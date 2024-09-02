ÀÚÀ²Àü°ø ¼ö½Ã È®´ë¡¦ ¼ºÀû¡¤ÀÎ¿ø Á¦ÇÑ ÆóÁö

È«ÀÍ´ë´Â 2007ÇÐ³âµµºÎÅÍ 19³âÂ° ÀÚÀ²Àü°øÀ» ¿î¿µÇØ ¿Ô´Ù. 2007ÇÐ³âµµ Á¤½Ã¿¡ ¼¿ïÄ·ÆÛ½º¿Í ¼¼Á¾Ä·ÆÛ½º¿¡ °¢°¢ ÀÚÀ²Àü°øÀ» ½Å¼³ÇÑ µÚ ¼ö½Ã·Î ¹üÀ§¸¦ ³ÐÇô ¼±¹ßÇØ ¿Ô´Ù. 2023ÇÐ³âµµ¿¡´Â ÁÖÀü°ø ¼±ÅÃ°ú ÇÐ°ú ÁøÀÔ¿¡ ¼ºÀû°ú ÀÎ¿ø Á¦ÇÑÀ» ¸ðµÎ ÆóÁöÇß´Ù. ÇÐ»ýµéÀº »ç¹ü´ë¿Í ÀÏºÎ ½Ç±â ÀüÇü ¼±¹ß ÇÐ°ú¸¦ Á¦¿ÜÇÑ Ä·ÆÛ½º ³» ¸ðµç ÇÐ°ú·Î ÁøÀÔÀ» ½ÅÃ»ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. °³º° ÇÐ°ú ´ë½Å Ä·ÆÛ½ºÀÚÀ²Àü°ø ¼Ò¼ÓÀ¸·Î ÁÖÀü°ø °ü·Ã ÇÐÀ§ Ãëµæµµ °¡´ÉÇÏ´Ù.
¿ÃÇØ ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ ¼¿ïÄ·ÆÛ½ºÀÚÀ²Àü°ø(ÀÚ¿¬/¿¹´É) 161¸í, ¼¿ïÄ·ÆÛ½ºÀÚÀ²Àü°ø(ÀÎ¹®/¿¹´É) 116¸í, ¼¼Á¾Ä·ÆÛ½ºÀÚÀ²Àü°ø(ÀÚ¿¬/¿¹´É) 123¸í, ¼¼Á¾Ä·ÆÛ½ºÀÚÀ²Àü°ø(ÀÎ¹®/¿¹´É) 122¸í µî ÃÑ 522¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù.
ÇÐ»ýºÎÀ§ÁÖ(Á¾ÇÕ)ÀüÇüÀº ¿ÃÇØ ¼¿ïÄ·ÆÛ½º 467¸í, ¼¼Á¾Ä·ÆÛ½º 236¸íÀ¸·Î ÃÑ 703¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù. ÀüÇü¹æ¹ýÀº ¼·ù 100%, ¼ö´ÉÃÖÀú´Â ¼¿ïÄ·ÆÛ½º¿¡¼¸¸ Àû¿ëÇÑ´Ù. ¹Ì¼ú¿ì¼öÀÚÀüÇüÀº ½Ç±â/½ÇÀûÀüÇü¿¡ ¼ÓÇÏÁö¸¸ ÀüÇü¿ä¼Ò°¡ ½Ç±â ¾øÀÌ ÇÐ»ýºÎ¿Í ¹Ì¼úÈ°µ¿º¸°í¼, ¸éÁ¢À¸·Î ÀÌ·ïÁø´Ù. ¼¿ïÄ·ÆÛ½º 289¸í, ¼¼Á¾Ä·ÆÛ½º 182¸í µî ÃÑ 471¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù.
¼¿ïÄ·ÆÛ½º´Â ÇÐ±³Àå ÃßÃµÀÚ·Î 308¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù. Áö¿øÀÚ°ÝÀº 2023³â 2¿ù ÀÌÈÄ(2¿ù Æ÷ÇÔ) ±¹³» °í±³Á¹¾÷(¿¹Á¤)ÀÚ Áß 3ÇÐ±â ÀÌ»óÀÇ ±³À°°úÁ¤À» ÀÌ¼öÇÏ°í ¼Ò¼Ó °í±³ÀåÀÇ ÃßÃµÀ» ¹ÞÀº ÀÚ´Ù. ¼¼Á¾Ä·ÆÛ½º´Â ±³°ú ¿ì¼öÀÚ·Î 355¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù. 2023³â 2¿ù ÀÌÈÄ(2¿ù Æ÷ÇÔ) ±¹³» °í±³Á¹¾÷(¿¹Á¤)ÀÚ Áß 3ÇÐ±â ÀÌ»óÀÇ ±³À°°úÁ¤À» ÀÌ¼öÇÑ ÀÚ¸é Áö¿øÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
³í¼úÀüÇüÀº ¼¿ïÄ·ÆÛ½º 384¸í, ¼¼Á¾Ä·ÆÛ½º 122¸í µî ÃÑ 506¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù. ±¹³» °í±³ Á¹¾÷(¿¹Á¤)ÀÚ ¶Ç´Â °ü°è ¹ý·É¿¡ µû¶ó °í±³ Á¹¾÷ÀÚ¿Í µ¿µî ÀÌ»óÀÇ ÇÐ·ÂÀÌ ÀÖ´Ù°í ÀÎÁ¤µÈ ÀÚ¶ó¸é Áö¿ø °¡´ÉÇÏ´Ù.
°ø¿¬¿¹¼ú¿ì¼öÀÚÀüÇüÀ¸·Î´Â ¼¿ïÄ·ÆÛ½ºÀÇ °ø¿¬¿¹¼úÇÐºÎ 48¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù. ¹ÂÁöÄÃÀü°ø(¿¬±â)ÀÇ °æ¿ì 1´Ü°è¿¡¼ ½Ç±â 100%·Î 8¹è¼ö¸¦ ¼±¹ß, 2´Ü°è¿¡¼ ¡®½Ç±â 80%+±³°ú 10%+Ãâ°á 10%¡¯·Î ÃÖÁ¾ ¼±¹ßÇÑ´Ù. ½Ç¿ëÀ½¾ÇÀü°ø(º¸ÄÃ/±â¾Ç/ÀÛ°î)Àº 1´Ü°è¿¡¼ ½Ç±â 100%·Î 10¹è¼ö¸¦ ¼±¹ßÇÏ°í, 2´Ü°è¿¡¼ ¡®½Ç±â 80%+±³°ú 10%+Ãâ°á 10%¡¯·Î ÃÖÁ¾ ¼±¹ßÇÑ´Ù. Ã¼À°Æ¯±âÀÚÀüÇüÀº ¼¼Á¾Ä·ÆÛ½º¿¡¼ »ê¾÷½ºÆ÷Ã÷ÇÐ°ú 26¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö