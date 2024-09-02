ÇÐ»ýºÎ±³°úÀüÇü ±³°ú¼ºÀû 100% ¹Ý¿µ

2024³â ±Û·ÎÄÃ´ëÇÐ¿¡ ¼±Á¤µÈ ±¹¸³Ã¢¿ø´ëÇÐ±³´Â 9ÀÏºÎÅÍ 13ÀÏ±îÁö 2025ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁý ¿ø¼Á¢¼ö¸¦ ½Ç½ÃÇÑ´Ù. ±¹¸³Ã¢¿ø´ë´Â 2025ÇÐ³âµµ ÀÔÇÐÀüÇü¿¡¼ ÀüÃ¼ ¼±¹ßÀÎ¿ø 1927¸í Áß 86%ÀÎ 1664¸íÀ» ¼ö½Ã¸ðÁýÀ¸·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù.
¼ö½Ã¸ðÁý Áß ÇÐ»ýºÎ±³°úÀÇ ÇÐ¾÷¼ºÀû¿ì¼öÀÚÀüÇüÀ» ÅëÇØ °¡Àå ¸¹Àº ÇÐ»ýÀÎ 454¸í, ´ÙÀ½À¸·Î ±Û·ÎÄÃÀÎÀçÀüÇüÀ» ÅëÇØ 324¸í ¼±¹ßÇÑ´Ù. ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀÇ ºÎ¡¤¿ï¡¤°æ Áö¿ª ¼ÒÀç ÇÐ»ýµéÀÌ ¼±¹ß´ë»óÀÎ Áö¿ªÀÎÀçÀüÇüÀº 315¸í, °è¿ÀûÇÕÀÎÀçÀüÇü 156¸í, ±× ¿Ü 11°³ÀÇ ´Ù¾çÇÑ ÀüÇü¿¡¼ 415¸íÀ» ¼±¹ßÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. Æ¯È÷ Á÷ÀåÀÎ°ú ¸¸ÇÐµµ¸¦ À§ÇÑ ¸ÂÃãÇü ÀüÇüÀÎ Æò»ýÇÐ½ÀÀÚÀüÇü, ¸¸ÇÐµµÀüÇü, Ãë¾÷ÀÚÀüÇü, Æ¯¼ºÈ°í µîÀ» Á¹¾÷ÇÑ ÀçÁ÷ÀÚÀüÇüÀº ÀÏÇÏ¸é¼ ¼ö´É ¾øÀÌ ´ëÇÐ¿¡ ÁøÇÐÇÒ ¼ö ÀÖ°í, ¾ß°£ ¹× ÁÖ¸»¼ö¾÷À¸·Î ¿î¿µµÈ´Ù.
ÇÐ»ýºÎ±³°úÀüÇü ¼±¹ß¹æ¹ýÀº ±³°ú¼ºÀû 100%´Ù. 1ÇÐ³âÀº ±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, »çÈ¸, °úÇÐ Àü °ú¸ñÀÌ ¹Ý¿µµÇ°í, 2~3ÇÐ³âÀº ±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, »çÈ¸(ÀÎ¹®»çÈ¸°è¿) ¶Ç´Â °úÇÐ(ÀÚ¿¬°è¿) Àü °ú¸ñÀÌ ¹Ý¿µµÈ´Ù. ¸éÁ¢ÀÌ ÀÖ´Â ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀÇ °è¿ÀûÇÕÀÎÀçÀüÇüÀº 1´Ü°è ¼·ùÆò°¡¿Í 2´Ü°è ¸éÁ¢Æò°¡·Î ±¸¼ºµÅ ÀÖ°í, ¼·ùÆò°¡´Â Áö¿øÀÚÀÇ ÇÐ±³»ýÈ°±â·ÏºÎ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î Á¤¼ºÀû Á¾ÇÕÆò°¡°¡ ÀÌ·ïÁø´Ù. ¸éÁ¢ÀÌ ¾ø´Â ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀÇ Áö¿ªÀÎÀçÀüÇüÀº ÇÐ±³»ýÈ°±â·ÏºÎ ±³°ú ¼ºÀû 50%ÀÎ Á¤·®Æò°¡¿Í ºñ±³°ú 50%ÀÎ Á¤¼ºÆò°¡·Î ¼·ùÆò°¡¸¸ ÀÌ·ç¾îÁø´Ù.
±¹¸³Ã¢¿ø´ë ¼ö½Ã¸ðÁý ÀüÇü ¿ø¼Á¢¼ö´Â 6È¸(Å¸ ´ëÇÐ ¹× Àç¿Ü±¹¹Î Æ÷ÇÔ)±îÁö °¡´ÉÇÏ¸ç º»ÀÎÀÌ Áö¿øÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â ÇÐ°ú´Â È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ ±³À°¸ñÇ¥, ±³À°°úÁ¤ µîÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹Ýµå½Ã È®ÀÎÇÏ¿© ÇÐ°ú¸¦ °áÁ¤ÇÏ´Â µ¥ Âü°íÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÁ´Ù.
±¹¸³Ã¢¿ø´ë´Â °æ³² µµÃ»¼ÒÀçÁöÀÌÀÚ LGÀüÀÚ, µÎ»ê¿¡³Êºô¸®Æ¼, ÇÑÈ¿¡¾î·Î½ºÆäÀÌ½º, Çö´ë·ÎÅÛ µîÀÇ ´ë±â¾÷À» Æ÷ÇÔÇÑ Ã¢¿ø±¹°¡»ê¾÷´ÜÁö°¡ À§Ä¡ÇÏ°í ÀÖ´Â Ã¢¿øÆ¯·Ê½ÃÀÇ À¯ÀÏÇÑ ±¹¸³°íµî±³À°±â°üÀÌ´Ù. ¹ÚÁ¤½Ä ±¹¸³Ã¢¿ø´ë ÀÔÇÐÃë¾÷º»ºÎÀåÀº ¡°¿ì¸® ´ëÇÐ±³ ÀçÇÐ»ýµéÀº ³ôÀº ÀåÇÐ±Ý ÇýÅÃÀº ¹°·Ð, ÇÐ±³¿¡¼ ÁøÇà ÁßÀÎ ´Ù¾çÇÑ ±¹Ã¥»ç¾÷ÀÇ Áö¿øÀ¸·Î Ç³ºÎÇÑ ±³À°ÀÚ¿øÀÌ Á¦°øµÇ¾î ¾çÁúÀÇ ±³À°À» ¹Þ°Ô µÈ´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ºÎ¡¤¿ï¡¤°æ Áö¿ª ±¹¸³´ë Áß¿¡¼ ÃÖ»óÀ§ Ãë¾÷·üÀ» ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö