[인사] 국민일보 外

◆아시아경제△북부취재본부장·경기북부주재 부국장 이종구△하만하천학교장 부국장·강원주재 선주성
◆교육부△혁신행정담당관 서기관 최민호△학교교수학습혁신과장 〃 마소정△학교폭력대책과장 〃 박혜원△책임교육정책실 〃 박현정△중앙교육연수원 〃 오응석△인천시교육청 장학관 유상범△국립국제교육원 〃 김도형△학교교수학습혁신과 〃 정상명
◆국세청◎승진[고위공무원]△서울지방국세청 조사4국장 김진우△중부지방국세청 조사2국장 최종환△조사3국장 강종훈△부산지방국세청 성실납세지원국장 김정주△징세송무국장 김승민△조사1국장 윤창복◎전보[부이사관]△서울지방국세청 징세관 이성글△납세자보호담당관 윤성호△과학조사담당관 남우창△강남세무서장 장신기△중부지방국세청 감사관 강상식△납세자보호담당관 오상휴△인천지방국세청 성실납세지원국장 반재훈△조사1국장 박근재△국세공무원교육원 교육지원과장 장권철
◆포켓프레스△공동대표 유효근
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