±³À°°ú ¹Ìµð¾î¸¦ ÀÌÇØÇÏ°í »îÀÇ ÇöÀå¿¡¼ º¹À½À» ½ÇÃµÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÁöµµÀÚ¸¦ À°¼ºÇÑ´Ù. ±âµ¶±³»ó´ãÇÐ°ú´Â ±Þ°ÝÇÑ »çÈ¸º¯µ¿¿¡ µû¶ó ¸¶À½°ú ½É¸®ÀÇ ¹®Á¦°¡ ´ëµÎµÇ¸é¼ °¡Á¤°ú ±³È¸, »çÈ¸¿¡¼ Ä¡À¯ÇÒ »ó´ã Àü¹®°¡¸¦ À°¼ºÇÑ´Ù. »çÈ¸º¹Áö¼±±³ÇÐ°ú´Â ¼¼°è¼±±³¸¦ À§ÇØ ¼¼¿öÁø ¾Æ½Å´ë Á¤½ÅÀ» ÀÌ¾î¹Þ¾Æ ´Ù¹®È »ç¿ª°ú »çÈ¸º¹Áö¸¦ ÅëÇØ ¼¼»óÀ» ¼¶±â´Â »çÈ¸º¹Áö¼±±³»ç¸¦ ¾ç¼ºÇÏ´Â ÇÐ°ú´Ù.
¼ö½Ã ÀüÇüÀº ÃÑ 4°³ ÀüÇüÀ¸·Î ÁøÇàµÈ´Ù. ÀÏ¹ÝÀüÇü°ú ±âµ¶ÇÐ»ýÀüÇü ¿Ü¿¡ ¼±±³»ç ÀÚ³à ¹× ´ë¾ÈÇÐ±³ Ãâ½ÅÀÚ, ¼ºÀÎ ÇÐ½ÀÀÚ¸¦ À§ÇÑ Æ¯º°ÀüÇüµµ ÀÖ´Ù. ¸ðµç ÀüÇüÀº ÇÐ»ýºÎ(°í±³³»½Å) 60%¿Í ¸éÁ¢°í»ç 40%·Î Æò°¡ÇÑ´Ù. ¼ö½Ã¿ø¼ Á¢¼ö ±âÇÑÀº ¿À´Â 9ÀÏºÎÅÍ 13ÀÏ±îÁö´Ù.
¾Æ½Å´ë´Â 2024³âµµºÎÅÍ ÀÔÇÐÁ¤¿øÀ¯º¸Á¦¸¦ ½ÃÇàÇØ ÇÐ°ú´ç ¸ðÁýÀÎ¿øÀ» 15~20¸íÀ¸·Î Ãà¼ÒÇß´Ù. ±³¼ö ÇÑ¸í ´ç Áöµµ ÇÐ»ý ¼ö¸¦ ´ëÆø ÁÙ¿© ÀçÇÐ»ýÀ» À§ÇÑ °³º° ¸ÂÃãÇü Àü°ø¡¤Áø·Î¡¤»ó´ã Áöµµ¸¦ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¾Æ½Å´ëÀÇ Æ¯º° ÇÁ·Î±×·¥ÀÎ ¡®»çÁ¦µ¿Çà¡¯À» ÅëÇØ¼´Â ±³¼ö¿Í ÇÐ»ýÀÌ ½Å¾ÓÀÎÀ¸·Î¼ÀÇ »î°ú »ý°¢À» ³ª´©´Â ½Ã°£À» °®°í ÀÖ´Ù. ¼ºÀÎ ÇÐ½ÀÀÚ¸¦ À§ÇØ¼´Â ÇÐ½Àµµ¿ì¹Ì¸¦ ¿î¿µÇØ ÇÐ½À°ú ÇÐ±³ »ýÈ°À» µ½°í ÀÖ´Ù.
¿ÃÇØ °³±³ 50ÁÖ³âÀ» ¸ÂÀÌÇÑ ¾Æ½Å´ë(ÃÑÀå Á¤È«¿)´Â 1974³âºÎÅÍ ¾Æ½Ã¾Æ º¹À½È¶ó´Â ºñÀüÀ» Ç°°í ±³ÆÄ¸¦ ÃÊ¿ùÇØ ±¹Á¦ÀûÀÌ°í º¹À½ÀûÀÎ ´ÙÀ½¼¼´ë ÁöµµÀÚ ¾ç¼º¿¡ Àü³äÇØ¿Ô´Ù. ÃÖ±Ù ¡®¾Æ¼¼¾Æ¿¬ÇÕ½ÅÇÐ´ëÇÐ±³¡¯(ACTS)¸¦ ¾Æ½Å´ë·Î ÀÌ¸§À» ¹Ù²Ù°í »õ Ãâ¹ßÀ» ¾Ë·È´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö