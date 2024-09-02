°ø°ø¾ÈÀüÇÐºÎ¡¤½ºÆ÷Ã÷Çï½ºÄÉ¾îÇÐ°ú ½Å¼³

´ë±¸´ëÇÐ±³´Â 2025ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁýÀ» ÅëÇØ 4227¸í(Á¤¿ø³» 3753¸í, Á¤¿ø¿Ü 474¸í)ÀÇ ½ÅÀÔ»ýÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ÀüÇüº° ¸ðÁýÀÎ¿øÀº ÇÐ»ýºÎ ±³°úÀüÇü 2719¸í, ÇÐ»ýºÎ Á¾ÇÕÀüÇü 655¸í, ½Ç±â½ÇÀûÀüÇü 329¸í, Æò»ýÇÐ½ÀÀÚÀüÇü 50¸í, Æ¯º°ÀüÇü(Á¤¿ø¿Ü) 474¸í µîÀÌ¸ç º¹¼öÁö¿øÀº ÃÖ´ë 6°³ ÀüÇü ÀÌ³»¿¡¼ °¡´ÉÇÏ´Ù.
´ë±¸´ë´Â ÃÖ±Ù ¸î ³â°£ À¯¸Á ÀÎ±âÇÐ°ú¸¦ ½Å¼³ÇÏ¸ç ¹Ì·¡ »ê¾÷¼ö¿ä¿¡ ¸Â´Â ÀÎÀç¸¦ À°¼ºÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÐ°ú Ã¼°è¸¦ °³ÆíÇß´Ù.
Áö³ÇØ¿£ ¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼ÇÇÐºÎ(±¤°íPRÀü°ø), À¥Å÷¿µ»ó¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼ÇÇÐºÎ(À¥Å÷Àü°ø), °ÔÀÓÇÐ°ú µî Å©¸®¿¡ÀÌÅÍ Æ¯¼ºÈ ºÐ¾ß 3°³ ÇÐ°ú¿Í º¸°ÇÀÇ·áÁ¤º¸ÇÐ°ú, ¼Ò¹æ¾ÈÀü¹æÀçÇÐ°ú, ÀÀ±Þ±¸Á¶ÇÐ°ú µî º¸°ÇÀÇ·á¾ÈÀü Æ¯¼ºÈ ºÐ¾ß 3°³ ÇÐ°ú¸¦ ½Å¼³Çß°í, ¿ÃÇØ´Â °ø°ø¾ÈÀüÇÐºÎ(°øÁ÷¹ý¹«Àü°ø), ½ºÆ÷Ã÷Çï½ºÄÉ¾îÇÐ°ú°¡ »õ·Ó°Ô ¹®À» ¿¾ú´Ù.
ÀÌ¹ø ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ ´ë±¸´ë´Â 1ÇÐ³â µ¿¾È ÇÐ°ú Å½»öÀ» °ÅÄ£ ÈÄ 2ÇÐ³â ¶§ Èñ¸ÁÇÐ°ú¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ ¸ðÁý ÀÎ¿øÀ» 200¸í¿¡¼ 262¸íÀ¸·Î È®´ëÇØ ½ÅÀÔ»ýÀÇ Àü°ø ¼±ÅÃ±ÇÀ» °ÈÇß´Ù.
½ÅÀÔ»ýÀ» À§ÇÑ ÀåÇÐ ÇýÅÃµµ Å©´Ù. ´ë±¸´ë´Â ¼ö½Ã ÃÖÃÊÇÕ°ÝÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ¸ðÁý´ÜÀ§º°¡¤ÀüÇüÀ¯Çüº°·Î Ã¹ ÇÐ±â ¼ö¾÷·áÀÇ ÃÖ´ë 70%¿¡¼ 20%±îÁö ÀÔÇÐ¼ºÀû¿ì¼ö ÀåÇÐ±ÝÀ» Áö±ÞÇÏ°í Ãæ¿øÇÕ°ÝÀÚ Àü¿ø¿¡°Ô´Â Ã¹ ÇÐ±â ±â¼÷»çºñ(50¸¸¿ø)¸¦ Áö¿øÇÑ´Ù.
¿ÃÇØ ½Å¼³µÈ DU(µÎ)¼ÕÀâ°í ÃßÃµÀåÇÐ±ÝÀº Áö¿øÀÚ ¸ðµÎ »óÈ£ÃßÃµÇØ¼ µî·ÏÇÏ´Â ½ÅÀÔ»ýÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÃÑ 500¸íÀ» ÃßÃ·ÇØ ÀåÇÐ±Ý(30¸¸¿ø)À» Áö¿øÇÑ´Ù.
´ë±¸´ë´Â Æ¯¼ö±³À°, ÀçÈ°°úÇÐ, »çÈ¸º¹Áö Æ¯¼ºÈ ´ëÇÐÀ¸·Î Àü±¹ÀûÀÎ °æÀï·ÂÀ» °®Ãè´Ù. 1961³â ±¹³» ÃÖÃÊ·Î Æ¯¼ö±³À°°ú¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ´Â µî ¿ì¸®³ª¶ó Æ¯¼ö±³À° ºÐ¾ß ¹ßÀü¿¡ ¼±±¸ÀûÀÎ ¿ªÇÒÀ» Çß´Ù. Æ¯È÷ Æ¯¼ö±³À° °ü·Ã ÇÐ°ú°¡ ¼ÓÇÑ »ç¹ü´ëÇÐÀº ±³¿ø¾ç¼º »ê½Ç·Î ÃÖ±Ù 7³â°£ 1741¸íÀÇ ±¹¡¤°ø¸³ ±³¿ø ÇÕ°Ý»ýÀ» ¹èÃâÇÏ´Â µî Àü±¹ ÃÖ»óÀ§±ÇÀ» ±â·ÏÇß´Ù.
1987³â¿¡ ¼³Ä¡µÈ ÀçÈ°°úÇÐ´ëÇÐÀº ±¹³» ÃÖÃÊÀÇ ÀçÈ° ºÐ¾ß Æ¯¼ºÈ ´Ü°ú´ëÇÐÀ¸·Î 8°³ ÇÐ°ú°¡ °¢ ¿µ¿ªº°·Î À¯±âÀûÀÎ ¿¬±¸¿Í ±³À°À» ÅëÇØ Æ¯¼ºÈ ½Ã³ÊÁö¸¦ ³»°í ÀÖÀ¸¸ç, Áö³ÇØ¿¡´Â Àü±¹¿¡¼ ¼¼ ¹øÂ°·Î ¹ß´ÞÀå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÑ Á¤±Ô ÇÐÀ§°úÁ¤ÀÎ ¡®Æ¯¼öÃ¢ÀÇÀ¶ÇÕÇÐ°ú¡¯¸¦ ½Å¼³ÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö