Àü ¸ðÁý´ÜÀ§¼­ ¼ö´É ÃÖÀúÇÐ·Â ±âÁØ ¾ø¾î

¹é¼®´ë´Â 2025ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ Á¤¿ø ³» 2632¸í, Á¤¿ø ¿Ü 153¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ÇÐ»ýºÎ 100%·Î ¼±¹ßÇÏ´Â ±³°úÀüÇüÀ¸·Î´Â ÀÏ¹ÝÀüÇü, »çÈ¸±â¿©ÀÚ ¹× ¹è·Á´ë»óÀÚ ÀüÇü, Áö¿ªÀÎÀç ÀüÇüÀÌ ÀÖ´Ù. ¹é¼®ÀÎÀç ÀüÇüÀº ÇÐ»ýºÎ 60%+¸éÁ¢ 40%·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù.
ÇÐ»ýºÎ ±³°ú¿µ¿ªÀº 1ÇÐ³â 1ÇÐ±âºÎÅÍ 3ÇÐ³â 1ÇÐ±â±îÁö ±¹¾î ¼öÇÐ ¿µ¾î »çÈ¸ °úÇÐ ÇÑ±¹»ç ±³°ú Áß »óÀ§ 15°³ °ú¸ñÀÇ ¼®Â÷µî±ÞÀ» ¹Ý¿µÇÑ´Ù. ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(Ã¢ÀÇÀÎÀç) ÀüÇüÀº ÇÐ»ýºÎ ¼·ùÆò°¡ 100%·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù. ¸ðµç ÀüÇü¿¡¼ ÀÎ¹®°è¡¤ÀÚ¿¬°è °ü°è¾øÀÌ ±³Â÷Áö¿øÀÌ ÀÚÀ¯·Ó°Ô °¡´ÉÇÏ°í Àü ¸ðÁý´ÜÀ§¿¡¼ ¼ö´É ÃÖÀúÇÐ·Â ±âÁØÀÌ ¾ø´Â °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù.
¼¼ºÎ ¸ðÁý ÀÎ¿øÀº Á¤¿ø ³»ÀÇ °æ¿ì ÀÏ¹ÝÀüÇü 1653¸í, »çÈ¸±â¿©ÀÚ ¹× ¹è·Á´ë»óÀÚÀüÇü 178¸í, Áö¿ªÀÎÀç(ÀÏ¹Ý) ÀüÇü 261¸í, Áö¿ªÀÎÀç(±âÃÊ) ÀüÇü 5¸í, ¹é¼®ÀÎÀç ÀüÇü 326¸í, Ã¢ÀÇÀÎÀç ÀüÇü 186¸í, Ã¼À°Æ¯±âÀÚ 23¸íÀÌ´Ù.
Á¤¿ø ¿Ü ÀüÇü 153¸íÀº Æ¯¼ºÈ°í±³ ÀüÇü, ³ó¾îÃÌÇÐ»ý ÀüÇü, ±âÃÊ»ýÈ°¼ö±ÞÀÚ ¹× Â÷»óÀ§°èÃþ ÀüÇü, ¼ÇØ5µµ¹Î ÀüÇü, Æ¯¼ºÈ°íÁ¹ÀçÁ÷ÀÚÀüÇü, ¸¸ÇÐµµ ÀüÇüÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. º»ÀÎ¿¡°Ô ÇØ´çµÇ´Â ÀÚ°ÝÀ» È®ÀÎÇØ Áö¿øÇÑ´Ù¸é ÇÕ°Ý °¡´É¼ºÀ» ³ôÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(Ã¢ÀÇÀÎÀç)Àº ¸éÁ¢Æò°¡ ¾øÀÌ ÇÐ±³»ýÈ°±â·ÏºÎ¸¸À» Æò°¡ÇØ ¼±¹ßÇÑ´Ù. ¼öÇè»ý¿¡°Ô ¼±ÅÃÀÇ ÆøÀ» ³ÐÇôÁÖ±â À§ÇØ µ¿ÀÏ ÀüÇü, °í»ç ÀÏÀÚ°¡ °ãÄ¡´Â 2°³ ÀÌ»óÀÇ ¸ðÁý´ÜÀ§°¡ ¾Æ´Ñ °æ¿ì¸¦ Á¦¿ÜÇÏ°í ¸ðµç ÀüÇüÀÇ º¹¼öÁö¿øÀ» Çã¿ëÇÑ´Ù. ¼ö½Ã ¿ø¼Á¢¼ö ±â°£Àº 9~13ÀÏÀÌ¸ç ¸éÁ¢¡¤½Ç±â°í»ç´Â ´ÙÀ½´Þ 10ÀÏ~12ÀÏ°ú 14~16ÀÏ ÁøÇàµÈ´Ù. ÇÐºÎÁ¦ ¸ðÁý´ÜÀ§ÀÇ °æ¿ì Àü°ø ¼±ÅÃ±ÇÀÌ 100% º¸ÀåµÈ´Ù. Æ¯È÷ ±âµ¶±³ÇÐºÎ¡¤»çÈ¸º¹ÁöÇÐºÎ µî ÀÏ¹Ý ÇÐºÎ¿¡ ¼³Ä¡µÈ Àü°ø¿¡¼µµ ±³¿øÀÚ°ÝÁõÀ» ÃëµæÇÏ´Â °ÍÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. Ä·ÆÛ½º´Â ¼öµµ±Ç 1È£¼± ÀüÃ¶À» ÅëÇØ µÎÁ¤¿ªÀÌ³ª Ãµ¾È¿ªÀ» ÅëÇØ ÅëÇÐÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¼öµµ±Ç 15°³ Áö¿ªÀ» ¿À°¡´Â ¿ø°Å¸® ÅëÇÐ¹ö½ºµµ ¿îÇàÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ±â¼÷»ç´Â ÇöÀç 1647¸íÀ» ¼ö¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
°û³ëÀ± ¹é¼®´ë ÀÔÇÐ°ü¸®Ã³ÀåÀº ¡°¹é¼®´ë´Â ÇÐ±³»ýÈ° ÀûÀÀ°ú Ãë¾÷À» À§ÇØ 1ÇÐ³â ÀÔÇÐ»ýµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¸àÅä¸µÁ¦¸¦ ½Ç½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ÀÔÇÐ»Ó ¾Æ´Ï¶ó Á¹¾÷ ÈÄ±îÁö ´ãÀÓ±³¼ö¡¤´ãÀÓ¸ñ»ç¿Í ²÷ÀÓ¾øÀÌ ¼ÒÅëÇÏ¸é¼ ÀÚ½ÅÀÇ ²Þ°ú ºñÀüÀ» Ã£À» ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö