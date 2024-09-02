ÀüÇüº° ÃÖ´ë 6È¸ º¹¼öÁö¿ø¡¦ ÇÐ°ú ¼±ÅÃ Æø³Ð¾î

¿µ³²´ëÇÐ±³ ¿ÃÇØ ¼ö½Ã ¸ðÁýÀÎ¿øÀº ÃÑ 4197¸í(Á¤¿ø¿Ü 334¸í Æ÷ÇÔ, 2025ÇÐ³âµµ ÀÔÇÐÁ¤¿ø 4661¸í)À¸·Î Áö³ÇØ 4120¸íº¸´Ù ¼ÒÆø Áõ°¡Çß´Ù.
ÇÐ»ýºÎ±³°ú 2588¸í(ÀÏ¹ÝÇÐ»ý 1444¸í, Áö¿ªÀÎÀç 932¸í, ±âÈ¸±ÕÇü¥°(ÀÏ¹Ý) 169¸í, ±âÈ¸±ÕÇü¥±(ÀÇ¾à) 5¸í, ÀÇÇÐÃ¢ÀÇÀÎÀç 8¸í, ±º»çÇÐÆ¯º° 30¸í), ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ 918¸í(ÀáÀç´É·Â¿ì¼öÀÚ 913¸í, ÀáÀç´É·Â¿ì¼öÀÚ(Áö¿ª) 5¸í), ½Ç±â/½ÇÀû 357¸í(½Ç±â 329¸í, Æ¯±âÀÚ 28¸í), Á¤¿ø¿Ü ÇÐ»ýºÎ±³°ú 189¸í(³ó¾îÃÌÇÐ»ý 184¸í, ¾àÇÐ°í¸¥±âÈ¸ 5¸í), Á¤¿ø¿Ü ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ 145¸í(Æ¯¼ºÈ°í±³Á¹¾÷ÀÚ 65¸í, Æ¯¼ºÈ°íÁ¹ÀçÁ÷ÀÚ 80¸í) µî ´Ù¾çÇÑ ÀüÇüÀ¸·Î ½ÅÀÔ»ýÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù.
¿ÃÇØ´Â ¾àÇÐºÎ ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü(ÀáÀç´É·Â¿ì¼öÀÚ(Áö¿ª))ÀÌ ½Å¼³µÆÀ¸¸ç ÀÇ¿¹°ú, ¾àÇÐºÎ ´ëÇÐ¼öÇÐ´É·Â½ÃÇè Áß ¼öÇÐ¿µ¿ª ¼±ÅÃ°ú¸ñ ÁöÁ¤ÀÌ ÇØÁ¦µÅ ¼öÇÐ¿µ¿ª Áß ¹ÌÀûºÐ, ±âÇÏ, È®·ü°úÅë°è ÀÀ½ÃÀÚ ¸ðµÎ Áö¿øÀÌ °¡´ÉÇÏµµ·Ï Çß´Ù.
Àü°øÀÚÀ¯¼±ÅÃÇÐºÎÀÇ ÀÔÇÐÁ¤¿øÀ» Áö³ÇØ 184¸í¿¡¼ 362¸íÀ¸·Î ´ëÆø È®´ëÇÑ Á¡µµ ´«¿©°Ü º¼ Á¡ÀÌ´Ù. Áö³ÇØ¿Í ¸¶Âù°¡Áö·Î ¿µ³²´ë¿¡ Áö¿øÇÏ´Â ¼öÇè»ýÀº ÀüÇüº°·Î ÃÖ´ë 6È¸±îÁö º¹¼öÁö¿øÀÌ °¡´ÉÇØ Æø³ÐÀº ÇÐ°ú ¼±ÅÃÀÇ ±âÈ¸¸¦ °¡Áú ¼ö ÀÖ´Ù.
¿µ³²´ë´Â 2025ÇÐ³âµµ¿¡ µðÁöÅÐÀ¶ÇÕ´ëÇÐ¿¡ Â÷¼¼´ë¹ÝµµÃ¼ÇÐ°ú¿Í ½º¸¶Æ®¸ðºô¸®Æ¼ÇÐ°ú¸¦ ½Å¼³ÇÑ´Ù. ±¹°¡ Ã·´ÜÀü·«»ç¾÷ÀÌ¸ç Â÷¼¼´ë ¼ºÀå µ¿·Â »ê¾÷ÀÎ ¹ÝµµÃ¼ »ê¾÷¿¡¼ ÀÎ¼º°ú ½Ç·ÂÀ» °®Ãá ÇöÀåÇü Àü¹® ÀÎ·ÂÀ» ¾ç¼ºÇÏ±â À§ÇØ Â÷¼¼´ë¹ÝµµÃ¼ÇÐ°ú¸¦ ½Å¼³ÇÏ°í ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ 25¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù.
ÀÚÀ²ÁÖÇà, Àü±âÀÚµ¿Â÷, Áö´ÉÇü ·Îº¿ µî ¹Ì·¡ ½Å±â¼ú »ê¾÷À» ¼±µµÇÒ ÀÎ·Â ¾ç¼ºÀ» À§ÇØ ¿Â¶óÀÎ ÇÐÀ§°úÁ¤À¸·Î ½º¸¶Æ®¸ðºô¸®Æ¼ÇÐ°ú¸¦ ½Å¼³ÇØ ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ Æ¯¼ºÈ°íÁ¹ÀçÁ÷ÀÚÀüÇüÀ¸·Î 30¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. À¶¡¤º¹ÇÕÇü ÀÎÀç¿¡ ´ëÇÑ »çÈ¸Àû ¼ö¿ä°¡ Á¡Á¡ Ä¿Áö°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ¿µ³²´ë Àü°øÀÚÀ¯¼±ÅÃÇÐºÎµµ ÁÖ¸ñµÈ´Ù. Àü°øÀÚÀ¯¼±ÅÃÇÐºÎ´Â À¯¿¬ÇÑ ÇÐ»ç ±¸Á¶¿Í ÀÚÀ¯Àü°øÀ» ÅëÇØ ´Ù¾çÇÑ Àü°øÀ» ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù.
Àü°øÀÚÀ¯¼±ÅÃÇÐºÎ ÇÐ»ýµéÀº ÀÚ½Å¿¡°Ô ÇÊ¿äÇÑ ÇÐ¹®Àû ¹è°æ°ú »ê¾÷ »ýÅÂ°è º¯È¿¡ ´Éµ¿ÀûÀ¸·Î ´ëÀÀÇÒ ¼ö ÀÖ´Â À¶¡¤º¹ÇÕ ¿ª·®À» Å°¿ï ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù. Æ¯È÷ ¿ÃÇØ Àü°øÀÚÀ¯¼±ÅÃÇÐºÎÀÇ ÀÔÇÐÁ¤¿øÀÌ Áö³ÇØ 184¸í¿¡¼ 362¸íÀ¸·Î Å©°Ô È®´ëµÆ´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö