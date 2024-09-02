¼ºÃëµµ °ú¸ñÀº »óÀ§ 3°ú¸ñ È¯»ê Á¡¼ö ¹Ý¿µ

´Ü±¹´ëÇÐ±³´Â 2025ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ ÀüÃ¼ ¸ðÁýÀÎ¿ø(5035¸í)ÀÇ 63.9%ÀÎ 3219¸í(Á×Àü 1648¸í, Ãµ¾È 1571¸í)À» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ¼ö½Ã¸ðÁý ¿ø¼Á¢¼ö´Â 9¿ù 11ÀÏºÎÅÍ 13ÀÏ±îÁö ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ÁøÇàµÈ´Ù.
±¤¿ª ¸ðÁý´ÜÀ§¸¦ ½Å¼³, À¯ÇüI(¹«Àü°ø ±¤¿ª¼±¹ß)¿¡¼ 440¸í, À¯ÇüII(°è¿º° ±¤¿ª¼±¹ß)¿¡¼ 601¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù.
¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼´Â À¯ÇüII¸¸ ¼±¹ßÇÏ¸ç Á×ÀüÄ·ÆÛ½º´Â ÃÑ 328¸í(ÀÎ¹®°è¿ 38¸í, »çÈ¸°è¿ 148¸í, °øÇÐ°è¿ 108¸í, SWÀ¶ÇÕ°è¿ 34¸í), Ãµ¾ÈÄ·ÆÛ½º´Â ÃÑ 273¸í(ÀÎ¹®»çÈ¸°è¿ 107¸í, ÀÚ¿¬°øÇÐ°è¿ 166¸í)À» ¼±¹ßÇÑ´Ù.
ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇüÀº DKUÀÎÀç(¼·ùÇü) 693¸í, DKUÀÎÀç(¸éÁ¢Çü) 191¸í, SWÀÎÀç 64¸í, Ã¢¾÷ÀÎÀç 15¸í, ±âÈ¸±ÕÇü¼±¹ß 144¸í, »çÈ¸Àû¹è·Á´ë»óÀÚ 103¸í, Ãë¾÷ÀÚ 6¸í, ±³À°±âÈ¸¹è·ÁÀÚ 148¸í, ³ó¾îÃÌÇÐ»ý 102¸í, Æ¯¼ö±³À°´ë»óÀÚ 27¸í, Æ¯¼ºÈ°íÁ¹ÀçÁ÷ÀÚ 130¸í µî 11°³ ÀüÇü¿¡¼ ÃÑ 1623¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù.
DKUÀÎÀç(¸éÁ¢Çü)Àº 1´Ü°è´Â ÇÐ»ýºÎ 100%, 2´Ü°è´Â 1´Ü°è ¼ºÀû 70%+¸éÁ¢ 30%¸¦ ¹Ý¿µÇÑ´Ù. DKUÀÎÀç(¸éÁ¢Çü) ÀÇ¿¹°úÀÇ ¸ðÁýÀÎ¿øÀ» Àü³âµµ ´ëºñ 25¸í Áõ¿øÇØ ÃÑ 40¸íÀ» ¼±¹ßÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. DKUÀÎÀç(¼·ùÇü)Àº ÇÐ»ýºÎ 100%¸¦ ¹Ý¿µÇÏ¸ç ÀÚ±âÁÖµµÇÐ½À ´É·Â µî ÇÐ¾÷¿ª·®ÀÇ ¹Ý¿µºñÀ²ÀÌ ¸éÁ¢Çüº¸´Ù ³ô´Ù.
ÇÐ»ýºÎ±³°úÀüÇüÀº Áö¿ª±ÕÇü¼±¹ß(Á×Àü) 256¸í, ÇÐ»ýºÎ±³°ú¿ì¼öÀÚ(Ãµ¾È) 544¸íÀ¸·Î ÃÑ 800¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ÇÐ»ýºÎ ±³°ú¸¦ 100% ¹Ý¿µÇÏ¸ç ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀ» Àû¿ëÇÑ´Ù. ÇÐ»ýºÎ ±³°ú ¼ºÀûÀº ¹Ý¿µ±³°ú ³» ÇÐ»ýÀÌ¼ö Àü °ú¸ñÀÇ ¼®Â÷ µî±ÞÀ» ¹Ý¿µÇÏ¸ç ¼ºÃëµµ °ú¸ñ(º¸Åë±³°ú)Àº »óÀ§ 3°ú¸ñ±îÁö ¼®Â÷µî±ÞÀ¸·Î È¯»êÇÑ Á¡¼ö¸¦ ¹Ý¿µÇÑ´Ù.
Áö¿ª±ÕÇü¼±¹ß(Á×Àü)Àº ±¹³» Á¤±Ô °íµîÇÐ±³ Á¹¾÷(¿¹Á¤)ÀÚ·Î¼ 3°³ ÇÐ±â ÀÌ»óÀÇ ±³À°°úÁ¤À» ÀÌ¼öÇÏ°í ¼Ò¼Ó °íµîÇÐ±³ÀåÀÇ ÃßÃµÀ» ¹Þ¾Æ Áö¿øÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÇÐ»ýºÎ±³°ú¿ì¼öÀÚ(Ãµ¾È)´Â ÀÎ¹®¡¤ÀÚ¿¬ °è¿°ú ½ºÆ÷Ã÷°æ¿µÇÐ°ú ¸ðµÎ ±¹¾î, ¼öÇÐ(È®Åë/¹ÌÀûºÐ/±âÇÏ), ¿µ¾î, Å½±¸(»çÅ½/°úÅ½ Áß 1°³ °ú¸ñ) Áß 2°³ ¿µ¿ª ÇÕ 8µî±Þ ÀÌ³»ÀÇ ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀ» Àû¿ëÇÑ´Ù.
³í¼ú¿ì¼öÀÚ(Á×Àü)´Â °øÇÐ°è¿±¤¿ª 108¸íÀ» Æ÷ÇÔÇØ ÃÑ 310¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù. ÇÐ»ýºÎ ±³°ú 20%, ³í¼ú¼ºÀû 80%¸¦ ¹Ý¿µÇÑ´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö