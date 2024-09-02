ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ ½Å¼³¡¦ ÀÔÇÐ ÈÄ ÇÐ°ú ¼±ÅÃ °¡´É

°æÈñ´ë´Â 2025ÇÐ³âµµ ÃÑ ¸ðÁýÀÎ¿ø 5384¸í Áß ¼ö½Ã¸ðÁýÀ¸·Î 2962¸í(55%)À» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼´Â ÇÐ»ýºÎ±³°úÀüÇü 634¸í(21.4%), ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü 1533¸í(51.8%), ³í¼ú¿ì¼öÀÚÀüÇü 477¸í(16.1%), ½Ç±â¿ì¼öÀÚÀüÇü 318¸í(10.7%)À» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ¼ö½Ã ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØ¿¡ Àû¿ëµÇ´ø ÇÊ¼ö ÀÀ½Ã °ú¸ñ ÁöÁ¤ÀÌ ÆóÁöµÇ°í, ¼ö´É ÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØ¿¡ Å½±¸¿µ¿ªÀÌ 2°ú¸ñ ¹Ý¿µµÈ´Ù. ¸ðÁý ÀüÃ¼ÀÎ¿øÀÇ ¾à 10%´Â ÀÚÀ²(¼¿ïÄ·ÆÛ½º)¡¤ÀÚÀ¯(±¹Á¦Ä·ÆÛ½º)Àü°øÀ¸·Î ¼±¹ßµÈ´Ù. ÇÐ»ýºÎ±³°úÀüÇü Áß Áö¿ª±ÕÇüÀüÇüÀº ¸ðÁý ÀÎ¿øÀÌ ´Ã¾î³´Ù. 2024³â ¼±¹ßÀÎ¿ø 578¸í¿¡¼ 56¸í ´Ã¾î³ 634¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀ» ÃæÁ·ÇØ¾ß ÇÏ°í, ±³°úÁ¾ÇÕÆò°¡ 30%¿Í ÇÐ±³ »ýÈ°±â·ÏºÎ ±³°ú¡¤ºñ±³°ú ¼ºÀû 70%¸¦ ÇÕ»êÇØ ÃÑÁ¡ ¼øÀ¸·Î ¼±¹ßµÈ´Ù.
´ëÇÐ ÆíÁ¦ °³ÆíÀ¸·Î ÀÔÇÐ ÈÄ ÇÐ°ú¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¡®ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ¡¯°¡ ½Å¼³µÆ´Ù. ±âÁ¸ ¡®ÀÚÀ²Àü°øÇÐºÎ¡¯´Â ¸ðÁýÀÎ¿øÀ» È®´ëÇÑ´Ù. ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ´Â ±¹Á¦Ä·ÆÛ½º ¼Ò¼Ó, ÀÚÀ²Àü°øÇÐºÎ´Â ¼¿ïÄ·ÆÛ½º ¼Ò¼ÓÀÌ´Ù. µÎ ÇÐºÎ´Â ÇÐ»ýºÎ±³°úÀüÇüÀ¸·Î ¸ðÁýÇÏ°í ÀüÃ¼ ¸ðÁýÀÎ¿øÀÇ ¾à 10%¸¦ ¼±¹ßÇÑ´Ù. ÀÎ¿øÀº ÀÚÀ²Àü°øÇÐºÎ 49¸í, ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ 187¸íÀÌ´Ù. ±³°úÁ¾ÇÕÆò°¡¿¡¼ ÇÐ¾÷ ¿ª·®¸¸ Æò°¡ÇÑ´Ù.
ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü¿¡¼´Â 1533¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù. ÀüÇüº°·Î´Â ³×¿À¸£³×»ó½ºÀüÇü 1055¸í, ±âÈ¸±ÕÇüÀüÇü 388¸í, °í¸¥±âÈ¸ÀüÇüÀ¸·Î 90¸íÀÌ´Ù. ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü ¼·ùÆò°¡ ´ë»óÀº ÇÐ±³»ýÈ°±â·ÏºÎ´Ù. ³×¿À¸£³×»ó½ºÀüÇüÀº ¼·ùÆò°¡ 100%·Î ¸ðÁýÀÎ¿øÀÇ 3¹è¼ö¸¦ ¼±¹ßÇÑ µÚ ¸éÁ¢Æò°¡ Á¡¼ö 30%¸¦ ÇÕ»êÇØ ÃÖÁ¾ ¼±¹ßÇÑ´Ù. Ã·´Ü ±â¼ú °ü·Ã ÇÐ°ú´Â Áõ¿ø¡¤°³ÆíµÈ´Ù. °æÈñ´ë´Â ±³À°ºÎ·ÎºÎÅÍ Ã·´ÜÇÐºÎ 33¸í Áõ¿øÀ» ½ÂÀÎ¹Þ¾Æ 2025ÇÐ³âµµºÎÅÍ Á¤º¸µð½ºÇÃ·¹ÀÌÇÐ°ú¸¦ ¡®¹Ì·¡Á¤º¸µð½ºÇÃ·¹ÀÌÇÐºÎ¡¯·Î È®´ë °³ÆíÇß´Ù. °ø°ú´ëÇÐÀÇ Á¤º¸ÀüÀÚ½Å¼ÒÀç°øÇÐ°ú´Â ¡®½Å¼ÒÀç°øÇÐ°ú¡¯·Î º¯°æµÇ°í, »ý¸í°úÇÐ´ëÇÐÀÇ ÇÑ¹æ»ý¸í°øÇÐ°ú¿Í ½Ä¹°¡¤È¯°æ½Å¼ÒÀç°øÇÐ°ú´Â ¡®À¶ÇÕ¹ÙÀÌ¿À¡¤½Å¼ÒÀç°øÇÐ°ú¡¯·Î ÅëÇÕµÈ´Ù.
³í¼ú¿ì¼öÀÚÀüÇü ¼±¹ß ÀÎ¿øÀº 477¸íÀÌ´Ù. ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀº ¡®ÀÎ¹®¡¤ÀÚ¿¬, ÀÚÀ²Àü°øÇÐºÎ¡¯ÀÇ °æ¿ì 2°³ ¿µ¿ª µî±ÞÀÇ ÇÕÀÌ 5µî±Þ ÀÌ³», ¡®ÀÇ¡¤¾àÇÐ °è¿¡¯Àº 3°³ ¿µ¿ª µî±ÞÀÇ ÇÕÀÌ 4µî±Þ ÀÌ³»¸¦ ÃæÁ·ÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö