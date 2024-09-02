Æø³ÐÀº Àü°ú Á¦µµ Æ¯Â¡¡¦ ´Ù¾çÇÑ ÀåÇÐ ÇýÅÃ

ÁßºÎ´ëÇÐ±³´Â ÃæÃ»±¹Á¦Ä·ÆÛ½º, °í¾çÃ¢ÀÇÄ·ÆÛ½º µî 2°³ÀÇ Ä·ÆÛ½º¿¡¼ ÃÑ 39°³ÀÇ ¸ðÁýÇÐ°ú¸¦ ¿î¿µ ÁßÀÎ Á¾ÇÕ´ëÇÐ±³´Ù. ÁßºÎ´ë´Â 2025ÇÐ³âµµ ÃÑ 1674¸í ¸ðÁý Áß 1581¸íÀ» ¼ö½Ã·Î ¼±¹ßÇÑ´Ù. ¼ö½Ã¸ðÁý ¿ø¼Á¢¼ö´Â 9¿ù 9ÀÏºÎÅÍ 13ÀÏ±îÁöÀÌ¸ç, ÇÐ»ýºÎ ±³°úÀ§ÁÖÀÇ ÇÐ±³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ, ÇÐ»ýºÎ¿ì¼öÀÚ, Áö¿ªÀÎÀçÀüÇü°ú ½Ç±â¡¤½ÇÀû À§ÁÖÀÇ ½Ç±â ¿ì¼öÀÚ ÀüÇü µîÀÌ ÀÖ´Ù.
ÇÐ»ýºÎ À§ÁÖÀÇ ÇÐ±³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ 353¸í/Ç×°ø¼ºñ½º 58¸í(ÇÐ»ýºÎ 70%, ¸éÁ¢ 30%¡¤Ç×°ø¼ºñ½ºÇÐÀü°ø ÇÐ»ýºÎ 50%, ¸éÁ¢ 50%), ÇÐ»ýºÎ¿ì¼öÀÚ 814¸í(ÇÐ»ýºÎ 100%), Áö¿ªÀÎÀç1 73¸í, Áö¿ªÀÎÀç2 3¸í, ±¹°¡º¸ÈÆ´ë»óÀÚ 5¸í(ÇÐ»ýºÎ 100%) ÀüÇü ¹× Å¸ ÀüÇü°ú Á¤¿ø¿Ü ¸ðÁýÀÌ ÀÖ°í ½Ç±âÀ§ÁÖÀÇ ½Ç±â¿ì¼öÀÚ 255¸í(ÇÐ»ýºÎ 30%, ½Ç±â 70%), ½ÇÀû¿ì¼öÀÚ ½ºÆ÷Ã÷ÀçÈ°º¹ÁöÇÐÀü°ø, ½ºÆ÷Ã÷°Ç°°ü¸®ÇÐÀü°ø °¢°¢ 10¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù.
ÇÐ»ýºÎ ±³°ú¼ºÀûÀº 1ÇÐ³â 1ÇÐ±âºÎÅÍ 3ÇÐ³â 1ÇÐ±â ÃÑ 5°³ ÇÐ±â Áß Áø·Î¼±ÅÃ°ú¸ñÀ» Æ÷ÇÔÇØ Àü ÇÐ³â ±¹¾î, ¿Ü±¹¾î(¿µ¾î), ¼öÇÐ, »çÈ¸(ÇÑ±¹»ç Æ÷ÇÔ), °úÇÐ ±³°ú Áß »óÀ§ 10°ú¸ñÀ» ¹Ý¿µÇÑ´Ù. °æÂûÇàÁ¤ÇÐÀü°ø, °£È£ÇÐ°ú, ¹°¸®Ä¡·áÇÐ°ú, »ç¹üÇÐºÎÀÇ °æ¿ì Áø·Î¼±ÅÃ°ú¸ñÀ» Æ÷ÇÔÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù.
ÁßºÎ´ë´Â ÀÚÀ¯·Î¿î Àü°ú Á¦µµ¸¦ Æ¯Â¡À¸·Î Ä·ÆÛ½º ³» Àü°ú´Â ¹°·Ð Ä·ÆÛ½º °£ Àü°ú¸¦ È°¼ºÈÇØ ÇÐ»ýÀÇ ¿ª·® ¹ßÈÖ¸¦ µ½´Â´Ù(º¸°ÇÀÇ·áÇÐºÎ Áß ÀÏºÎÇÐ°ú, »ç¹ü°è¿ Á¦¿Ü). ¶ÇÇÑ ¿Ü±¹ÀÎ À¯ÇÐ»ý À¯Ä¡ °ü¸® ¿ì¼ö ±â°üÀ¸·Î À¯ÇÐ ¹× º¹¼ö ÇÐÀ§ ÃëµæÀÌ °¡´ÉÇÏ¸ç ´Ù¾çÇÑ ±¹Á¦È ÇÁ·Î±×·¥°ú Ãë¾÷À» ÅëÇØ ÇÐ»ýµéÀÌ ÁÖµµÀûÀ¸·Î Áø·Î¸¦ ¼³Á¤ÇÏ´Â Ãë¾÷Áø·Î Áöµµ½Ã½ºÅÛÀ» ¿î¿µ ÁßÀÌ´Ù.
ÇÐ»ý ºÎ´ãÀ» ´ú ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃæÃ»±¹Á¦Ä·ÆÛ½º ÀÔÇÐ»ý Àü¿ø¿¡°Ô ÇÐ¾÷Àå·ÁÀåÇÐ±Ý 200¸¸¿øÀ» Áö±ÞÇÏ°í, ½ÅÀÔ»ýÀåÇÐ±Ý ¹× 50¿©°³ÀÇ ´Ù¾çÇÑ ÀåÇÐÁ¦µµ·Î ÇÐ»ýÀÇ ÇÐ¾÷À» Áö¿øÇÑ´Ù. ÃæÃ»±¹Á¦Ä·ÆÛ½º ÇÐ»ý»ýÈ°°üÀº ¾à 1500¸íÀ» ¼ö¿ëÇÏ¸ç ½ÅÀÔ»ý Àü¿øÀÌ ÀÔ»çÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. °í¾çÃ¢ÀÇÄ·ÆÛ½º¿¡´Â ¾à 200¸í ¼ö¿ëÀÌ °¡´ÉÇÑ ±â¼÷»ç°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ÀÎ±Ù¿¡µµ ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü ¿î¿µ ¿¬ÇÕ»ýÈ°°üÀ» ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÅëÇÐ»ýÀ» À§ÇÑ ±³Åë¼ö´ÜÀ¸·Î ÃæÃ»±¹Á¦Ä·ÆÛ½º´Â ´ëÀü 6°³ ³ë¼± ¼ÅÆ²¹ö½º, ¼¿ï¡¤°æ±â¡¤ÃæÃ» ÅëÇÐ¹ö½º°¡ ¿îÇà ÁßÀÌ¸ç °í¾çÃ¢ÀÇÄ·ÆÛ½º´Â ¿øÈï¿ª, »ï¼Û¿ª, ¹é¼®¿ª ¼ÅÆ²¹ö½º¿Í ¼öµµ±Ç ³ë¼± Áö¼±¹ö½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö