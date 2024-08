[오늘의 QT] 무시당하지 않고 사는 법

이르시되 기도 외에 다른 것으로는 이런 종류가 나갈 수 없느니라 하시니라.(막 9:29)He replied, “This kind can come out only by prayer.”(Mark 9:29)현재의 위치가 초라하고 별 볼 일 없는 것 같아도 어디서든 무시당하지 않고 오히려 존중받는 비결이 있습니다. 다음의 것들에 최고가 되십시오.첫째 꿈꾸는 일에 최고가 되십시오. 마음에 꿈을 품고 살아가는 사람에게서는 기품이 배어 나옵니다. 큰 꿈이 삶을 지배하는 사람은 현재의 초라함에 지배당하지 않습니다. 나의 꿈이 나의 하루를 지배하지 않으면 다른 사람의 꿈이 나의 내일을 지배합니다. 꿈을 이루기 위한 여정 속에서 성장하는 자신을 발견하게 될 것입니다.둘째 열정에서 최고가 되십시오. 당신이 알고 있는 사람 중에 당신이 가장 열정적인 삶을 살도록 하십시오. 열정으로 무장한 사람은 어떤 어려움도 두려워하지 않고 그 과정에서 더 단단해집니다. 그러나 성실함이 바탕이 돼 있지 않은 열정은 잠깐의 현상에 불과합니다.셋째 기도하는 일에 최고가 되십시오. 기도하는 사람은 하나님과 가장 가까운 사람이 됩니다. 하나님은 기도하는 사람을 귀하게 여기십니다. 결국 무시당하지 않는 인생이 되려면 예수님의 비전과 열정 그리고 기도하는 삶을 본받아야 합니다. 각자의 자리에서 현재의 모습에 주눅 들지 말고 오히려 인정받고 존중받는 인생이 되십시오.탁영철 목사(뉴젠아카데미 대표)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지