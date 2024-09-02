ÀÚÀ²Àü°ø 131¸í ¸ðÁý¡¦ À¶ÇÕÀÎÀç ÀüÇü ¸ðÁý

ÇÑ±¹°øÇÐ´ëÇÐ±³´Â 2025ÇÐ³âµµ ´ëÇÐÀÔÇÐÀüÇü¿¡¼ ÀüÃ¼ 1680¸íÀ» ¸ðÁýÇÒ °èÈ¹ÀÌ¸ç ÀÌ¹ø ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ 1176¸í(70%)À» ¸ðÁýÇÑ´Ù. ¼ö½Ã¸ðÁý ÀüÇüº° ¸ðÁýÀÎ¿øÀº ³í¼ú(³í¼ú¿ì¼öÀÚ) 290¸í, ÇÐ»ýºÎ±³°ú(±³°ú¿ì¼öÀÚ) 212¸í, ÇÐ»ýºÎ±³°ú(Áö¿ª±ÕÇü) 168¸í, ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(±âÈ¸±ÕÇü) 57¸í, ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(À¶ÇÕÀÎÀç)[½Å¼³] 80¸í, ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(Ã¢ÀÇÀÎÀç) 152¸í, ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(Æ¯¼ºÈ°íÁ¹ÀçÁ÷ÀÚ, Á¤¿ø³») 2¸í, ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(Æ¯¼ºÈ°íÁ¹ÀçÁ÷ÀÚ, Á¤¿ø¿Ü) 75¸í, ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(Á¶±âÃë¾÷Çü°è¾àÇÐ°ú) 120¸íÀÌ´Ù. Áö³ÇØ¿Í ºñ±³ÇØ ÇÑ±¹°øÇÐ´ëÇÐ±³ ÀÔ½ÃÀüÇü¿¡¼ ´Þ¶óÁø ÁÖ¿ä ³»¿ëÀº ¸ðÁý´ÜÀ§ ½Å¼³, ÀüÇü½Å¼³, Áø·Î¼±ÅÃ°ú¸ñ ¹Ý¿µ ¹æ¹ýÀÇ º¯È, ¸ðÁý½Ã±âÀÇ ÀÌµ¿ÀÌ´Ù.
¸ðÁý´ÜÀ§ ½Å¼³Àº ´ÙÀ½°ú °°´Ù. ¸ÕÀú ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ(131¸í)·Î, 1ÇÐ³â ÀÌ¼ö ÈÄ 100% º»ÀÎ Èñ¸ÁÀ» ¹Ý¿µÇØ Àü ¸ðÁý´ÜÀ§(ÀÏºÎ ¸ðÁý´ÜÀ§ Á¦¿Ü)¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸ðÁý´ÜÀ§´Ù. ´ÙÀ½À¸·Î °¢ ´Ü°ú´ëÇÐ ÀÚÀ²Àü°ø(180¸í)À¸·Î, 1ÇÐ³â ÀÌ¼ö ÈÄ ¼Ò¼Ó ´Ü°ú´ë ¶Ç´Â ÇÐºÎ ³» ¸ðÁý´ÜÀ§(ÀÏºÎ ¸ðÁý´ÜÀ§ Á¦¿Ü)¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸ðÁý´ÜÀ§´Ù. ¸ðÁý´ÜÀ§º° Á¤¿øÀÇ 150%±îÁö ¹èÁ¤ÇÏÁö¸¸ ÃÊ°úÇÏ´Â °æ¿ì´Â ÇÐ»ý¼ö¿ä ¹× ´Ü°ú´ë¡¤ÇÐºÎ ¹èÁ¤±âÁØ¿¡ µû¶ó À¯¿¬ÇÏ°Ô ¹èÁ¤ÇÑ´Ù(À§ÀÇ ÀÏºÎ ¸ðÁý´ÜÀ§ Á¦¿Ü¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ¸ðÁý´ÜÀ§´Â ¹ÝµµÃ¼½Ã½ºÅÛÀü°ø, Áö´ÉÇü¸ðºô¸®Æ¼Àü°ø, ¹Ì·¡¿¡³ÊÁö½Ã½ºÅÛÀü°øÀÌ´Ù). ´ÜÀÏ ¸ðÁý´ÜÀ§ ³ª³ë¹ÝµµÃ¼°øÇÐ°ú´Â 2025ÇÐ³âµµºÎÅÍ ¹ÝµµÃ¼°øÇÐºÎ ³ª³ë¹ÝµµÃ¼°øÇÐÀü°ø(52¸í)°ú ¹ÝµµÃ¼½Ã½ºÅÛÀü°ø(35¸í)À¸·Î ºÐ¸® ¼±¹ßÇÑ´Ù. ¿¡³ÊÁö¡¤Àü±â°øÇÐ°ú ¿ª½Ã ¿¡³ÊÁö¡¤Àü±â°øÇÐºÎ Àü·ÂÀÀ¿ë½Ã½ºÅÛÀü°ø(52¸í)°ú ¹Ì·¡¿¡³ÊÁö½Ã½ºÅÛÀü°ø(35¸í)À¸·Î ºÐ¸® ¼±¹ßÇÑ´Ù. µðÀÚÀÎ°øÇÐºÎ »ê¾÷µðÀÚÀÎ°øÇÐÀü°ø°ú ¹Ìµð¾îµðÀÚÀÎ°øÇÐÀü°øÀº 2025ÇÐ³âµµºÎÅÍ µðÀÚÀÎ°øÇÐºÎ·Î ÅëÇÕ ¼±¹ßÇÑ´Ù.
ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(À¶ÇÕÀÎÀç) ÀüÇüÀÌ 2025ÇÐ³âµµºÎÅÍ ½Å¼³µÆ´Ù. ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎÀÇ ´ÜÀÏ ¸ðÁý´ÜÀ§·Î 80¸íÀ» ¼±¹ßÇÏ¸ç, Æò°¡¿ä¼Ò´Â ¼·ù 100%´Ù. ´ÙÀ½À¸·Î ¹Ý¿µ±³°ú ³» Áø·Î¼±ÅÃ°ú¸ñ ¹Ý¿µ¹æ¹ýÀÇ º¯°æÀÌ´Ù. Áø·Î¼±ÅÃ°ú¸ñ ¼ºÃëµµ A¡æ1µî±Þ, B¡æ2µî±Þ, C¡æ4µî±ÞÀ¸·Î È¯»êÇØ °¢ ¹Ý¿µ±³°úº° ÃÖ´ë 2°³ ±³°ú¸ñ¾¿À» ¹Ý¿µÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î º¯°æµÆ´Ù. ¸¶Áö¸·À¸·Î Áö³ÇØ Á¤½Ã¸ðÁý¿¡¼ ¼±¹ßÇÏ´ø Æ¯¼ºÈ°í±³Á¹¾÷ÀÚ¸¦ ¿ÃÇØºÎÅÍ ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ ÇÐ»ýºÎ±³°ú(Æ¯¼ºÈ°í±³Á¹¾÷ÀÚ)·Î 20¸í ¼±¹ßÇÑ´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö