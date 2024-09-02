ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ ½Å¼³¡¦ 3°³ ±³°ú ¼ºÀû ¹Ý¿µ

ÇÑ¼¼´ëÇÐ±³´Â 2025ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁýÀ¸·Î ÀüÃ¼ ¸ðÁýÀÎ¿øÀÇ 72%ÀÎ 440¸í(Á¤¿ø³» 403¸í, Á¤¿ø¿Ü 37¸í)À» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ÀÌ Áß 225¸íÀ» ¹«Àü°øÀ¸·Î ¼±¹ßÇØ ÇÐ»ýÀÇ Àü°ø¼±ÅÃ±Ç È®´ë¿¡ ÈûÀ» ½ÇÀ» Àü¸ÁÀÌ´Ù. ¿ø¼´Â ¿À´Â 9¿ù 9ÀÏºÎÅÍ 13ÀÏ±îÁö ÀÎÅÍ³ÝÀ¸·Î Á¢¼ö¹Þ´Â´Ù.
ÇÐ»ýºÎ ±³°ú¿ì¼öÀÚ ÀüÇüÀº ¿¹¼úÇÐºÎ(À½¾ÇÇÐ°ú, °ø¿¬¿¹¼úÇÐ°ú)¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ¸ðµç ¸ðÁý´ÜÀ§¿¡¼ 175¸íÀ» ¸ðÁýÇÏ¸ç, ÇÐ»ýºÎ ±³°ú 100%·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù.
ÃÑ 126¸íÀ» ¸ðÁýÇÏ´Â ÇÐ»ýºÎ ¸éÁ¢¿ì¼öÀÚ ÀüÇüÀº 2´Ü°è ÀüÇüÀ¸·Î ½Ç½ÃµÈ´Ù. 1´Ü°è¿¡¼ ÇÐ»ýºÎ ±³°ú 100%·Î ¸ðÁýÀÎ¿øÀÇ 7¹è¼ö¸¦ ¼±¹ßÇÏ°í, 2´Ü°è¿¡¼ ÇÐ»ýºÎ ±³°ú 60%, ¸éÁ¢°í»ç 40%·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù.
½Ç±â¿ì¼öÀÚ ÀüÇüÀº À½¾ÇÇÐ°ú¿Í °ø¿¬¿¹¼úÇÐ°ú¿¡¼ 65¸íÀ» ¸ðÁýÇÏ¸ç, ½Ç±â°í»ç 80%¿Í ÇÐ»ýºÎ ±³°ú 20%¸¦ ¹Ý¿µÇØ ¼±¹ßÇÑ´Ù.
ÇÐ»ýºÎ ±³°ú 100%·Î ¼±¹ßÇÏ´Â »çÈ¸±â¿© ¹× ¹è·ÁÀÚ ÀüÇü°ú ±âÈ¸±ÕÇü ÀüÇüÀº °¢°¢ 3¸í(½ÅÇÐ°ú)°ú 34¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù.
Á¤¿ø ¿Ü ÀüÇüÀº Æ¯¼ºÈ°í±³Á¹¾÷ÀÚ ÀüÇü°ú ³ó¡¤¾îÃÌÇÐ»ý ÀüÇü, Æ¯¼ö±³À°´ë»óÀÚ ÀüÇü, Àç¿Ü±¹¹Î ÀüÇüÀ¸·Î ÃÑ 37¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù. Æ¯¼ºÈ°í±³Á¹¾÷ÀÚ ÀüÇüÀº ¹Ìµð¾î¿µ»ó±¤°íÇÐ°ú 3¸í, °ü±¤°æ¿µÇÐ°ú 2¸íÀ» ÇÐ»ýºÎ ±³°ú 100%·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù.
³ó¡¤¾îÃÌÇÐ»ý ÀüÇüÀº ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ, ½ÅÇÐ°ú, »çÈ¸°úÇÐºÎ(¹Ìµð¾î¿µ»ó±¤°íÇÐ°ú, °æ¿µÇÐ°ú, °ü±¤°æ¿µÇÐ°ú), °ø°ø¼ºñ½ºÇÐºÎ(°æÂûÇàÁ¤ÇÐ°ú, »çÈ¸º¹ÁöÇÐ°ú), ¾ð¾îÇÐºÎ(¿µ¾îÇÐ°ú, Áß±¹¾îÇÐ°ú)¿¡¼ 10¸íÀ» ÅëÇÕ¼±¹ßÇÏ¸ç, ITÇÐºÎ 3¸í, ¿¹¼úÇÐºÎ(À½¾ÇÇÐ°ú, °ø¿¬¿¹¼úÇÐ°ú) 4¸í, °£È£ÇÐ°ú 2¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù. ¸ðµç ¸ðÁý´ÜÀ§¿¡¼ ÇÐ»ýºÎ ±³°ú 100%¸¦ ¹Ý¿µÇØ ¼±¹ßÇÑ´Ù. ´Ü, À½¾ÇÇÐ°ú¿Í °ø¿¬¿¹¼úÇÐ°ú´Â ½Ç±â 80%, ÇÐ»ýºÎ ±³°ú 20%¸¦ ¹Ý¿µÇÑ´Ù.
ÇÐ»ýºÎ´Â ±³°ú ¼ºÀû¸¸À» 100% ¹Ý¿µÇÑ´Ù. 2025ÇÐ³âµµºÎÅÍ ½Å¼³µÇ´Â ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ´Â ±¹¾î ¶Ç´Â ¼öÇÐ, ¿µ¾î, »çÈ¸ ¶Ç´Â °úÇÐÀÇ 3°³ ±³°ú¸¦ ¹Ý¿µÇÑ´Ù. ÀÎ¹®»çÈ¸°è¿ÀÎ ½ÅÇÐ°ú, »çÈ¸°úÇÐºÎ, °ø°ø¼ºñ½ºÇÐºÎ, ¾ð¾îÇÐºÎ¿Í ¿¹´É°è¿ÀÎ µðÀÚÀÎÇÐºÎ, ¿¹¼úÇÐºÎ´Â ±¹¾î, ¿µ¾î, »çÈ¸ ±³°ú ¼ºÀûÀ» ¹Ý¿µÇÑ´Ù. °øÇÐ°è¿ÀÎ ITÇÐºÎ´Â ¼öÇÐ, ¿µ¾î, °úÇÐ ¶Ç´Â »çÈ¸ ±³°ú ¼ºÀûÀ» ¹Ý¿µÇÏ°í, ÀÚ¿¬°è¿ÀÎ °£È£ÇÐ°ú´Â ±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, »çÈ¸ ¶Ç´Â °úÇÐÀÇ 4°³ ±³°ú¸¦ ¹Ý¿µÇÑ´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö