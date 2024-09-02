ÇÐ°ú º¹¼öÀü°ø °¡´É¡¦ ½ÅÀÔ»ý 50% ÀåÇÐ±Ý

¡®ÀçÈ°º¹Áö Æ¯¼ºÈ ´ëÇÐ¡¯ ¼¿ïÇÑ¿µ´ëÇÐ±³(ÃÑÀå ÇÑ¿µÈÆ)´Â 2025ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡ ½ÅÇÐ°ú¡¤»çÈ¸º¹ÁöÇÐ°ú¡¤»ó´ã½É¸®ÇÐ°ú¡¤¾Æµ¿º¸À°ÇÐ°ú¡¤ÀçÈ°º¹ÁöÇÐ°ú ½ÅÀÔ»ýÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù.
Àå¾ÖÀÎ µî ´ë»óÀÚ ÀüÇüÀ» Á¦¿ÜÇÑ ¸ðµç ÀüÇü¿¡¼ ÇÐ»ýºÎ´Â ±³°ú¼ºÀû°ú Ãâ¼®¸¸ ¹Ý¿µÇÑ´Ù. ÀÏ¹Ý°í, Æ¯¼ºÈ°í, °ËÁ¤°í½ÃÀÚ µî ¹ý·É¿¡ ÀÇÇØ °íµîÇÐ±³ Á¹¾÷ ÀÌ»óÀÇ ÀÚ°ÝÀÌ ÀÎÁ¤µÇ¸é Áö¿ø °¡´ÉÇÏ¸ç ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀ» Àû¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù.
¼¿ïÇÑ¿µ´ë´Â ÀÛÁö¸¸ °ÇÑ ´ëÇÐÀÌ´Ù. ±âµ¶±³ Á¤½Å¿¡ µû¶ó Áø¸®¿Í ¼¶±èÀ¸·Î ÀÌ¿ô°ú ¼¼»óÀ» Ä¡À¯ÇÏ´Â ±Û·Î¹ú ´ëÇÐÀ» ÁöÇâÇÑ´Ù. ¼¼»ó°ú ¼ÒÅëÇÏ°í ¼¶±â´Â ÀçÈ° Àü¹®ÀÎÀ» ¾ç¼ºÇÏ´Âµ¥ ¿ªÁ¡À» µÎ°í ÀÖ´Ù. ÀçÈ°º¹Áö Æ¯¼ºÈ ´ëÇÐÀÇ ÀåÁ¡À» ±Ø´ëÈÇÏ±â À§ÇØ 2017³â ÇÑ¿µ½ÅÇÐ´ëÇÐ±³¿¡¼ ¼¿ïÇÑ¿µ´ëÇÐ±³·Î ±³¸íÀ» º¯°æÇß´Ù.
¼¿ïÇÑ¿µ´ë´Â ÀçÈ°º¹Áö °ü·ÃÇÐ°ú·Î Â÷º°È¸¦ µÎ´Â µ¿½Ã¿¡ »ó´ã½É¸®ÇÐ°ú¡¤¾Æµ¿º¸À°ÇÐ°ú¡¤»çÈ¸º¹ÁöÇÐ°ú¡¤ÀçÈ°º¹ÁöÇÐ°ú µî »óÈ£ ¿¬°èµÈ ÀçÈ° °ü·Ã ÇÐ¹® ºÐ¾ß·Î ½Ã³ÊÁö È¿°ú¸¦ Ã¢ÃâÇÑ´Ù.
¸ðµç ÇÐ°ú¿¡¼ Àå¾ÖÀÎ µî ´ë»óÀÚÀüÇü Áö¿øÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. Àå¾ÖÇÐ»ýÀÌ ºñÀå¾ÖÇÐ»ý°ú µ¿µîÇÑ È¯°æ¿¡¼ ÇÐ¾÷ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Àå¾Ö ÇÐ»ý¿¡ ´ëÇÑ °¢Á¾ ÆíÀÇ¸¦ Á¦°øÇÏ°í ´Ù¾çÇÑ ±³À°±âÈ¸¸¦ ºÎ¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¼¿ïÇÑ¿µ´ë´Â ¹Ì·¡¸¦ ÁØºñÇÏ´Â ´ëÇÐÀÌ´Ù. ¼¶±èÀÇ ÀÚ¼¼¿¡ ±âÃÊÇØ »çÈ¸ º¯È¿Í ½Ã´ëÀû ¿ä±¸¸¦ ¹Ý¿µÇÑ ÀçÈ°º¹Áö Àü¹® Áö½Ä°ú ±â¼úÀ» Ã¼°èÀûÀ¸·Î ½ÀµæÇÔÀ¸·Î½á, ±¹³»¿Ü ÀçÈ°º¹Áö ºÐ¾ß¿¡¼ Ã¥ÀÓ ÀÖ°Ô ±â¿©ÇÒ ½ÇÃµ ¿ª·®À» °®Ãá ÀçÈ°º¹Áö ÀÎÀç¸¦ ¾ç¼ºÇÑ´Ù.
ÀÌ ½Ã´ëÀÇ ÁøÁ¤ÇÑ ¸®´õ¸¦ À°¼ºÇÏ±â À§ÇØ ÇÐ¹®Àû¡¤»çÈ¸Àû¡¤½Ã´ëÀû ¿ä±¸¸¦ ÃæÁ·ÇÏ´Â ½Ç¿ëÀûÀÎ Áö½Ä°ú ÀÎ¼ºÀ» °âºñÇÑ ÀÎÀç¾ç¼º ¹× Ã¥ÀÓ ±³À°À» À§ÇÑ Ç°¼ºÁöµµ ±³¼öÁ¦ ¹× Á¹¾÷ÀÎÁõÁ¦¸¦ ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¶Ç ÀÔÇÐ¿¡¼ºÎÅÍ Á¹¾÷¿¡ ÀÌ¸£±â±îÁö ÇÐ»ýµé¿¡ ´ëÇÑ Áø·Î¡¤½Å¾Ó»ó´ã, °íÃæÃ³¸® µîÀ» ÅëÇØ ÇÐ³» ¸éÇÐ ºÐÀ§±â Çâ»ó°ú Ãë¾÷ÁõÁø¿¡ ±â¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Á¹¾÷ ÈÄ¿¡´Â ¸ÂÃã¼ºñ½º Á¦°ø ¹× »ó´ãÀ» ÅëÇÑ ÇÐ±³¿ÍÀÇ ¹ÐÁ¢ÇÑ Çù·Â °È µîÀ» ÅëÇØ Ã¼°èÀûÀÎ Áöµµ¿Í °ü¸®·Î ¹Ì·¡ ÇÙ½ÉÀÎÀç ¾ç¼º¿¡ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¸ðµç ÇÐ°ú°¡ º¹¼öÀü°øÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ Áø·Î¼±ÅÃÀÇ ±âÈ¸¸¦ ºÎ¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2025ÇÐ³âµµ ¸ðµç ½ÅÀÔ»ý¿¡°Ô´Â Ã¹ ÇÐ±â ¼ö¾÷·á 50% ÀåÇÐ±Ý Æ¯Çý°¡ Á¦°øµÈ´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö