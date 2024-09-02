Æ¯¼ºÈ­°í Á¹¾÷ ÀçÁ÷ÀÚÀüÇü ¼­·ù 100% ¼±¹ß

¼þ½Ç´ë´Â 2025ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ 1739¸í(Á¤¿ø ¿Ü Æ÷ÇÔ)À» ¸ðÁýÇÑ´Ù. ¿ÃÇØ 473¸íÀ» ¼±¹ßÇÏ´Â ÇÐ»ýºÎ±³°ú(ÇÐ»ýºÎ¿ì¼öÀÚÀüÇü)´Â ÇÐ±³Àå ÃßÃµÀ» ¹ÞÀº ÀÚ¿¡ ÇÑÇØ Áö¿ø °¡´ÉÇÏ´Ù. ¼ö½Ã ¿ø¼Á¢¼ö ÈÄ Ãâ½Å °íµîÇÐ±³¿¡¼ ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ÃßÃµÀ» ÁøÇàÇÑ´Ù. ÀüÇü¹æ¹ýÀº ÇÐ»ýºÎ ±³°ú¼ºÀû 100%·Î, °øÅë°ú¸ñ¡¤ÀÏ¹Ý¼±ÅÃ(80%), Áø·Î¼±ÅÃ°ú¸ñ(20%)À» °¢°¢ ¹Ý¿µÇÑ´Ù. Áø·Î¼±ÅÃ°ú¸ñÀÇ °æ¿ì ÃëµæÇÑ ¼ºÃëµµ(A, B, C)¸¦ µî±Þ(1, 2, 3)À¸·Î º¯È¯ÇØ Æò°¡ÇÑ´Ù. ¸ðÁý´ÜÀ§(°è¿)º°·Î ÇÐ»ýºÎ ±³°úº° °¡ÁßÄ¡¸¦ ´Ù¸£°Ô Àû¿ëÇÏ¹Ç·Î, Áö¿øÀÚ´Â »çÀü¿¡ ¹Ýµå½Ã È¯»êÁ¡¼ö¸¦ È®ÀÎÇØ¾ß ÇÑ´Ù. Æ¯È÷ ¿ÃÇØºÎÅÍ ÇÐ»ýºÎ±³°ú(ÇÐ»ýºÎ¿ì¼öÀÚÀüÇü)¿¡¼ º£¾îµåÇÐºÎ´ëÇÐ ³» ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ°¡ ½Å¼³µÈ´Ù. ÀÎ¹® 20¸í, ÀÚ¿¬ 27¸í ÃÑ 47¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù.
ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(SSU¹Ì·¡ÀÎÀçÀüÇü)ÀÇ °æ¿ì ÀÌ¹ø¿£ ÃÑ 628¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. 1´Ü°è´Â ¼·ùÁ¾ÇÕÆò°¡ 100%·Î 3¹è¼ö¸¦ ¼±¹ßÇÏ°í, 2´Ü°è´Â 1´Ü°è ¼ºÀû 50%, ¸éÁ¢ 50%·Î ¼±¹ßÇÏ¸ç ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀº ¾ø´Ù. ÀÌ ÀüÇü ÇÐ±³»ýÈ°±â·ÏºÎÀÇ ´ëÀÔ ¹Ý¿µ Ç×¸ñÀº Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Ãà¼Ò¡¤ÆóÁöµÆ°í, Áö³ÇØ ÀÚ±â¼Ò°³¼±îÁö Àü¸é ÆóÁöµÆ´Ù. ´Ù¸¸ Áö¿øÀÚÀÇ ´Ù¸éÀû Æò°¡¸¦ À§ÇØ ¸éÁ¢ Æò°¡ ¹Ý¿µ ºñÀ²À» 30%¿¡¼ 50%·Î »óÇâ Á¶Á¤Çß´Ù.
¼þ½Ç´ë´Â 2024³â °úÇÐ±â¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ ÁÖ°ü 2´Ü°è SWÁß½É´ëÇÐ¿¡ Àç¼±Á¤µÅ ¿ÃÇØµµ ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(SW¿ì¼öÀÚÀüÇü)À¸·Î ÃÑ 19¸íÀ» ¼±¹ßÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¸ðÁý´ÜÀ§º°·Î ÄÄÇ»ÅÍÇÐºÎ(4¸í), ±Û·Î¹ú¹Ìµð¾îÇÐºÎ(4¸í), ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇÐºÎ(4¸í), AIÀ¶ÇÕÇÐºÎ(5¸í), ±ÝÀ¶ÇÐºÎ(2¸í)¸¦ ¼±¹ßÇÑ´Ù. ÀüÇü¹æ¹ýÀº ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(SSU¹Ì·¡ÀÎÀçÀüÇü)°ú µ¿ÀÏÇÏ´Ù. ¿ÜºÎ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °ü·Ã ÀÔ»ó½ÇÀûÀ» ¹Ý¿µÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù.
ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(±âÈ¸±ÕÇüÀüÇü)Àº 130¸í, ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(Æ¯¼ö±³À°´ë»óÀÚÀüÇü)Àº 38¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù. ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(Æ¯¼ºÈ°íµîÀ»Á¹¾÷ÇÑÀçÁ÷ÀÚÀüÇü)Àº ¼·ù 100%·Î ÇÕ°ÝÀÚ¸¦ ¼±¹ßÇÑ´Ù. ³í¼úÀüÇüÀº 235¸í ¸ðÁýÇÏ¸ç ³í¼ú 80%, ÇÐ»ýºÎ±³°ú 20%·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù. ÀÌ¹ø ÇÐ³âµµ ÃâÁ¦ °æÇâÀº 8¿ù Áß¼ø¿¡ ½Ç½ÃµÉ ¸ðÀÇ ³í¼ú°í»ç¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
¼þ½Ç´ë´Â ÇÐ»ýºÎ±³°ú(ÇÐ»ýºÎ¿ì¼öÀÚÀüÇü)¿Í ³í¼úÀüÇüÀÇ ÀÎ¹®¡¤°æ»ó°è¿ ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀ» ±¹¼ö¿µÅ½ ¡®2°³ ¿µ¿ª ÇÕ 5µî±Þ ÀÌ³»¡¯·Î °áÁ¤Çß´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö