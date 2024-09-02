¹Ì·¡Çü ÀÎÀç ¾ç¼º À§ÇÑ Àü°øÀÚÀ²¼±ÅÃÁ¦ µµÀÔ

ÀÎÇÏ´ëÇÐ±³´Â 2025ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ ÀüÃ¼ ¸ðÁýÀÎ¿ø 3985¸í Áß 2686¸í(67.4%)À» ¼±¹ßÇÑ´Ù.
ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇüÀÎ ÀÎÇÏ¹Ì·¡ÀÎÀç ÀüÇü¿¡¼± 1020¸íÀ» ¼±¹ßÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. 1´Ü°è´Â ¼·ù Á¾ÇÕÆò°¡(100%), 2´Ü°è´Â ¼·ùÁ¾ÇÕÆò°¡(70%)¿Í ¸éÁ¢Æò°¡(30%)¸¦ Á¾ÇÕ ¹Ý¿µÇÑ´Ù. ÇÐ»ýºÎ±³°ú ÀüÇüÀÎ Áö¿ª±ÕÇü ÀüÇüÀÇ ¸ðÁýÀÎ¿øÀº 648¸íÀÌ´Ù. ¼Ò¼Ó ¶Ç´Â Á¹¾÷ ÇÐ±³ÀåÀÇ ÃßÃµÀ» ¹Þ¾Æ¾ß Áö¿øÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÇÐ±³º° ÃßÃµ ÀÎ¿ø Á¦ÇÑÀº ¾ø´Ù. ¼±¹ßÀº ÇÐ»ýºÎ±³°ú ¼ºÀû 100%¿¡ ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀ» Àû¿ëÇØ ÀÌ·ïÁø´Ù. 458¸íÀ» ¼±¹ßÇÏ´Â ³í¼ú ¿ì¼öÀÚ ÀüÇüÀº ³í¼ú 70%¿Í ÇÐ»ýºÎ 30%¸¦ ¹Ý¿µÇÑ´Ù. ÇÐ»ýºÎ ±³°ú µî±Þ °£ È¯»êÁ¡¼ö Â÷ÀÌ¸¦ Ãà¼ÒÇØ ³í¼úÀÇ ¿µÇâ·ÂÀ» °ÈÇß´Ù.
ÀÎÇÏ´ë´Â ¹Ì·¡Çü ÀÎÀç¸¦ ¾ç¼ºÇÏ°íÀÚ ÇÐ°ú °£ º®À» Çã¹«´Â À¶ÇÕÇü ÀÎÀç¿Í Ã·´ÜºÐ¾ß ÀÎÀç µîÀ» ¼±¹ßÇÏ´Â ¡®¸ðÁý ´ÜÀ§ ±¤¿ªÈ¡¯¿¡µµ ³ª¼±´Ù. ÀÌ¸¦ À§ÇØ ÇÐ»ýµéÀÇ Àü°ø¼±ÅÃ±ÇÀ» °ÈÇÏ´Â Àü°øÀÚÀ²¼±ÅÃÁ¦¸¦ µµÀÔÇß´Ù. ¶Ç À¶ÇÕÇÐºÎ Áß½ÉÀÇ ÇÁ·±Æ¼¾îÃ¢ÀÇ´ëÇÐÀ» ½Å¼³ÇÏ°í ÀÚÀ¯Àü°øÀ¶ÇÕÇÐºÎ¿Í ´Ü°ú´ëÇÐÀÇ 5°³ À¶ÇÕÇÐºÎ¸¦ °³¼³Çß´Ù. ÇÁ·±Æ¼¾îÃ¢ÀÇ´ëÇÐ ÀÌ¿Ü¿¡ ÀÚÀ²Àü°ø ¼±ÅÃÀÌ °¡´ÉÇÏµµ·Ï ½Å¼³µÈ ´Ü°ú´ëÇÐ ³» À¶ÇÕÇÐºÎµµ ÀÖ´Ù. °ø°ú´ëÇÐ ³» Àü±âÀüÀÚ°øÇÐºÎ´Â ½ÉÈ Æ®·¢À¸·Î ¹ÝµµÃ¼ÁýÀûÈ¸·Î, Àü±â¿¡³ÊÁö, Áö´ÉÁ¦¾î°èÃø, ÄÄÇ»ÅÍ¹Ìµð¾îÅë½Å µîÀ» ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¹®°ú´ëÇÐ ³» ¿µ¹ÌÀ¯·´ÀÎ¹®À¶ÇÕÇÐºÎ´Â ¿µ¾î¿µ¹®ÇÐ, ÇÁ¶û½º¾ð¾î¹®È µîÀÇ Àü°øÀ» ÀÚÀ² ¼±ÅÃ °¡´ÉÇÏ´Ù. »ê¾÷È¯°æ º¯È¿¡ µû¸¥ Ã·´Ü ºÐ¾ß »ê¾÷°è ¼ö¿ä¸¦ ¹Ý¿µÇÑ ÀÌÂ÷ÀüÁöÀ¶ÇÕÇÐ°ú¿Í Ã·´Ü¹ÙÀÌ¿ÀÀÇ¾àÇÐ°úµµ ½Å¼³Çß´Ù. º¸°ÇÀÇ·á ºÐ¾ßÀÇ Áõ¿øµµ ´«¿¡ ¶è´Ù. ÀÇ°ú´ëÇÐ ÀÇ¿¹°ú´Â ÀÔÇÐÁ¤¿øÀÌ È®´ëµÆ´Ù. °£È£ÇÐ°ú´Â ¹ÙÀÌ¿À¡¤ÀÇ°úÇÐ À¶ÇÕ Æ¯¼ºÈ¸¦ ÀÌ²ø±â À§ÇØ °£È£´ëÇÐÀ¸·Î ½Â°ÝÇß´Ù.
ÀÎÇÏ´ë´Â ¿ÃÇØ·Î °³±³ 70ÁÖ³âÀ» ¸Â¾Ò´Ù. 70³â ¿ª»ç¸¦ Ç°°í ÀÖ´Â ¿ëÇöÄ·ÆÛ½º, Ç×°ø¡¤¿ìÁÖ ºÐ¾ßÀÇ ÀÎÀç¸¦ ¾ç¼ºÇÏ´Â ¼Ûµµ Ç×°ø¿ìÁÖÀ¶ÇÕÄ·ÆÛ½º, ¼Ûµµ¿¡ »õ·Ó°Ô Á¶¼ºµÉ ¿¹Á¤ÀÎ ÀÎÇÏ ¿ÀÇÂ ÀÌ³ëº£ÀÌ¼Ç Ä·ÆÛ½º µî Ä·ÆÛ½ºº° Æ¯¼ºÈ Àü·«À» ¼¼¿ö Áö¿ª»çÈ¸¿Í ÇÔ²² ¹ßÀüÇÏ´Â °Ô ¸ñÇ¥´Ù.
ÀÎÇÏ´ë ¼ö½Ã¸ðÁý ¿ø¼Á¢¼ö´Â ´ÙÀ½ ´Þ 9¡13ÀÏÀÌ´Ù. ÀüÇü ÀÏÁ¤ÀÌ Áßº¹µÇÁö ¾ÊÀ¸¸é ¸ðµç ÀüÇü¿¡¼ Áßº¹Áö¿ø °¡´ÉÇÏ´Ù. ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ÀÎÇÏ´ë ÀÔÇÐÃ³ È¨ÆäÀÌÁö¿¡¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö