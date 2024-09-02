¼ö½Ã ¸ðµç ÀüÇü ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØ ¹ÌÀû¿ë

±¤¿î´ë´Â 2025ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁýÀ¸·Î 1199¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ¿ÃÇØ ±¤¿î´ë´Â ¼ö½Ã¸ðÁý ¸ðµç ÀüÇü¿¡¼ ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀ» Àû¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù. ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü Áö¿øÀÚ°Ýµµ È®´ëÇÑ´Ù. ¡®±¤¿îÂüºûÀÎÀçÀüÇü¥°-¸éÁ¢Çü¡¯°ú ¡®¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¿ì¼öÀÎÀçÀüÇü¡¯Àº ¿ÃÇØ ¼±¹ßºÎÅÍ °ËÁ¤°í½Ã, ¿Ü±¹°í±³Ãâ½ÅÀÚµµ Áö¿ø °¡´ÉÇÏ´Ù. ´ëÇ¥ ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇüÀÎ ±¤¿îÂüºûÀÎÀçÀüÇüÀº ¥°-¸éÁ¢Çü°ú ¥±-¼·ùÇüÀ¸·Î ³ª´² ¼±¹ßÇÑ´Ù. µÎ ÀüÇüÀº ¼·ùÁ¾ÇÕÆò°¡ÀÇ Æò°¡¿ä¼Òº° ¹Ý¿µºñÀ²ÀÌ ´Ù¸£´Ù. ±³°ú ¼ºÀûÀÌ Á¤·®ÀûÀ¸·Î ¹Ý¿µµÇ´Â ÇÐ»ýºÎ±³°ú(Áö¿ª±ÕÇüÀüÇü), ³í¼ú(³í¼ú¿ì¼öÀÚÀüÇü), ½Ç±â/½ÇÀû(Ã¼À°Æ¯±âÀÚÀüÇü)ÀÇ ÇÐ»ý»ýÈ°±â·ÏºÎ ¹Ý¿µ ¹æ¹ýµµ ¹Ù²î¾ú´Ù. °è¿º°·Î ¹Ý¿µ±³°ú(±º)À» ±¸º°ÇØ ¹Ý¿µÇß´ø °Í°ú ´Þ¸® ¿ÃÇØºÎÅÍ´Â °è¿¿¡ »ó°ü¾øÀÌ(½ºÆ÷Ã÷À¶ÇÕ°úÇÐ°ú Á¦¿Ü) ±¹¾î, ¿µ¾î, ¼öÇÐ, »çÈ¸, °úÇÐ ±³°ú±ºÀÌ ¹Ý¿µµÈ´Ù. ¹Ý¿µ±³°ú¿¡ µû¶ó Áö¿øÀÚ°¡ ÀÌ¼öÇÑ ¸ðµç ±³°ú¸ñÀÌ ¹Ý¿µµÈ´Ù.
¼ºÃëµµº° µî±Þ Àû¿ë ¹æ½Äµµ º¯°æµÆ´Ù. A(1µî±Þ), B(2µî±Þ)Àº ±âÁ¸°ú µ¿ÀÏÇÏ°Ô µî±ÞÀÌ ºÎ¿©µÇÁö¸¸, C´Â ±âÁ¸ 3µî±Þ¿¡¼ 4µî±ÞÀ¸·Î º¯°æµÅ Àû¿ëµÈ´Ù. ±³°ú¼ºÀûÀÌ 100% ¹Ý¿µµÇ´Â ÇÐ»ýºÎ±³°ú(Áö¿ª±ÕÇüÀüÇü)À» Áö¿øÇÏ´Â ÇÐ»ýµéÀÇ °æ¿ì ÀÌ¸¦ °í·ÁÇØ Áö¿øÇÏ´Â °Ô À¯¸®ÇÏ´Ù.
½Ç±â/½ÇÀû(Ã¼À°Æ¯±âÀÚÀüÇü)ÀÇ ÇÐ»ý»ýÈ°±â·ÏºÎ ¹Ý¿µ ¹æ¹ýµµ ¹Ù²ï´Ù. ±âÁ¸¿¡´Â ±³°ú 90%, ºñ±³°ú(Ãâ°á) 10%°¡ ¹Ý¿µµÆÁö¸¸ ÀÌ¹ø ¸ðÁýºÎÅÍ ±³°ú 70%, ºñ±³°ú(Ãâ°á) 30%°¡ Àû¿ëµÇ°í, ÇÐ±³Æø·Â±âÀç»çÇ×¿¡ µû¸¥ °¨Á¡ÀÌ ÀÌ·ïÁø´Ù. ÇÐ»ýºÎ±³°ú(Áö¿ª±ÕÇüÀüÇü), ³í¼ú(³í¼ú¿ì¼öÀÚÀüÇü), ½Ç±â/½ÇÀû(Ã¼À°Æ¯±âÀÚÀüÇü)ÀÇ ¼±¹ß ¹æ½ÄÀº Áö³ÇØ¿Í µ¿ÀÏÇÏ´Ù. ÇÐ»ýºÎ±³°ú(Áö¿ª±ÕÇüÀüÇü)ÀÇ °æ¿ì ÇÐ±³Àå ÃßÃµ¼°¡ ÇÊ¼öÀÌÁö¸¸, ÇÐ±³º° ÃßÃµ ÀÎ¿ø Á¦ÇÑÀº ¾ø´Ù. ¼¼ºÎ ³»¿ëÀº ¼ö½Ã ¿ä°À» ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
¡®ÇÐ»ýºÎ±³°ú¡¯¿¡¼ Áö¿ª±ÕÇüÀüÇü 209¸íÀ», ¡®³í¼ú¡¯¿¡¼ ³í¼ú¿ì¼öÀÚÀüÇüÀ¸·Î 198¸íÀ», ¡®½Ç±â/½ÇÀû¡¯ Ã¼À°Æ¯±âÀÚÀüÇü(Ãà±¸, ¾ÆÀÌ½ºÇÏÅ°)À¸·Î 15¸íÀ» »Ì´Â´Ù. ¡®ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ¡¯¿¡¼´Â ±¤¿î´ëÂüºûÀÎÀçÀüÇü ¥°-¸éÁ¢ÇüÀ¸·Î 362¸íÀ», ±¤¿îÂüºûÀÎÀçÀüÇü¥±-¼·ùÇüÀ¸·Î 179¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ÀÌ¹Û¿¡µµ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¿ì¼öÀÎÀçÀüÇü 35¸í µîÀ» »Ì´Â´Ù. ¿ø¼Á¢¼ö´Â ¿Â¶óÀÎ¿¡¼ 9¿ù 10ÀÏ ¿ÀÀü 10½ÃºÎÅÍ 13ÀÏ ¿ÀÈÄ 5½Ã±îÁö ÁøÇàµÈ´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö