À¶ÇÕÇüÀÎÀç ¸éÁ¢ ÆóÁö¡¤Å½±¸ÇüÀÎÀç ¸éÁ¢ ½Ç½Ã

Áß¾Ó´ë´Â 2025ÇÐ³âµµ ÃÑ ¸ðÁýÀÎ¿ø 4868¸í Áß ¼ö½Ã¸ðÁýÀ» ÅëÇØ 2793¸í(57%)À» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼´Â ÇÐ»ýºÎ±³°úÀüÇü 500¸í(18%), ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü 1413¸í(51%), ³í¼úÀüÇü 478¸í(17%), ½Ç±âÀüÇü 402¸í(14%)À» »Ì´Â´Ù.
Áö³ÇØ±îÁö ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü ¡®CAUÀ¶ÇÕÇüÀÎÀç¡¯¿¡¼ ½Ç½ÃÇß´ø 2´Ü°è ¸éÁ¢Àº ¿ÃÇØ ÆóÁöµÅ ¼·ù 100% ÀüÇüÀ¸·Î º¯°æµÈ´Ù. ±âÁ¸ ¼·ù 100%·Î ÁøÇàÇß´ø ¡®CAUÅ½±¸ÇüÀÎÀç¡¯´Â 2´Ü°è¿¡¼ ¸éÁ¢À» ½Ç½ÃÇÑ´Ù. ¿ÃÇØºÎÅÍ´Â ±âÁ¸ ¼ö½Ã¸ðÁý Áö¿ª±ÕÇüÀüÇü ÀÏºÎ ¸ðÁý´ÜÀ§¿¡¼¸¸ ½Ç½ÃÇÏ´ø Àü°ø°³¹æ¸ðÁýÀÌ Á¤½Ã¸ðÁý ´Ù±º Ã¢ÀÇICT°ø°ú´ëÇÐÀ¸·Î È®´ëµÈ´Ù. ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØ Àû¿ëÀÌ³ª, Á¤½Ã ¼ö´É¼ºÀû ¹Ý¿µ ½Ã °è¿º° ¼ö´É ÀÀ½Ã¿µ¿ª ¹× °ú¸ñ ÁöÁ¤ ¶ÇÇÑ ÇØÁ¦µÆ´Ù.
¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ ¼±¹ßÇÏ´Â 2793¸í °¡¿îµ¥ 68%ÀÎ 1913¸íÀº ÇÐ»ýºÎÀ§ÁÖÀüÇü(±³°ú/Á¾ÇÕ)À¸·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù. ÇÐ»ýºÎ 100%·Î ¼±¹ßÇÏ´Â ÇÐ»ýºÎ±³°ú Áö¿ª±ÕÇüÀüÇüÀº °í±³º°·Î ÃÖ´ë 20¸í±îÁö ÃßÃµ °¡´ÉÇÏ´Ù. ¼¿ïÄ·ÆÛ½º ¸ðÁý´ÜÀ§´Â °è¿º° ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀÌ Àû¿ëµÈ´Ù.
ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ ¡®CAUÀ¶ÇÕÇüÀÎÀç¡¯ ¡®CAU¾î¿ï¸²¡¯ ¡®±âÈ¸±ÕÇüÀüÇü¡¯Àº ¼·ù 100%·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù. ¡®CAUÅ½±¸ÇüÀÎÀçÀüÇü¡¯Àº 1´Ü°è ¼·ù 100%·Î 3.5¹è¼ö¸¦ ¼±¹ßÇÏ°í, 2´Ü°è¿¡¼ ¼·ù 70%, ¸éÁ¢ 30%¸¦ Àû¿ëÇØ ÃÖÁ¾ ÇÕ°Ý»ýÀ» »Ì´Â´Ù.
ÇÐ±³»ýÈ°¿¡¼ ÇÐ¾÷°ú ±³³» ´Ù¾çÇÑ È°µ¿À» ÅëÇØ ±ÕÇüÀûÀ¸·Î ¼ºÀåÇÑ ÇÐ»ýÀÌ¶ó¸é CAUÀ¶ÇÕÇüÀÎÀç, CAU¾î¿ï¸², ±âÈ¸±ÕÇüÀÌ ÀûÇÕÇÏ´Ù. °í±³ ±³À°°úÁ¤À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÇØ´ç Àü°ø(°è¿) ºÐ¾ß¿¡¼ ±íÀÌ ÀÖ´Â ¿ª·®À» º¸ÀÎ ÇÐ»ýÀÌ¶ó¸é Áø·Î¿ª·® 50%¸¦ ¹Ý¿µÇÏ´Â CAUÅ½±¸ÇüÀÎÀç¿¡¼ ÁÁÀº Æò°¡¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. Áß¾Ó´ë ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü¿¡¼´Â ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀ» Àû¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù.
³í¼úÀüÇüÀº ³í¼ú°í»ç 70%, ÇÐ»ýºÎ 30%·Î ¼±¹ßÇÏ¸ç, ¼ö´É ÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀ» Àû¿ëÇÑ´Ù. Áö¿øÇÑ °è¿¿¡ µû¶ó ³í¼ú°í»ç À¯ÇüÀº ´Þ¶óÁø´Ù. ³í¼úÀÇ ¸ðµç Áö¹®Àº ±³°ú¼¸¦ È°¿ëÇØ ÃâÁ¦µÈ´Ù. ½Ç±âÀüÇüÀº ½Ç±âÇü¿¡¼ 358¸í, Æ¯±âÇü¿¡¼ 44¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù.
¶Ç ¼ö½Ã ÀüÇü Áß ÇÐ»ýºÎÀ§ÁÖ ÀüÇü(±³°ú ¹× Á¾ÇÕ)°ú ½Ç±â/½ÇÀûÀüÇüÀÇ Ã¼À°Æ¯±âÀÚÀüÇüÀº ÇÐ»ýºÎ ³» ÇÐ±³Æø·ÂÁ¶Ä¡»çÇ×¿¡ ´ëÇØ Á¤·®ÀûÀ¸·Î °¨Á¡À» ºÎ¿©ÇÑ´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö