ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ¡¤´Ü°ú´ëÇÐÅëÇÕ ¸ðÁý´ÜÀ§ ½Å¼³

°æ±â´ëÇÐ±³´Â 2025ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ ÀüÃ¼ ¸ðÁýÀÎ¿øÀÇ ¾à 68%ÀÎ 2122¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ¿ø¼Á¢¼ö ±â°£Àº 9¿ù 9ÀÏºÎÅÍ 13ÀÏ±îÁö´Ù. Àü³â ´ëºñ ¿ÃÇØ ÀÔ½ÃÀÇ °¡Àå Å« º¯°æ »çÇ×Àº ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ(³í¼ú¿ì¼öÀÚÀüÇü)¡¤´Ü°ú´ëÇÐÅëÇÕ(±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚÀüÇü) ¸ðÁý´ÜÀ§°¡ ½Å¼³µÈ Á¡°ú, °è¿ÀÇ ±¸ºÐÀÌ ¾ø´Â °í±³ °³Á¤±³À°°úÁ¤ÀÇ Æ¯¼ºÀ» ¹Ý¿µÇÏ±â À§ÇØ ±âÁ¸¿¡ ¿î¿µÇÏ´ø ¾ð¾î¡¤»çÈ¸ ³í¼ú¿¡ ¼ö¸®³í¼úÀ» ½Å¼³Çß´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù.
ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ·Î ÀÔÇÐÇÑ ÇÐ»ýµéÀº ¿¹Ã¼´É °è¿ ¹× Ã·´ÜÇÐ°ú ÀÏºÎ ¸ðÁý´ÜÀ§¸¦ Á¦¿ÜÇÏ°í ¼ö¿ø ¹× ¼¿ïÄ·ÆÛ½º¿¡ °³¼³µÈ Àü°ø Áß¿¡¼ Á¦1Àü°øÀ» ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡ÀÌ ´«¿¡ ¶è´Ù. ³»½Å ¼ºÀûÀÌ Á¶±Ý ºÎÁ·ÇÏ´õ¶óµµ ³í¸®Àû »ç°í·ÂÀÌ ³ôÀº ÇÐ»ýÀº ¡®³í¼ú¿ì¼öÀÚÀüÇü¡¯¿¡ Áö¿øÇØº¼ ¸¸ÇÏ´Ù.
ÇÐ»ýºÎ±³°úÀüÇüÀº ÇÐ»ýºÎ±³°ú 90%¿Í Ãâ°á 10%°¡ ¹Ý¿µµÈ´Ù. 2024ÇÐ³âµµ¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÐ»ýºÎ±³°ú(±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚÀüÇü)ÀÇ °æ¿ì ÃÖÁ¾µî·ÏÀÚ Æò±ÕÀº ÀÎ¹®°è 2.81µî±Þ/¿¹Ã¼´É°è 2.93µî±Þ/ÀÚ¿¬°è 3.15µî±ÞÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ÇÐ»ýºÎ±³°ú(ÇÐ±³ÀåÃßÃµÀüÇü)ÀÇ °æ¿ì, ÀÎ¹®°è 3.01µî±Þ/¿¹Ã¼´É°è 3.12/ÀÚ¿¬°è 2.98µî±ÞÀÌ´Ù. ÇÐ»ýºÎ±³°ú(±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚÀüÇü)¿Í ÇÐ»ýºÎ±³°ú(ÇÐ±³ÀåÃßÃµÀüÇü)ÀÇ °¡Àå Å« Â÷ÀÌ´Â ¹Ý¿µ ±³°ú´Ù.
ÇÐ»ýºÎ±³°ú(±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚÀüÇü)ÀÇ °æ¿ì ±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, ÅëÇÕ»çÈ¸, ÅëÇÕ°úÇÐ, ÇÑ±¹»ç¿¡ ´õÇØ Áö¿ø ¸ðÁý°è¿¿¡ µû¶ó »çÈ¸ ¶Ç´Â °úÇÐÀÌ ¹Ý¿µµÇ³ª, ÇÐ»ýºÎ±³°ú(ÇÐ±³ÀåÃßÃµÀüÇü)ÀÇ °æ¿ì Àü ¸ðÁý´ÜÀ§ Àü ±³°ú°¡ ¹Ý¿µµÈ´Ù. µû¶ó¼ ¾î¶² ¹æ½ÄÀ¸·Î ¼ºÀûÀ» »êÃâÇßÀ» ¶§ º»ÀÎ¿¡°Ô ´õ À¯¸®ÇÒÁö¸¦ ¸é¹ÐÈ÷ »ìÆì Áö¿øÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ÇÐ»ýºÎ±³°ú(±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚÀüÇü)ÀÇ °æ¿ì ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀ» Àû¿ëÇÏ´Âµ¥, Àü³âµµ ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀÇ ÃæÁ··üÀÌ Áö¿øÀÚ ±âÁØ 57.6%ÀÎ Á¡À» °í·ÁÇØ ¼ö´É ÁØºñ¿¡ ¼ÒÈ¦ÇÔÀÌ ¾øµµ·Ï ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀº ¼ö´É ±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, Å½±¸ 1°ú¸ñ Áß »óÀ§ 2°³ ¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ 7µî±Þ ÀÌ³»(ÇÑ±¹»ç 6µî±Þ ÀÌ³»)ÀÌ¸ç º°µµÀÇ ÀÀ½ÃÁ¶°ÇÀº ¾ø´Ù.
ÇÐ»ýºÎ±³°úÀüÇüÀº Á¤·®ÈµÈ ±³°ú ¼ºÀûÀ¸·Î Æò°¡ÇÏ´Â ÀüÇüÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ÇÕ°Ý °¡´É¼ºÀ» ºñ±³Àû ¸íÈ®ÇÏ°Ô ¿¹ÃøÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ÀåÁ¡ÀÌ ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ ¿ÃÇØ ÇÐ»ýºÎ±³°ú(±³°ú¿ì¼öÀÚÀüÇü)ÀÇ °æ¿ì ´Ü°ú´ëÇÐ ÅëÇÕ ¸ðÁý´ÜÀ§ ½Å¼³·Î Àü°ø¼±ÅÃÀÇ ÆøÀÌ ³Ð¾îÁ³´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö