ÇÐ»ý ¼±ÅÃ Áß½É ¿î¿µ À§ÇÑ ¹«Àü°ø ¼±¹ß È®´ë

ÇÑ±¹¿Ü´ë´Â °íµî±³À° º¯È ¹æÇâ¿¡ ¸ÂÃç Ã¢ÀÇÀû À¶ÇÕÀÎÀç ¾ç¼ºÀ» À§ÇÑ ±³À°°úÁ¤ °³Æí¿¡ ¼Óµµ¸¦ ³»°í ÀÖ´Ù. À¯»çÇÐ°ú(ºÎ) ÅëÆóÇÕ ¹× Ã·´ÜÀ¶ÇÕÇÐºÎ ½Å¼³ µî ¼±Á¦Àû Çõ½ÅÀ» ÅëÇØ °³ÆíµÈ ÇÐ»ç±¸Á¶¸¦ ¸¸µé°í ÀÖ´Ù.
ÇÐ»ý ¼±ÅÃ Áß½É ±³À°°úÁ¤ ¿î¿µÀ» À§ÇÑ ¹«Àü°ø(Àü°øÀÚÀ²¼±ÅÃÁ¦) ¼±¹ßÀ» È®´ë °³ÆíÇß´Ù. 2025ÇÐ³âµµºÎÅÍ ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ 324¸í(10.11%), ±Ç¿ªº°¡¤°è¿º° ÅëÇÕ¸ðÁý 511¸í(15.94%), ÃÑ 835¸í(26.05%)À» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ¼¿ï ÁÖ¿ä ´ëÇÐ °¡¿îµ¥ ÃÖ´ë ±Ô¸ð´Ù. ¿Ü±¹¾î °è¿Àº ¾ð¾î È¤Àº ±Ç¿ªº° Æ¯¼º¿¡ µû¶ó ÅëÇÕ¸ðÁýÀ» ÅëÇØ ±Ç¿ª ¹× °è¿ ³» ÀÚÀ¯·Î¿î Àü°ø ¼±ÅÃÀ» º¸ÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù. ºñ¿Ü±¹¾î °è¿Àº ´Ü°ú´ëÇÐ ÇüÅÂÀÇ ±¤¿ª ¸ðÁýÀ¸·Î ¼±¹ßÇÏ¿© »çÈ¸ º¯È¿¡ À¯¿¬ÇÏ°Ô ´ëÃ³ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çß´Ù.
ÇÑ±¹¿Ü´ë´Â ÇÐ»ýµé¿¡°Ô Ä·ÆÛ½ºÀÇ °æ°è¸¦ ³Ñ¾î Àü°ø ¼±ÅÃÀÇ ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇÐ»ýµéÀÌ Á÷Á¢ À¶ÇÕÀü°øÀ» ¼³°èÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¡®ÇÐ½ÀÀÚ¼³°è À¶ÇÕÀü°ø¡¯Àº ±³³» ¸ðµç ÇÐ°ú(ºÎ) ¹× ±³¾ç °ÁÂ¿¡ ´õÇØ ÇÑ±¹¿Ü´ë¿Í ÇÐÁ¡±³·ù ÇùÁ¤À» ¸Î°í ÀÖ´Â ±¹³»¿Ü ´ëÇÐÀÇ Ãëµæ °¡´ÉÇÑ ±³°ú¸ñÀ» ´ë»óÀ¸·Î ½º½º·Î ±³À°°úÁ¤À» ±¸¼ºÇÏ¿© Àü°øÀ» ÀÌ¼öÇÏ´Â »õ·Î¿î °³³äÀÇ À¶ÇÕÀü°øÀÌ´Ù. À¶ÇÕÀü°øÀº °³ÀÎ»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÆÀ ´ÜÀ§·Îµµ ¼³°è °¡´ÉÇÏ´Ù. ¾Æ¶ø¾î°ú È¤Àº Æä¸£½Ã¾Æ¾î¡¤ÀÌ¶õÇÐ°ú¿Í ¹®ÈÄÜÅÙÃ÷ÇÐÀü°øÀÌ À¶ÇÕµÈ ¡®À¯¶ó½Ã¾Æ±¹Á¦¹«¿ª¡¯, Æú¶õµå¾î°ú, Ã¼ÄÚ¡¤½½·Î¹ÙÅ°¾Æ¾î°ú, Çë°¡¸®¾î°ú µî µ¿À¯·´ÇÐ°ú ±¹Á¦±ÝÀ¶ÇÐ°ú, ÇàÁ¤ÇÐ°ú°¡ °áÇÕµÈ ¡®ºñ¼¼±×¶óµå±×·ì±¹Á¦°æ¿µ¡¯Àº ´ëÇ¥ÀûÀÎ ¡®¿Ü±¹¾î+¥á¡¯ÀÇ À¶ÇÕ »ç·Ê´Ù. ¶ÇÇÑ ¡®µðÁöÅÐ½Ã°¢¿¹¼úÇÐ¡¯, ¡®¹ý½É¸®ÇÐ¡¯ µî ¾à 30¿© °³¿¡ ÀÌ¸£´Â À¶ÇÕÀü°øÀÌ ±âÁ¸ °æ°è¸¦ ÃÊ¿ùÇÏ¿© ¿ÏÀüÈ÷ »õ·Î¿î Àü°øÀ¸·Î °³¼³µÇ¾ú´Ù. ½ÇÁ¦ ¿ÃÇØ À¶ÇÕÀü°ø ÀÌ¼ö ±Ô¸ð´Â 3056¸í¿¡ ´ÞÇÑ´Ù.
ÇÑ±¹¿Ü´ë´Â ±³À°ºÎ ÁÖ°ü ´ëÇÐÇõ½ÅÁö¿ø»ç¾÷ ¼º°úÆò°¡¿¡¼ ¡®±³À°Çõ½Å ¼º°ú¡¯ ºÎ¹® ÃÖ¿ì¼ö µî±ÞÀÎ Sµî±ÞÀ» È¹µæÇß´Ù. ¶ÇÇÑ ¡®ÀÚÃ¼ ¼º°ú°ü¸®¡¯ ºÎ¹® ¿ª½Ã ÃÖ¿ì¼ö µî±ÞÀÎ Aµî±ÞÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
¹ÚÁ¤¿î ÃÑÀåÀº ¡°±Û·Î¹ú ¹«´ë¿¡¼ ÀÚ½ÅÀÇ ²ÞÀ» ½ÇÇöÇØ ³ª°¡·Á¸é ¿Ü±¹¾î ´É·ÂÀ» ±âÃÊ·Î À¶º¹ÇÕ Áö½ÄÀ» ÇÔ¾çÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ¸¦ À§ÇØ ¿ì¸® ´ëÇÐÀº °ø±ÞÀÚ Áß½ÉÀÇ Àü°ø Áö½Ä Àü´Þ¿¡¼ ¼ö¿äÀÚ Áß½ÉÀÇ ÀÚ±â ÁÖµµÀû ±³À°À» ¼öÇàÇØ³ª°¥ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö